頂呱呱買一送一！呱呱包、地瓜薯條買一送一不限量，月底省錢就吃。

頂呱呱快閃買一送一！招牌呱呱包、地瓜薯條買一送一，加碼派對餐送兩顆呱呱包。編輯 鄭雅之表示：月底了真的很需要美食優惠。
頂呱呱買一送一！頂呱呱在月底特別推出限時下殺優惠，不僅有大家排隊都要吃的招牌呱呱包買一送一，連甜滋滋的地瓜薯條和香辣過癮的雞翅都有半價優惠，就是要讓辛苦工作的上班族在月底也能爽快吃肉。只要趁著這幾天快閃期間到全台門市報到，就能用超佛心的銅板價把滿滿台味帶回家，絕對是近期最有感的速食界神級小確幸。
免費加碼兩顆呱呱包的派對驚喜
如果你正在煩惱家庭聚會要點什麼，那麼這次的派對組合餐絕對是首選方案，只要購買6塊、8塊或是超大份量的10塊組合餐，頂呱呱就直接免費多送兩顆呱呱包。原本套餐內就有經典的原味炸雞、雞腿以及香噴噴的甜甜包，現在加碼後誠意直接爆表，讓人感覺像是點了一份驚喜大禮包。特別是10塊組合餐還包含超涮嘴的辣味雞翅，再配上沁涼的可口可樂，不管是跟好朋友看球賽還是窩在沙發追劇，這份澎湃感絕對能填飽每個人的胃。
不限組數的買一送一超狂攻略
這次活動最讓網友搶吃的，莫過於三大人氣單品買一送一且不限購買組數，這代表不管是想自己獨享四顆呱呱包，還是要幫全辦公室訂下午茶都非常划算。招牌呱呱包換算下來每顆竟然不到40元，金黃酥脆的雞皮包著香軟油飯的經典組合，真的是百吃不膩的美味。另外還有選用台灣在地食材的地瓜薯條，以及外皮酥脆內裡多汁的辣味雞翅，通通都能以5折左右的預算入手，建議大家可以趁這波快閃把想吃的品項一次補齊。
把握快閃倒數三天的搶購時機
這場限時5天的美食盛宴目前已經進入倒數三天階段，全台灣除了特定機場門市之外都能買得到，速食控一定要抓緊時間出動。隨著活動截止日4月29日的逼近，預計門市會迎來不少搶購人潮，大家不妨提早前往以免撲空。這波活動成功結合了高CP值與多樣化的口味選擇，無論是單純想省錢的小資族，或是追求飽足感的炸雞控，都能在這次的優惠中找到屬於自己的快樂，快拿起手機定位最近的門市，準備迎接這場台式炸雞饗宴。
頂呱呱優惠
活動時間：2026年04月25日至04月29日
參加門市：全台頂呱呱（桃園機場、松山機場門市除外）
- 買一送一品項
呱呱包（特價75元）
地瓜薯條（特價69元）
辣味雞翅（特價59元）
- 派對餐加碼：購買6塊、8塊、10塊派對組合餐，免費送「呱呱包2顆」
- 套餐特價資訊
6塊派對餐：特價599元（原價666元）
8塊派對餐：特價699元（原價795元）
10塊派對餐：特價759元（原價902元）
速食控不能錯過新品、新優惠！
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