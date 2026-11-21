貓貓蟲咖波粉絲準備訂房！新北13家咖波聯名主題房正式登場，入住指定房型送限量迎賓禮包。窩客島資深編輯李維唐提醒，還能搭配指定打卡任務，爭取1,000元住宿優惠券。

貓貓蟲咖波粉絲這次真的可以跟咖波一起睡覺了。新北市政府觀光旅遊局攜手人氣角色「貓貓蟲咖波」，推出「新北小客趣旅行」聯名主題房，一口氣串聯新北13家飯店與民宿，從淡水溫泉、金山山景到福隆海岸都有咖波陪伴。2026年11月20日起正式開放入住，只要預訂指定主題房，每房還能獲得1份限量專屬迎賓禮包。想省住宿費也有機會，搭配新北市指定景點打卡活動，符合條件就能領取1,000元新北幣住宿優惠券，讓這趟咖波小旅行多了收藏好禮與住宿優惠的雙重誘因。

▲一推開挪威森林淡水森森休閒旅館的房門就被萌翻，床頭牆面有拿著相機的咖波與拿地圖的新北小客熱情迎接，床尾巾和落地窗上也藏滿可愛身影，一進房快門就按不停。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



貓貓蟲咖波主題房登場，13家旅宿變身可愛住宿空間

喜歡貓貓蟲咖波的人，這次連住宿都能安排成一趟角色主題旅行。走進聯名客房，就能發現咖波藏在房間裡的各個角落，從角色玩偶到床邊小物，都融入這隻藍色人氣角色的可愛元素。無論是坐在床邊休息、整理隔天的旅行行李，或是準備睡前拍幾張紀念照，都能把咖波一起收進旅行回憶裡，對喜歡收藏角色周邊的粉絲來說，光是住宿空間就多了一份期待。

這次13家合作旅宿沒有採用完全相同的客房配置，而是依照各自原有的空間與房型特色安排咖波布置。想要在城市裡安排輕鬆的週末住宿，或是特地跑一趟山城、海岸度假，都能找到不同風格的咖波主題房。比起單純購買角色商品，這次更像是把咖波帶進整趟旅行，從入住到退房都能感受聯名主題的趣味。

▲金山靜池一隅民宿直接把軟萌玩偶搬上床，超長一條的咖波抱枕加上呆萌吐舌咖波陪睡，旁邊還有狗狗載著咖波兜風的壁貼，躺進被窩瞬間被滿滿療癒感包圍。圖／靜池一隅民宿提供；窩客島整理

新北13家咖波聯名飯店公開，淡水溫泉到福隆海岸都有

這次咖波主題房橫跨新北多個熱門旅遊區域，13家合作旅宿包括半島海悅渡假會館、芳印鉄旅、首府旅館、挪威森林淡水森森休閒旅館、淡水蘊泉庄溫泉飯店、將捷金鬱金香酒店、陽明山天籟渡假酒店、傑仕堡有氧酒店、福容大飯店福隆、福容大飯店台北二館、靜池一隅民宿、驛德世紀酒店，以及TS motel鼎帥溫泉旅館。合作地點涵蓋淡水、石門、金山、板橋、新莊、深坑、瑞芳與貢寮等地區，無論偏好都會住宿、溫泉度假或海岸旅行，都能依照自己的行程挑選。

如果想把住宿安排成2天1夜的小旅行，可以選擇淡水河岸散步，順道欣賞河岸風景，也能前往石門看海、走進金山老街找在地小吃。喜歡老街氣氛的人，還能把新莊廟街、深坑老街排進行程。若想離開都市、看看不同風景，瑞芳山城與福隆海岸也是這次合作旅宿延伸出的旅遊選擇。白天出門玩新北，晚上回到咖波主題房休息，讓一晚住宿有了更多旅行樂趣。

▲來到淡水蘊泉庄溫泉飯店泡湯度假也有咖波陪伴，溫潤木質調客房裡藏著九份茶樓、三貂嶺隧道與耶誕大竹筍等三幅新北地標可愛掛畫，床上還坐著一隻圓滾滾咖波玩偶等你抱緊處理。圖／淡水蘊泉庄溫泉飯店提供；窩客島整理



咖波入住迎賓禮包免費送，每房限量贈送1份

除了房間裡的咖波布置，這次最讓粉絲期待的就是專屬迎賓禮包。只要入住指定聯名主題房，每房就能獲得1份第一波限定迎賓禮包，數量有限，送完為止。禮包以旅行探索為概念，將貓貓蟲咖波、新北小客與新北觀光地標結合，讓旅客除了拍照留念，也能帶走這趟新北旅行的聯名紀念品。

對喜歡收集咖波周邊的粉絲來說，這份禮包也替住宿增加收藏價值。不過，實際禮包內容、發放數量及領取方式，仍須以活動及各合作旅宿公告為準。由於贈品採限量方式提供，準備訂房的人可以先向飯店確認指定房型、迎賓禮包是否仍有名額，以及相關入住規定，避免抵達現場才發現贈品已經送完。

▲入住新莊驛德世紀酒店就像掉進新北景點大富翁，床頭一整排把九份老街、天燈與女王頭通通畫進去，側邊玻璃還有騎車兜風的可愛身影，夜晚躺在床上看著超有度假氛圍。圖／驛德世紀酒店提供；窩客島整理

新北住宿優惠券1,000元，完成景點打卡就有機會領取

想住咖波主題房又希望節省旅費，還可以留意新北市推出的「115年上山下海E宿新北打卡趣」活動。旅客只要下載「我的新北市」APP，完成進階會員註冊與錢包開通，再依照活動指定路線走訪新北特色景點，完成打卡任務及相關條件，就能依當期額度領取1,000元新北幣住宿優惠券，用來折抵住宿費用。

這項優惠並非預訂咖波主題房就能直接領取，而是必須完成指定任務並符合活動條件。另一方面，交通部觀光署國旅補助活動也延長至2026年12月31日，或經費用罄為止，旅客可以同步留意中央平日國旅補助。若打算結合不同住宿優惠，建議訂房前先確認旅宿是否適用、折抵規則及能否併用，才能確實掌握住宿預算。

▲在金山TS Motel鼎帥溫泉旅館的工業風客房裡，一進門就看到咖波套上小客頭套比愛心，搭配吐舌咖波與獅子玩偶排排坐，連床尾巾都是滿滿新北旅遊元素，反差萌直接拉滿。圖／TS Motel鼎帥溫泉旅館提供；窩客島整理



新北歡樂耶誕城打卡抽電動車，總獎值500萬元

如果打算在年底入住咖波主題房，還能順便把「2026新北歡樂耶誕城」排進行程。「上山下海E宿新北打卡趣」同步推出耶誕城限定打卡任務，活動至2026年12月27日止，除了板橋市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園與府中廣場等主燈區範圍，也串聯三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城等7大響應燈區，讓旅客可以跟著指定路線安排耶誕散步行程。

這次打卡活動還準備總價值500萬元的抽獎好禮，最大獎為TOYOTA bZ4X電動車，其他獎項包括按摩椅、智慧型手機、電動機車、戶外旅行用品及新北特色好禮。民眾完成指定打卡路線後，於活動期間使用「我的新北市」APP錢包消費滿100元新北幣，或使用本活動住宿優惠券及其他符合規定的市政活動優惠券，就具備抽獎資格。每完成1條不同指定路線，還能增加1次抽獎機會，但每人最多獲獎1項。想安排咖波住宿又想逛耶誕城的人，可以把兩項活動一起規劃，讓年底的新北旅行多一點期待。

咖波主題房入住到2027年6月，訂房前先確認贈品

這次「新北小客趣旅行」貓貓蟲咖波聯名主題房活動，從2026年11月20日一路延續至2027年6月30日，並非只有耶誕節期間才能入住。無論是年底安排耶誕旅行、冬天想去溫泉飯店住一晚，或是明年春夏計畫前往福隆海岸，都能依照旅遊時間尋找適合的合作旅宿。

需要特別留意的是，聯名主題房活動期間與迎賓禮包贈送期限並不完全相同，禮包採限量供應，不能保證整個活動期間都有贈品。各家旅宿的客房布置、房型配置與訂房方式也可能不同，建議先透過新北旅客Facebook粉絲專頁或各合作旅宿官網確認最新資訊，再決定要跟咖波去哪裡過夜。

▲這次13家合作旅宿橫跨淡水、石門、金山、板橋、新莊、深坑、瑞芳與貢寮等8大行政區，不管想走訪九份山城、福隆看海還是逛老街吃美食，跟著這張地圖就能輕鬆規劃兩天一夜小旅行。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

新北13家貓貓蟲咖波聯名主題房活動整理

貓貓蟲咖波聯名主題房入住送迎賓禮包

活動時間：2026年11月20日至2027年6月30日



活動名稱：新北小客趣旅行×貓貓蟲咖波聯名主題房。

合作旅宿：新北市13家飯店與民宿，涵蓋淡水、石門、金山、板橋、新莊、深坑、瑞芳及貢寮等地區。

主題房特色：以咖波角色玩偶、床邊小物等元素布置，各家旅宿依房型規劃不同配置。

入住贈禮：入住指定咖波主題房，每房贈送1份專屬迎賓禮包，數量有限，送完為止。

禮包特色：結合貓貓蟲咖波、新北小客與新北觀光地標，以旅行探索為設計概念。

注意事項：實際贈品內容、發放數量及領取方式，依活動及各合作旅宿公告為準。

新北13家咖波聯名飯店與民宿完整名單

半島海悅渡假會館

芳印鉄旅

首府旅館

挪威森林淡水森森休閒旅館

淡水蘊泉庄溫泉飯店

將捷金鬱金香酒店

陽明山天籟渡假酒店

傑仕堡有氧酒店

福容大飯店福隆

福容大飯店台北二館

靜池一隅民宿

驛德世紀酒店

TS motel鼎帥溫泉旅館

新北住宿優惠券1,000元領取攻略

活動名稱：115年上山下海E宿新北打卡趣

優惠內容：完成指定打卡任務及活動條件，可依當期額度領取1,000元新北幣住宿優惠券。

參加方式：下載「我的新北市」APP，完成進階會員註冊及錢包開通。

打卡條件：依活動指定路線走訪新北特色景點，完成打卡任務與相關條件。

優惠用途：領取住宿優惠券後，可依活動規定折抵住宿費用。

注意事項：優惠券並非入住咖波主題房直接贈送，須完成指定任務，實際領取依當期額度為準。

中央平日國旅住宿補助

活動期限：延長至2026年12月31日或經費用罄為止。

優惠內容：可搭配中央平日國旅補助活動規劃新北住宿行程。

適用方式：依交通部觀光署國旅補助活動規定辦理。

注意事項：實際補助金額、適用旅宿及是否能與其他優惠併用，須依官方規定確認。

2026新北歡樂耶誕城限定打卡抽獎

活動時間：即日起至2026年12月27日

活動範圍：板橋主燈區及新北市7大響應燈區。

板橋主燈區：市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場。

7大響應燈區：三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城。

抽獎總價值：500萬元，最大獎為TOYOTA bZ4X電動車。

其他獎項：按摩椅、智慧型手機、電動機車、戶外旅行用品及新北特色好禮。

抽獎資格：完成指定打卡路線後，於活動期間使用「我的新北市」APP錢包消費滿100元新北幣，或使用本活動住宿優惠券、其他符合規定的市政活動優惠券。

增加抽獎機會：每完成1條不同指定路線，可增加1次抽獎機會。

獲獎限制：每人最多獲獎1項。

貓貓蟲咖波主題房訂房與官方活動資訊

主題房活動期間：2026年11月20日至2027年6月30日。

訂房資訊：各合作旅宿官網及新北旅客Facebook粉絲專頁。

新北市觀光旅遊網：官方網站

新北旅客Facebook：官方粉絲專頁

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