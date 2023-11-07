紅磚園邸｜樹林超萌水豚狐獴親子餐廳，免門票就能和小動物近距離接觸！

超可愛的水豚君和狐獴在這裡 ! 隱身樹林的高人氣餐廳【紅磚園邸】，在網路擁有超高的討論度，外觀是充滿懷舊感的紅磚老宅，裏頭養著各式各樣的卡哇依動物，還有精緻又美味的義式料理，無論擺盤和口味都很不錯，就算為了餐點也很值得來訪耶~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【紅磚園邸】位於新北市樹林區太平路，是一家隱身巷內的紅磚老屋親子餐廳，開車可以停在全聯八德店停車場，或八德街上路邊停車格，不要把車子開進巷內會很不方便。

▼【紅磚園邸】設計理念來自紅磚砌成的老房子，外觀和用餐環境都充滿復古懷舊感，入園無需購買門票，只要用餐就能入園，看看可愛的小動物們唷！

▼【紅磚園邸】共養了兩隻水豚和兩隻狐獴，動物們都很乾淨健康良好，而且還有專屬自己的名字，店員會時不時出來發送牧草給大家，可以體驗餵食水豚君的樂趣，還能幫牠們撓癢癢，有機會看到舒服翻肚的場面喔，為了安全禁止客人自帶寵物。

菜單

【紅磚園邸】以義式料理為主打特色，有輕食沙拉、義大利麵、燉飯、兒童餐、蔬食素食料理、炸物、湯品、飲料，大人每人低消一份主餐（沙拉、義大利麵、燉飯），10歲以下小孩有提供兒童餐，用餐時間為120分鐘。

餐點介紹

嫩肩牛泰式紅咖哩燉飯💰428元

▼賣相誘人的嫩肩牛泰式紅咖哩燉飯，遵循正統料理法將米煮成燉飯，吃起來帶點微硬的口感，泰式紅咖哩醬汁辣度十足，會讓人忍不住一口接一口。

▼呈現鮮紅色澤的烤美國Prime牛肩肉，放入嘴裡咬起來軟嫩又多汁，頂頭香草醬更添肉的風味。

法式雪利魚排黑菌白蘑菇義大利麵💰368元

▼推薦給海鮮控法式雪利魚排黑菌白蘑菇義大利麵，多利魚排的口感鮮嫩到不行，充滿著水份和滿滿鮮味，搭配白蘑菇與松露調味的義大利麵，多層次彈牙口感很是討喜~

主餐加價💰158元 就能升級成套餐，享有香蒜奶油軟法、園邸濃湯和飲品。

▼香蒜奶油麵包的表現很不錯，烤過酥酥脆脆，伴隨著迷人蒜香好好吃，也可以泡浸濃郁的園邸奶油濃湯中，打造出不同多變的口感~

松露帶皮薯條💰258元

▼邪惡指數爆表的松露帶皮薯條，在現炸的酥脆帶皮金黃薯條上，淋了滿滿的香濃松露醬汁，吃起來有著奶油和松露香氣，配著綿密的薯條口感好搭啊~

老宅隱藏版(珍珠奶茶)💰128元 盛夏奇遇(香芒氣泡飲) 💰138元

▼飲品系列的顏值都超級高，推薦老宅隱藏版珍珠奶茶，喝起來不會過甜剛剛好，珍珠軟Q好咬可以給過，還有夏季限定的盛夏奇遇，以沁涼的氣泡水為基底，加入百香果、芒果、鳳梨和蘋果，酸酸甜甜相當請爽解膩~

用餐心得

喜歡小動物的你別錯過這家，近期在網路爆紅的【紅磚園邸】，顛覆我對動物餐廳食物的印象，口味和擺盤都很有水準耶，尤其是紅咖哩燉飯讓人驚艷，微辣滋味忍不住一口接一口，動物們的居住環境和清潔度都很友善，無論小孩還是大人都能玩得開心!

店家資訊

紅磚園邸

粉絲團：紅磚園邸 FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-NBHLn4ecqm4YGzB8Oqp:inline-live-1/-NBHLnHGFbruoDeVAj9E?language=zh-tw

地址：新北市樹林區太平路247巷9號（巷子內車輛請勿進入）

電話：02-8686-8999

營業時間：11:00-19:00「每月不定期公休，公休時間請上線上訂位系統查詢」

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