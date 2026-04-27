頂呱呱買一送一！呱呱包、地瓜薯條買一送一不限量，月底省錢就吃。

頂呱呱快閃買一送一！招牌呱呱包、地瓜薯條買一送一，加碼派對餐送兩顆呱呱包。編輯 鄭雅之表示：月底了真的很需要美食優惠。

頂呱呱買一送一！頂呱呱在月底特別推出限時下殺優惠，不僅有大家排隊都要吃的招牌呱呱包買一送一，連甜滋滋的地瓜薯條和香辣過癮的雞翅都有半價優惠，就是要讓辛苦工作的上班族在月底也能爽快吃肉。只要趁著這幾天快閃期間到全台門市報到，就能用超佛心的銅板價把滿滿台味帶回家，絕對是近期最有感的速食界神級小確幸。



▲招牌呱呱包感受金黃酥脆的雞皮魅力，買一送一活動期間絕對要手刀搶購才過癮。

▲上班族最愛的銅板價下午茶清單，趁著買一送一快閃優惠期間把酥脆地瓜薯條與呱呱包一次帶回家省錢吃飽。





免費加碼兩顆呱呱包的派對驚喜

如果你正在煩惱家庭聚會要點什麼，那麼這次的派對組合餐絕對是首選方案，只要購買6塊、8塊或是超大份量的10塊組合餐，頂呱呱就直接免費多送兩顆呱呱包。原本套餐內就有經典的原味炸雞、雞腿以及香噴噴的甜甜包，現在加碼後誠意直接爆表，讓人感覺像是點了一份驚喜大禮包。特別是10塊組合餐還包含超涮嘴的辣味雞翅，再配上沁涼的可口可樂，不管是跟好朋友看球賽還是窩在沙發追劇，這份澎湃感絕對能填飽每個人的胃。



▲頂呱呱經典派對組合餐桶裝設計超澎湃，滿滿台式原味炸雞與雞腿絕對是多人聚餐的首選推薦。





不限組數的買一送一超狂攻略

這次活動最讓網友搶吃的，莫過於三大人氣單品買一送一且不限購買組數，這代表不管是想自己獨享四顆呱呱包，還是要幫全辦公室訂下午茶都非常划算。招牌呱呱包換算下來每顆竟然不到40元，金黃酥脆的雞皮包著香軟油飯的經典組合，真的是百吃不膩的美味。另外還有選用台灣在地食材的地瓜薯條，以及外皮酥脆內裡多汁的辣味雞翅，通通都能以5折左右的預算入手，建議大家可以趁這波快閃把想吃的品項一次補齊。



▲療癒系午茶組合首選頂呱呱招牌呱呱包搭配香甜綿密的地瓜薯條，雙重台式經典美味讓人每一口都超滿足。





把握快閃倒數三天的搶購時機

這場限時5天的美食盛宴目前已經進入倒數三天階段，全台灣除了特定機場門市之外都能買得到，速食控一定要抓緊時間出動。隨著活動截止日4月29日的逼近，預計門市會迎來不少搶購人潮，大家不妨提早前往以免撲空。這波活動成功結合了高CP值與多樣化的口味選擇，無論是單純想省錢的小資族，或是追求飽足感的炸雞控，都能在這次的優惠中找到屬於自己的快樂，快拿起手機定位最近的門市，準備迎接這場台式炸雞饗宴。



▲頂呱呱現炸雞塊是許多人療癒美食選擇。

頂呱呱優惠

活動時間：2026年04月25日至04月29日

參加門市：全台頂呱呱（桃園機場、松山機場門市除外）

買一送一品項

呱呱包（特價75元）

地瓜薯條（特價69元）

辣味雞翅（特價59元）





呱呱包（特價75元） 地瓜薯條（特價69元） 辣味雞翅（特價59元） 派對餐加碼：購買6塊、8塊、10塊派對組合餐，免費送「呱呱包2顆」





套餐特價資訊

6塊派對餐：特價599元（原價666元）

8塊派對餐：特價699元（原價795元）

10塊派對餐：特價759元（原價902元）





速食控不能錯過新品、新優惠！

推薦閱讀：麥當勞聯名鋼彈！四盎司牛肉堡鋼彈聯名特餐 送台灣限定版鋼彈，RX-78-2鋼彈周邊一次看。

推薦閱讀：摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。



