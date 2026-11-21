貓貓蟲咖波粉絲準備訂房！新北13家咖波聯名主題房正式登場，入住指定房型送限量迎賓禮包。窩客島資深編輯李維唐提醒，還能搭配指定打卡任務，爭取1,000元住宿優惠券。
貓貓蟲咖波粉絲這次真的可以跟咖波一起睡覺了。新北市政府觀光旅遊局攜手人氣角色「貓貓蟲咖波」，推出「新北小客趣旅行」聯名主題房，一口氣串聯新北13家飯店與民宿，從淡水溫泉、金山山景到福隆海岸都有咖波陪伴。2026年11月20日起正式開放入住，只要預訂指定主題房，每房還能獲得1份限量專屬迎賓禮包。想省住宿費也有機會，搭配新北市指定景點打卡活動，符合條件就能領取1,000元新北幣住宿優惠券，讓這趟咖波小旅行多了收藏好禮與住宿優惠的雙重誘因。
貓貓蟲咖波主題房登場，13家旅宿變身可愛住宿空間
喜歡貓貓蟲咖波的人，這次連住宿都能安排成一趟角色主題旅行。走進聯名客房，就能發現咖波藏在房間裡的各個角落，從角色玩偶到床邊小物，都融入這隻藍色人氣角色的可愛元素。無論是坐在床邊休息、整理隔天的旅行行李，或是準備睡前拍幾張紀念照，都能把咖波一起收進旅行回憶裡，對喜歡收藏角色周邊的粉絲來說，光是住宿空間就多了一份期待。
這次13家合作旅宿沒有採用完全相同的客房配置，而是依照各自原有的空間與房型特色安排咖波布置。想要在城市裡安排輕鬆的週末住宿，或是特地跑一趟山城、海岸度假，都能找到不同風格的咖波主題房。比起單純購買角色商品，這次更像是把咖波帶進整趟旅行，從入住到退房都能感受聯名主題的趣味。
新北13家咖波聯名飯店公開，淡水溫泉到福隆海岸都有
這次咖波主題房橫跨新北多個熱門旅遊區域，13家合作旅宿包括半島海悅渡假會館、芳印鉄旅、首府旅館、挪威森林淡水森森休閒旅館、淡水蘊泉庄溫泉飯店、將捷金鬱金香酒店、陽明山天籟渡假酒店、傑仕堡有氧酒店、福容大飯店福隆、福容大飯店台北二館、靜池一隅民宿、驛德世紀酒店，以及TS motel鼎帥溫泉旅館。合作地點涵蓋淡水、石門、金山、板橋、新莊、深坑、瑞芳與貢寮等地區，無論偏好都會住宿、溫泉度假或海岸旅行，都能依照自己的行程挑選。
如果想把住宿安排成2天1夜的小旅行，可以選擇淡水河岸散步，順道欣賞河岸風景，也能前往石門看海、走進金山老街找在地小吃。喜歡老街氣氛的人，還能把新莊廟街、深坑老街排進行程。若想離開都市、看看不同風景，瑞芳山城與福隆海岸也是這次合作旅宿延伸出的旅遊選擇。白天出門玩新北，晚上回到咖波主題房休息，讓一晚住宿有了更多旅行樂趣。
咖波入住迎賓禮包免費送，每房限量贈送1份
除了房間裡的咖波布置，這次最讓粉絲期待的就是專屬迎賓禮包。只要入住指定聯名主題房，每房就能獲得1份第一波限定迎賓禮包，數量有限，送完為止。禮包以旅行探索為概念，將貓貓蟲咖波、新北小客與新北觀光地標結合，讓旅客除了拍照留念，也能帶走這趟新北旅行的聯名紀念品。
對喜歡收集咖波周邊的粉絲來說，這份禮包也替住宿增加收藏價值。不過，實際禮包內容、發放數量及領取方式，仍須以活動及各合作旅宿公告為準。由於贈品採限量方式提供，準備訂房的人可以先向飯店確認指定房型、迎賓禮包是否仍有名額，以及相關入住規定，避免抵達現場才發現贈品已經送完。
新北住宿優惠券1,000元，完成景點打卡就有機會領取
想住咖波主題房又希望節省旅費，還可以留意新北市推出的「115年上山下海E宿新北打卡趣」活動。旅客只要下載「我的新北市」APP，完成進階會員註冊與錢包開通，再依照活動指定路線走訪新北特色景點，完成打卡任務及相關條件，就能依當期額度領取1,000元新北幣住宿優惠券，用來折抵住宿費用。
這項優惠並非預訂咖波主題房就能直接領取，而是必須完成指定任務並符合活動條件。另一方面，交通部觀光署國旅補助活動也延長至2026年12月31日，或經費用罄為止，旅客可以同步留意中央平日國旅補助。若打算結合不同住宿優惠，建議訂房前先確認旅宿是否適用、折抵規則及能否併用，才能確實掌握住宿預算。
新北歡樂耶誕城打卡抽電動車，總獎值500萬元
如果打算在年底入住咖波主題房，還能順便把「2026新北歡樂耶誕城」排進行程。「上山下海E宿新北打卡趣」同步推出耶誕城限定打卡任務，活動至2026年12月27日止，除了板橋市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園與府中廣場等主燈區範圍，也串聯三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城等7大響應燈區，讓旅客可以跟著指定路線安排耶誕散步行程。
這次打卡活動還準備總價值500萬元的抽獎好禮，最大獎為TOYOTA bZ4X電動車，其他獎項包括按摩椅、智慧型手機、電動機車、戶外旅行用品及新北特色好禮。民眾完成指定打卡路線後，於活動期間使用「我的新北市」APP錢包消費滿100元新北幣，或使用本活動住宿優惠券及其他符合規定的市政活動優惠券，就具備抽獎資格。每完成1條不同指定路線，還能增加1次抽獎機會，但每人最多獲獎1項。想安排咖波住宿又想逛耶誕城的人，可以把兩項活動一起規劃，讓年底的新北旅行多一點期待。
咖波主題房入住到2027年6月，訂房前先確認贈品
這次「新北小客趣旅行」貓貓蟲咖波聯名主題房活動，從2026年11月20日一路延續至2027年6月30日，並非只有耶誕節期間才能入住。無論是年底安排耶誕旅行、冬天想去溫泉飯店住一晚，或是明年春夏計畫前往福隆海岸，都能依照旅遊時間尋找適合的合作旅宿。
需要特別留意的是，聯名主題房活動期間與迎賓禮包贈送期限並不完全相同，禮包採限量供應，不能保證整個活動期間都有贈品。各家旅宿的客房布置、房型配置與訂房方式也可能不同，建議先透過新北旅客Facebook粉絲專頁或各合作旅宿官網確認最新資訊，再決定要跟咖波去哪裡過夜。
新北13家貓貓蟲咖波聯名主題房活動整理
貓貓蟲咖波聯名主題房入住送迎賓禮包
活動時間：2026年11月20日至2027年6月30日
- 活動名稱：新北小客趣旅行×貓貓蟲咖波聯名主題房。
- 合作旅宿：新北市13家飯店與民宿，涵蓋淡水、石門、金山、板橋、新莊、深坑、瑞芳及貢寮等地區。
- 主題房特色：以咖波角色玩偶、床邊小物等元素布置，各家旅宿依房型規劃不同配置。
- 入住贈禮：入住指定咖波主題房，每房贈送1份專屬迎賓禮包，數量有限，送完為止。
- 禮包特色：結合貓貓蟲咖波、新北小客與新北觀光地標，以旅行探索為設計概念。
- 注意事項：實際贈品內容、發放數量及領取方式，依活動及各合作旅宿公告為準。
新北13家咖波聯名飯店與民宿完整名單
- 半島海悅渡假會館
- 芳印鉄旅
- 首府旅館
- 挪威森林淡水森森休閒旅館
- 淡水蘊泉庄溫泉飯店
- 將捷金鬱金香酒店
- 陽明山天籟渡假酒店
- 傑仕堡有氧酒店
- 福容大飯店福隆
- 福容大飯店台北二館
- 靜池一隅民宿
- 驛德世紀酒店
- TS motel鼎帥溫泉旅館
新北住宿優惠券1,000元領取攻略
活動名稱：115年上山下海E宿新北打卡趣
- 優惠內容：完成指定打卡任務及活動條件，可依當期額度領取1,000元新北幣住宿優惠券。
- 參加方式：下載「我的新北市」APP，完成進階會員註冊及錢包開通。
- 打卡條件：依活動指定路線走訪新北特色景點，完成打卡任務與相關條件。
- 優惠用途：領取住宿優惠券後，可依活動規定折抵住宿費用。
- 注意事項：優惠券並非入住咖波主題房直接贈送，須完成指定任務，實際領取依當期額度為準。
中央平日國旅住宿補助
活動期限：延長至2026年12月31日或經費用罄為止。
- 優惠內容：可搭配中央平日國旅補助活動規劃新北住宿行程。
- 適用方式：依交通部觀光署國旅補助活動規定辦理。
- 注意事項：實際補助金額、適用旅宿及是否能與其他優惠併用，須依官方規定確認。
2026新北歡樂耶誕城限定打卡抽獎
活動時間：即日起至2026年12月27日
- 活動範圍：板橋主燈區及新北市7大響應燈區。
- 板橋主燈區：市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場。
- 7大響應燈區：三重安芯中心、淡水老街廣場、五股環保藝術公園、中和四號公園、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場及新店裕隆城。
- 抽獎總價值：500萬元，最大獎為TOYOTA bZ4X電動車。
- 其他獎項：按摩椅、智慧型手機、電動機車、戶外旅行用品及新北特色好禮。
- 抽獎資格：完成指定打卡路線後，於活動期間使用「我的新北市」APP錢包消費滿100元新北幣，或使用本活動住宿優惠券、其他符合規定的市政活動優惠券。
- 增加抽獎機會：每完成1條不同指定路線，可增加1次抽獎機會。
- 獲獎限制：每人最多獲獎1項。
貓貓蟲咖波主題房訂房與官方活動資訊
- 主題房活動期間：2026年11月20日至2027年6月30日。
- 訂房資訊：各合作旅宿官網及新北旅客Facebook粉絲專頁。
新北市觀光旅遊網：官方網站
新北旅客Facebook：官方粉絲專頁
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