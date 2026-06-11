搭區間車玩雙站！水豚餐廳、百年車站必收藏，樹林一日遊免開車輕鬆玩。

不用開車也能輕鬆出發！搭上區間車在樹林、山佳之間慢慢散步，將鐵道記憶、老街風景一日串連。

位於新北的樹林、山佳一帶，不只擁有熱鬧的在地生活圈，亦保留著新北近郊少見的鐵道記憶與老街區風景。從百年歷史的山佳舊站，到巷弄裡的老宅餐廳，這條散步路線復古又療癒。若想安排一趟不用開車的輕旅行，只要搭上區間車，短短幾分鐘車程就能暢遊雙站，輕鬆感受樹林、山佳的慢步調魅力。



▲樹林、山佳不開車也很好玩！搭上區間車就能輕鬆串起百年車站、水豚餐廳與河濱綠意，開啟一趟療癒又好拍的雙站小旅行。（部落客：余小孟、珍妮佛的花草呢喃、肉依小姐吃什麼）

▲樹林一日遊當然也要吃得過癮，從紅磚老宅餐廳的精緻主餐，到咖啡館輕食、百元鬆餅記得都要收進行程。（部落客：肉依小姐吃什麼、開朗少女、安妮）

百年車站巡禮，山佳舊站復古拍

來到樹林一日遊，推薦將首站安排在歷史底蘊濃厚的「山佳車站」。這座建於1901 年的百年老車站，是少數完整保存的日式木造與粗石構造站體。雖然已由新站接替主要運輸功能，但舊站體經過修復後，如今化身小巧精緻的鐵道微型博物館。不僅可以免費入內參觀，現場也準備各式拍照道具，坐在長椅上就能拍出帶有昭和感的復古照片，相當適合鐵道迷、建築控們在此停留。





山佳車站

地址：新北市樹林區山佳街28號

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▲「山佳舊站」修復後成為小型鐵道博物館，保留復古展物、老照片與車站模型。（部落客：余小孟）

鐵道公園散步，煤斗車前必打卡

離開舊站，緊鄰的「山佳鐵道地景公園」同樣值得到訪。這裡曾是鐵道與煤礦的裝卸相關空間，如今轉變為開放式地景公園，保留鐵道元素之餘，也打造不少適合散步、拍照的角落。沿著步道前行，最吸睛的亮點，便是鐵軌上已退役的35H1304型黑色煤斗車，公園兩側亦能看見彩繪牆，親子旅遊也能獲得滿滿樂趣。





山佳鐵道地景公園

地址：台灣新北市樹林區中山里山佳街1號

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▲「山佳鐵道地景公園」保留 35H1304 型黑色煤斗車與 DL1044 型調動機，醒目的紅色鋼琴裝置也是必打卡的亮點。（部落客：是艾思，不是火拳。）

荷花池畔漫步，沐心池賞夏景

沿著地景公園的指標，繼續往大漢溪方向前行，就能抵達視野開闊的「新北山佳河濱公園」。若是 6月至8月的盛夏時節來訪，絕不能錯過隱藏園區內的「沐心池」，每到荷花盛開季節，便可在池畔近距離欣賞荷花綻放的姿態，花池與綠意交織的畫面，正是山佳河濱公園最療癒的夏日景色。





新北山佳河濱公園 沐心池

地址：台灣新北市樹林區館前路

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▲夏季走進山佳河濱公園，「沐心池」便能看見荷葉鋪展，綠意與水岸相映成趣，是園區絕美的賞花景點。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

紅磚老宅用餐，水豚店長超療癒

結束山佳的戶外行程後，接著搭乘區間車，約10分鐘就能抵達樹林火車站，探訪隱身巷弄內的人氣餐廳「紅磚園邸」。這座由古厝改建而成的老宅餐廳，除古色古香的用餐空間，店內最受歡迎的亮點，絕對是超萌的人氣店長「水豚」與「狐獴」。享用現點現做、份量十足的義大利麵與燉飯外，也能到庭院與動物們近距離互動，瞬間將一週的疲累都忘卻。





紅磚園邸

地址：台灣新北市樹林區彭興里太平路247巷9號

電話：02-86868999

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▲紅磚園邸由紅磚老屋改造而成，只要入內用餐就能順遊園區，近距離與水豚、狐獴互動。（部落客：肉依小姐吃什麼）

▲「紅磚園邸」不只動物互動吸睛，餐點表現也相當有水準，從松露帶皮薯條到紅咖哩燉飯都很有記憶點。（部落客：肉依小姐吃什麼）

木質咖啡小憩，敘樹甜點享午後

午後的點心時光，不妨走入同樣位在太順街生活圈的「敘樹咖啡」。這裡以手沖咖啡與甜點為主，無論偏好果香明亮的淺焙，或厚實回甘的深焙，都能依照喜好挑選適合的咖啡風味。再搭配鬆餅或每日限量手工甜點，坐在靠窗角落靜靜休息，為整日行程增添愜意。





敘樹咖啡

地址：台灣新北市樹林區太順里太順街110巷7號

電話：02-86851185

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▲「敘樹咖啡」環境安靜溫馨，木質座位與柔和氛圍很適合午後小憩，店內還有兩隻可愛店貓坐鎮，喝咖啡時療癒感滿滿。（部落客：開朗少女）

▲「敘樹咖啡」選擇相當豐富，除手沖咖啡、拿鐵等飲品外，店內也供應輕食與甜點，讓午後時光飽足又幸福。（部落客：開朗少女）

入座小熊王子，樹林溫馨晚餐

準備返程前，以童趣感的「小熊王子1號屋」收尾再適合不過。餐廳位在樹林火車站旁，交通位置十分方便，店內空間寬敞舒適，最特別的是擺滿各式各樣的小熊玩偶，溫馨氛圍讓人相當放鬆。店內提供的餐點選擇多樣，從義大利麵、鬆餅到飲品都有，喝杯飲料、吃點輕食補充體力都非常剛好。





小熊王子1號屋

地址：新北市樹林區中山路一段80號2樓

電話：02-86875100

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▲「小熊王子1號屋」店內氛圍溫馨可愛，空間擺滿各式小熊裝飾與玩偶，從座位區到角落都童趣十足。（部落客：安妮）

▲「小熊王子1號屋」餐點 CP 值很高，主餐選擇豐富、可搭配沙拉吧外，也有百元價位鬆餅可以享用。（部落客：安妮）

搭車也能出發！新北免開車景點：

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