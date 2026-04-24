摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。

摩斯漢堡5月優惠登場，涵蓋MOS超值省、咖啡買一送一與午茶折扣，編輯張人尹表示，從早餐到晚餐都有省錢組合，報稅季也能輕鬆吃。

摩斯優惠券省錢包！5月報稅季讓不少粉絲開始精打細算，連三餐都會特別在意價格與份量。摩斯漢堡為了幫粉絲們拯救荷包，在5月推出「MOS超值省」網路優惠券，從早餐、午晚餐、點心組合、分享餐都有不同優惠搭配，讓粉絲在忙碌生活中依然能找到省錢又有飽足感的選擇。



▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。（攝影：張人尹）



▲摩斯漢堡整合早餐午晚餐與點心優惠，打造完整省錢節奏，讓粉絲在不同時段都能找到合適搭配。（攝影：張人尹）





MOS超值省早餐午晚餐全包

▲摩斯漢堡午晚餐推出169元獨享餐與259元分享餐，主餐與點心搭配完整，適合不同用餐需求。

鹹甜搭配午茶點心飲料優惠

▲摩斯漢堡推出鹹甜組合套餐，雞腿塊搭配抹茶紅豆米派，提供不同口味層次的點心選擇。

摩斯漢堡在5/1-5/31推出MOS超值省網路優惠券，粉絲只要到門市出示即可使用。為了粉絲三餐吃飽飽，早餐時段推出「元氣牛肉蛋堡搭配大杯冰紅茶」79元優惠，集「摩斯貝果附草莓醬搭配飲料」59元等。午晚餐則推出169元獨享餐，包含漢堡主餐加飲料與兩份點心，主餐可從超級大麥薑燒珍珠堡、牛蒡培根珍珠堡、炸蝦堡或鱈魚堡擇一。另有259元起的美味分享餐，搭配海陸主餐與多樣點心，讓粉絲揪團吃更省。除了正餐，摩斯漢堡也針對午後時段推出多種選擇，讓粉絲在休息時間也能享受優惠。像是「和風雞腿塊＋抹茶紅豆米派＋大杯冰紅茶」組合價129元，適合喜歡鹹甜交錯口味的人。點心部分，「月亮薯條」與「蒟蒻冰紅茶／大杯咖啡」都有加10元多一件優惠，包含經典摩斯咖啡、摩斯蒟蒻冰紅茶等。指定飲料也有99元的組合，包含紅心芭樂系列飲品，讓粉絲下午茶也優惠。





勞動節咖啡買一送一接力

▲摩斯漢堡5月1日推出咖啡買一送一優惠，5月初連假期間再接續加10元多一件活動。

MOS超值省網路優惠券

▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。



▲摩斯漢堡5月推出多時段優惠活動，從早餐到晚餐都有不同組合選擇，讓粉絲在報稅季也能輕鬆安排用餐。

針對5月初連假與勞動節，摩斯漢堡也推出限定優惠。5/1當天提供大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡買一送一，5/2至5/4則延續為咖啡加10元多一件。早餐時段同步推出指定貝果搭配大杯冰紅茶75元優惠，提供三種口味選擇。後續5/11至5/17還有考生限定優惠，青梅豬排堡搭配大杯冰紅茶79元，幫粉絲們在5月打造優惠小確幸。活動期間：2026/05/1-05/31活動內容：出事優惠券圖片即可享優惠使用通路：限臨櫃、自助點餐機使用。不可於APP點餐、網路訂餐、外送使用。注意事項：機場門市及部分百貨門市未參加本活動。