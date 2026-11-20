編輯 鄭雅之 表示：東京平價宇奈鰻魚飯台北店要再等等！但售價公布真的有便宜誒～

平時總覺得日式鰻魚飯動輒上千元讓人難以下手嗎，來自東京的平價炭火名店「名代宇奈とと」即將正式進駐台灣。首間旗艦店就選在熱鬧的台北東區，主打189元就能品嚐現烤「經典鰻魚丼」，還有69元起的銅板炸物與多款酒水，雖然開幕時間稍微延後，但超佛心定價已經讓小資族準備好要手刀衝刺。

▲名代宇奈とと「經典鰻魚丼」售價189元起，嚴選外銷日本規格的4P台灣養殖新鰻，炭火現烤份量重量與日本完全相同(攝影：鄭雅之) ▲東京平價炭火鰻魚飯「名代宇奈とと」台灣旗艦店插旗台北東區，兩層樓獨棟建築結合日式居酒屋，開幕時程因設備調校順延 (攝影：鄭雅之)





原訂11月開幕現在還得再等等

先前官方才剛宣布預計將在11月正式開幕，讓許多喜歡日式料理的老饕期待不已，不過現在想吃恐怕還得再等等了。根據品牌最新釋出的消息，因為日本進口的專用烤爐設備還需要細部調校，加上部分關鍵原物料到貨時間稍微延誤，為了確保呈現最完美的炭火香氣，決定將開幕日期順延並擇日公告。

▲名代宇奈とと堅持日本原店傳統炭火直烤工藝，目前正持續調校日本進口設備與食材供應，確切開幕日期將另行公布(攝影：鄭雅之)





台日集團聯手打造雙層居酒屋

這次跨海展店是由台灣知名的香繼光集團與日本餐飲企業共同合作，店址特別挑在東區SOGO忠孝館後方、緊鄰瑠公公園的兩層樓獨棟老宅。整體空間跳脫傳統專賣店的拘束感，將炭火鰻魚飯結合日式居酒屋文化，一次端出超過60道下酒菜與20多款飲品，從午餐時段一路營業到深夜11點超方便。

▲名代宇奈とと日式炸物走親民路線，香酥「鰻魚骨」、「蝦餅」與雙色地瓜球通通69元銅板價，配酒聚餐超對味 (攝影：鄭雅之)





嚴選外銷等級新鰻189元開吃

編輯幫大家整理了最受矚目的菜單價格，品牌特別與擁有三代經驗的在地供應商合作，嚴選外銷日本規格的4P台灣養殖新鰻，刷上日本直送秘製醬汁並以炭火直烤逼出油脂。入門款「經典鰻魚丼」只要189元就能輕鬆享受，想吃得更有儀式感也有299元的「鰻魚重箱」，直接打破台北東區的日料行情價。

▲想吃更有儀式感必點299元正統「鰻魚重箱」，與189元「經典鰻魚丼」雙雙打破台北東區日式鰻魚飯行情價 (攝影：鄭雅之) ▲東京平價鰻魚飯「名代宇奈とと」台灣旗艦店菜單公開，多款創意鰻魚丼搭配69元起「玉子燒」與小菜，讓台北東區小資族輕鬆實現鰻魚飯自由(攝影：鄭雅之)





銅板價炸物玉子燒宵夜首選

除了主角鰻魚飯之外，這裡的居酒屋小菜同樣走高CP值路線，人氣單品「玉子燒」小份只要69元、大份也才99元。另外像是香酥「鰻魚骨」、「雞肉可樂餅」、「雙色地瓜球」跟「蝦餅」等日式炸物，通通只要69元銅板價，下班後約三五好友來這裡點幾串燒烤、配點小菜喝一杯，輕鬆享受微醺夜晚。

▲名代宇奈とと居酒屋人氣單品「玉子燒」小份只要69元、大份99元，印上品牌專屬烙印，獨享或多人分享都適合 (攝影：鄭雅之) ▲台北東區新開幕日料名代宇奈とと推出豐富串燒與特色料理，集結60餘款日式下酒菜，成為下班聚餐小酌新選擇 (攝影：鄭雅之)

名代宇奈とと台灣旗艦店 店家資訊

餐廳地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄6號

營業時間：11：00至23：00

開幕進度：日本設備與食材調校中，確切日期另行公布





名代宇奈とと台灣旗艦店 必吃推薦

必吃主食：經典鰻魚丼189元、鰻魚重箱299元、鰻魚小缽料理119元起

銅板小菜：玉子燒小份69元、玉子燒大份99元、各式日式炸物69元起





台北新開店加碼先吃起來！

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▲名代宇奈とと堅持傳統炭火直烤工藝，逼出4P台灣新鰻豐潤油脂與醬香，開幕確切日期將於設備調整後另行公布 (攝影：鄭雅之) ▲名代宇奈とと嚴選台灣養殖4P新鰻搭配日本直送秘製醬汁，多樣化鰻魚丼飯與小缽料理119元起，滿足老饕味蕾 (攝影：鄭雅之)

▲名代宇奈とと打造複合式居酒屋空間，提供多款炭火鰻魚丼飯與20多款酒水飲品，營業至晚間11點搶攻東區宵夜商機 (攝影：鄭雅之)

▲名代宇奈とと台灣首店進駐台北東區SOGO忠孝館後方，緊鄰綠意盎然的瑠公公園，從午餐一路營業至深夜11點超好聚(攝影：鄭雅之)