編輯 鄭雅之 表示：東京平價宇奈鰻魚飯台北店要再等等！但售價公布真的有便宜誒～
平時總覺得日式鰻魚飯動輒上千元讓人難以下手嗎，來自東京的平價炭火名店「名代宇奈とと」即將正式進駐台灣。首間旗艦店就選在熱鬧的台北東區，主打189元就能品嚐現烤「經典鰻魚丼」，還有69元起的銅板炸物與多款酒水，雖然開幕時間稍微延後，但超佛心定價已經讓小資族準備好要手刀衝刺。
原訂11月開幕現在還得再等等
先前官方才剛宣布預計將在11月正式開幕，讓許多喜歡日式料理的老饕期待不已，不過現在想吃恐怕還得再等等了。根據品牌最新釋出的消息，因為日本進口的專用烤爐設備還需要細部調校，加上部分關鍵原物料到貨時間稍微延誤，為了確保呈現最完美的炭火香氣，決定將開幕日期順延並擇日公告。
台日集團聯手打造雙層居酒屋
這次跨海展店是由台灣知名的香繼光集團與日本餐飲企業共同合作，店址特別挑在東區SOGO忠孝館後方、緊鄰瑠公公園的兩層樓獨棟老宅。整體空間跳脫傳統專賣店的拘束感，將炭火鰻魚飯結合日式居酒屋文化，一次端出超過60道下酒菜與20多款飲品，從午餐時段一路營業到深夜11點超方便。
嚴選外銷等級新鰻189元開吃
編輯幫大家整理了最受矚目的菜單價格，品牌特別與擁有三代經驗的在地供應商合作，嚴選外銷日本規格的4P台灣養殖新鰻，刷上日本直送秘製醬汁並以炭火直烤逼出油脂。入門款「經典鰻魚丼」只要189元就能輕鬆享受，想吃得更有儀式感也有299元的「鰻魚重箱」，直接打破台北東區的日料行情價。
銅板價炸物玉子燒宵夜首選
除了主角鰻魚飯之外，這裡的居酒屋小菜同樣走高CP值路線，人氣單品「玉子燒」小份只要69元、大份也才99元。另外像是香酥「鰻魚骨」、「雞肉可樂餅」、「雙色地瓜球」跟「蝦餅」等日式炸物，通通只要69元銅板價，下班後約三五好友來這裡點幾串燒烤、配點小菜喝一杯，輕鬆享受微醺夜晚。
名代宇奈とと台灣旗艦店 店家資訊
餐廳地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄6號
營業時間：11：00至23：00
開幕進度：日本設備與食材調校中，確切日期另行公布
名代宇奈とと台灣旗艦店 必吃推薦
必吃主食：經典鰻魚丼189元、鰻魚重箱299元、鰻魚小缽料理119元起
銅板小菜：玉子燒小份69元、玉子燒大份99元、各式日式炸物69元起
台北新開店加碼先吃起來！
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