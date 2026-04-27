2025「台東最美星空」正式啟程，全台唯一永續星空品牌，5到8月周周閃耀不間斷。

台東最美星空活動，今年將規劃8場音樂會，日前在記者會中運用5G+4K技術，將絕美的台東夜空，帶進國際級地標台北101，同時邀請金曲歌后艾怡良演出，在台東最美星空絕美的沉浸式體驗中，宣告系列活動正式啟程。

台東縣政府自2018年首創的「台東最美星空」活動，是全台首屈一指的夜間觀光品牌。以台東特有的自然景觀、低光害環境為基礎，打造專屬的沉浸式星空體驗，結合在地文化與永續理念，不僅成功帶動地方旅遊，也成為全台推動「星經濟」的指標。更在交通部觀光署觀光亮點獎一舉奪得「十大活動體驗獎」、「最佳國際推薦獎」雙項殊榮，並屢次於國際舞台上斬獲各項大獎肯定的活動品牌。

▲在台東最美星空絕美的沉浸式體驗中，宣告今年度的系列活動正式啟程



2025年的「台東最美星空」將從5月一路精彩到8月，活動規模再升級、亮點更多元：

亮點一｜音樂會場場吸睛，星空週週相伴

今年夏季加碼推出共8場大型星空音樂會，每週與大家相約在星空下聆聽感動，演出陣容包括光良、曾沛慈、艾怡良、椅子樂團、拍謝少年等人氣歌手輪番登台。演出地點遍布台東各鄉鎮，從金樽沙灘、八仙洞、三仙台到綠島，讓大家在音樂與星空中留下難忘回憶。

▲即將到台東演出的金曲歌后艾怡良

【音樂會時間與地點精選】6/07 (六) 東河鄉 金樽陸連島沙灘：光良、曾沛慈、斯馬里奧、 B2S6/14 (六) 卑南鄉 達魯瑪克文化廣場：小男孩樂團、ANGIE安吉、Mafana樂團、都市小島6/28 (六) 關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔：南西肯恩、貝克小姐、關山工商布農歌謠隊、關山國中合唱團7/26 (六) 大武鄉 9420濱海休憩區：艾怡良、王ADEN、Girls女聲、大武國中原舞合唱團8/02 (六) 長濱鄉 八仙洞遊憩區：高雄市管樂團、加走灣少年合唱團、鹿角樂團8/16 (六) 海端鄉 霧鹿國小利稻分校：黃椅子樂團、柯智棠、思奈樂團、黑孩子樂團8/23 (六) 成功鎮 三仙台遊憩區：陳華、甜約翰、得拉搖滾樂團、太陽下山8/30 (六) 綠島鄉 人權紀念公園：拍謝少年、宋德鶴、請問芳名人聲樂團、智偉葛格

亮點二｜觀光署聯名行程與優惠

7月起與交通部觀光署合作，推出「台灣觀光100亮點 feat. 台東最美星空」特色遊程與在地店家專屬優惠，串聯在地商家擴大經濟效益。



亮點三｜最美導覽+在地培訓

5月起推出話題十足、經常秒殺的星空導覽活動，並於6月開辦專為在地居民設計的導覽人員培訓課程，推動社區參與。



此外，還有5場音樂導覽場次在台東市、5場導覽活動於長濱鄉舉辦，持續帶領民眾深度探索台東夜間魅力。讓整個五月到八月，每周都將有音樂與絕美的「台東最美星空」相伴，邀請大家一起追星！



而身為全台唯一的永續星空活動品牌，「台東最美星空」不斷的自我進化，臺東縣副縣長王志輝於全國記者會上表示，台東最美星空2021年通過BSI英國標準協會ISO 20121永續性活動管理系統驗證；2022、2023年規劃多項自主性永續行動，獲得國際、國內多項專業大獎肯定；2024年推動行動倡議，發布全國唯一永續賞聆指引，2025年，台東最美星空音樂會更將為領先縣內其他指標型活動，進行ISO14067 碳足跡查證，「我們將透過5月到8月周周不間斷舉辦的動人音樂與絕美星空，邀請大家來台東，用行動近臨台東的最美星空，體驗前所未有的感動，同時更可以一起實踐永續，邁向淨零，讓台東最美星空可以永遠閃耀！」

▲臺東縣副縣長王志輝



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