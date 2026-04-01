母親節必看！六福萬怡龍蝦免費吃，加碼花藝下午茶打造貴婦級儀式感。

母親節將至，市場聚餐需求大增。資深編輯李維唐表示，現代消費者挑選節慶餐廳已不再僅限於美味，更看重整體的「儀式感」與交通便利性，六福萬怡此次整合花藝與餐飲的策略，精準鎖定追求質感生活的家庭客群。
隨著溫馨5月的腳步臨近，如何為辛勞的母親規劃一場兼具美味與品味的慶典，成為不少子女近期熱烈討論的話題。座落於南港四鐵共構核心地段的台北六福萬怡酒店，今年特別針對母親節檔期整合旗下餐飲與美學資源，於5月第1周及第2周的午、晚餐時段，同步在「敘日全日餐廳」與「粵亮廣式料理」推出期間限定專案。無論是偏好海鮮百匯的豐盛多變，還是鍾情於經典粵菜的圍爐氛圍，甚至是想與母親共同體驗手作花藝的優雅時光，六福萬怡皆提供了全方位的節慶解方，要在美食之外，更透過多重贈禮構築滿滿的儀式感。
敘日全日餐廳沖繩海味盛宴，每人加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦
對於喜愛海鮮的家庭而言，「敘日全日餐廳」本季推出的「沖繩假期．海味盛宴」無疑是吸睛焦點。主廚團隊以沖繩特有的飲食文化為靈感，將南島風情搬上餐檯，菜色涵蓋海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯與沖繩黑糖味噌滷豚肉等經典料理。此外，現做的松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝更是展現了食材的鮮甜。最令饕客驚喜的是，母親節活動期間，成人每位價格維持1,880元+10%，卻能額外獲得加碼贈送的「蒜蓉蒸龍蝦」乙份，且每桌皆備有精緻的「流心巧克力球」甜點，搭配「風味泰國蝦無限暢享專區」的三款秘製口味，讓賓客在城市山景環繞的環境中，享受如出國度假般的奢華饗宴。
粵亮廣式料理烤鴨桌席，尊榮香檳與一禮莊園花束寵愛升級
偏好精緻桌宴的讀者，則不可錯過「粵亮廣式料理」的母親節限定桌席。此專案提供5人席13,800元起及10人席23,800元起的多樣化選擇，菜單匯集了店內招牌掛爐烤鴨、金湯酸菜海石斑及五福蒸盅飯等高人氣佳餚，深厚的粵式烹調功底確保了每一道料理的敘事厚度。為了讓慶祝氛圍更加極致，凡訂購此專案即贈送精選香檳乙瓶，並加贈由專業花藝品牌「一禮莊園」操刀的母親節專屬花束。在品味美饌與醇酒的同時，盛放的鮮花也成為餐桌上最動人的點綴，讓母親節的團聚不僅僅是一頓飯，更是一場視覺與味覺交織的隆重禮讚。
跨界攜手英國唐寧茶，花藝教室結合午茶沙龍的新美學提案
除了舌尖上的享受，六福萬怡酒店更攜手「一禮莊園」延伸節慶美學，推出充滿藝術氣息的「花藝教室 X 午茶沙龍課程」。每人2,380元的課程中，由專業花藝團隊引導，選用清新花材如粉色康乃馨、白繡球與桔梗進行創作。完成作品後，學員可隨即享用與英國皇室御用唐寧茶TWININGS聯名的「女王的莓果莊園」下午茶。包含琥珀焦糖馬卡龍、仕女伯爵巧克力等6款甜點，以及伯爵奶茶嫩雞最中餅等6款鹹點，在芬芳的花香與優雅茶香中，為母親打造一段專屬的質感午後，滿足現代女性對於精緻生活風格的追求。
四鐵共構交通極速便捷，預訂芋香布蕾蛋糕享早鳥回饋
考量到家庭聚會的便利性，台北六福萬怡酒店具備南港車站四鐵共構的優勢，連結捷運、高鐵、台鐵與客運系統，讓跨區赴約的親友能從容抵達。酒店內部環境舒適，部分餐廳更擁有能遠眺台北101與南港山群的寬闊露臺，整體空間開闊且極具機能性。針對此次節慶，館內更祭出多重實質回饋，凡單筆消費滿3,000元即贈送餐飲折價券，且提前5天預訂「一禮烘焙」出品的7吋「芋香布蕾蛋糕」，即可享有999元的超值優惠價。從主餐、甜點到伴手禮，六福萬怡以完善的整合規劃，在2026年的母親節為賓客預約一場難忘的幸福回憶。
台北六福萬怡酒店母親節聚餐優惠及花藝午茶沙龍
活動時間：2026年5月第1周及第2周午、晚餐時段（花藝課程特定於5月5日）
活動內容：
- 敘日全日餐廳：享用「沖繩假期．海味盛宴」主題餐點，泰國蝦無限供應。活動期間成人每位1,880元+10%，每位加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦乙份，每桌另贈流心巧克力球甜點 。
- 粵亮廣式料理：推出母親節桌席專案，5人桌菜13,800元起、10人桌菜23,800元起。加贈精選香檳乙瓶及一禮莊園母親節花束 。
- 餐飲通用優惠：單筆消費滿3,000元贈餐飲折價券；提前5天預訂「一禮烘焙-芋香布蕾蛋糕」享優惠價999元 。
- 一禮莊園：5月5日舉辦「柔光馨語－母親節盆花」花藝教室 X 午茶沙龍課程，每人2,380元，包含手作盆花及唐寧茶聯名下午茶，另贈唐寧茶包小禮盒 。
台北六福萬怡酒店
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號
- 敘日全日餐廳：02-6615-6526
- 粵亮廣式料理：02-6615-6528
- 一禮莊園：02-6616-6565 分機5702