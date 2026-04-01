母親節必看！六福萬怡龍蝦免費吃，加碼花藝下午茶打造貴婦級儀式感。

母親節將至，市場聚餐需求大增。資深編輯李維唐表示，現代消費者挑選節慶餐廳已不再僅限於美味，更看重整體的「儀式感」與交通便利性，六福萬怡此次整合花藝與餐飲的策略，精準鎖定追求質感生活的家庭客群。

隨著溫馨5月的腳步臨近，如何為辛勞的母親規劃一場兼具美味與品味的慶典，成為不少子女近期熱烈討論的話題。座落於南港四鐵共構核心地段的台北六福萬怡酒店，今年特別針對母親節檔期整合旗下餐飲與美學資源，於5月第1周及第2周的午、晚餐時段，同步在「敘日全日餐廳」與「粵亮廣式料理」推出期間限定專案。無論是偏好海鮮百匯的豐盛多變，還是鍾情於經典粵菜的圍爐氛圍，甚至是想與母親共同體驗手作花藝的優雅時光，六福萬怡皆提供了全方位的節慶解方，要在美食之外，更透過多重贈禮構築滿滿的儀式感。

▲敘日全日餐廳本季主打沖繩海鮮季，不僅有多款主廚親自研發的沖繩風味料理，並可享用泰國蝦無限供應，活動期間每位賓客再加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦乙份與每桌限定流心巧克力球甜點乙份，單筆消費滿3,000元再贈餐飲折價券 。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



敘日全日餐廳沖繩海味盛宴，每人加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦

對於喜愛海鮮的家庭而言，「敘日全日餐廳」本季推出的「沖繩假期．海味盛宴」無疑是吸睛焦點。主廚團隊以沖繩特有的飲食文化為靈感，將南島風情搬上餐檯，菜色涵蓋海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯與沖繩黑糖味噌滷豚肉等經典料理。此外，現做的松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝更是展現了食材的鮮甜。最令饕客驚喜的是，母親節活動期間，成人每位價格維持1,880元+10%，卻能額外獲得加碼贈送的「蒜蓉蒸龍蝦」乙份，且每桌皆備有精緻的「流心巧克力球」甜點，搭配「風味泰國蝦無限暢享專區」的三款秘製口味，讓賓客在城市山景環繞的環境中，享受如出國度假般的奢華饗宴。





粵亮廣式料理烤鴨桌席，尊榮香檳與一禮莊園花束寵愛升級

偏好精緻桌宴的讀者，則不可錯過「粵亮廣式料理」的母親節限定桌席。此專案提供5人席13,800元起及10人席23,800元起的多樣化選擇，菜單匯集了店內招牌掛爐烤鴨、金湯酸菜海石斑及五福蒸盅飯等高人氣佳餚，深厚的粵式烹調功底確保了每一道料理的敘事厚度。為了讓慶祝氛圍更加極致，凡訂購此專案即贈送精選香檳乙瓶，並加贈由專業花藝品牌「一禮莊園」操刀的母親節專屬花束。在品味美饌與醇酒的同時，盛放的鮮花也成為餐桌上最動人的點綴，讓母親節的團聚不僅僅是一頓飯，更是一場視覺與味覺交織的隆重禮讚。

▲粵亮廣式料理推出母親節桌席專案，5人桌菜13,800元起，並贈送精選香檳、一禮莊園母親節花束等專屬禮遇，為節慶聚餐提供更具儀式感的用餐選擇 。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界攜手英國唐寧茶，花藝教室結合午茶沙龍的新美學提案

除了舌尖上的享受，六福萬怡酒店更攜手「一禮莊園」延伸節慶美學，推出充滿藝術氣息的「花藝教室 X 午茶沙龍課程」。每人2,380元的課程中，由專業花藝團隊引導，選用清新花材如粉色康乃馨、白繡球與桔梗進行創作。完成作品後，學員可隨即享用與英國皇室御用唐寧茶TWININGS聯名的「女王的莓果莊園」下午茶。包含琥珀焦糖馬卡龍、仕女伯爵巧克力等6款甜點，以及伯爵奶茶嫩雞最中餅等6款鹹點，在芬芳的花香與優雅茶香中，為母親打造一段專屬的質感午後，滿足現代女性對於精緻生活風格的追求。

▲六福旅遊集團旗下「一禮莊園」攜手台北六福萬怡酒店推出「花藝教室 X 午茶沙龍課程」，將花藝創作與英式下午茶結合，打造充滿儀式感的午後美學體驗 。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



四鐵共構交通極速便捷，預訂芋香布蕾蛋糕享早鳥回饋

考量到家庭聚會的便利性，台北六福萬怡酒店具備南港車站四鐵共構的優勢，連結捷運、高鐵、台鐵與客運系統，讓跨區赴約的親友能從容抵達。酒店內部環境舒適，部分餐廳更擁有能遠眺台北101與南港山群的寬闊露臺，整體空間開闊且極具機能性。針對此次節慶，館內更祭出多重實質回饋，凡單筆消費滿3,000元即贈送餐飲折價券，且提前5天預訂「一禮烘焙」出品的7吋「芋香布蕾蛋糕」，即可享有999元的超值優惠價。從主餐、甜點到伴手禮，六福萬怡以完善的整合規劃，在2026年的母親節為賓客預約一場難忘的幸福回憶。









台北六福萬怡酒店母親節聚餐優惠及花藝午茶沙龍

活動時間：2026年5月第1周及第2周午、晚餐時段（花藝課程特定於5月5日）

活動內容：

敘日全日餐廳：享用「沖繩假期．海味盛宴」主題餐點，泰國蝦無限供應。活動期間成人每位1,880元+10%，每位加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦乙份，每桌另贈流心巧克力球甜點 。

粵亮廣式料理：推出母親節桌席專案，5人桌菜13,800元起、10人桌菜23,800元起。加贈精選香檳乙瓶及一禮莊園母親節花束 。

餐飲通用優惠：單筆消費滿3,000元贈餐飲折價券；提前5天預訂「一禮烘焙-芋香布蕾蛋糕」享優惠價999元 。

一禮莊園：5月5日舉辦「柔光馨語－母親節盆花」花藝教室 X 午茶沙龍課程，每人2,380元，包含手作盆花及唐寧茶聯名下午茶，另贈唐寧茶包小禮盒 。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號



敘日全日餐廳：02-6615-6526

粵亮廣式料理：02-6615-6528

一禮莊園：02-6616-6565 分機5702

官方網站：https://www.courtyardtaipei.com.tw/