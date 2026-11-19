確定了！島語台北大巨蛋店11月26日開幕。依島語官方公告，11月21日上午11點同步開放線上、電話與現場訂位，inline須完成簡訊驗證。

島語台北大巨蛋店確定於2026年11月26日開幕，想搶開幕首週，請先記下11月21日週六上午11點。屆時inline線上、電話與現場3種管道同步開放，首波最遠可訂到2027年1月31日。想約朋友一起吃生魚片、挑港點，或把聚餐排在看球、看演唱會前後，先敲定人數和備選日期。用inline訂位還有個容易漏掉的步驟，填完資料後，記得把手機收到的驗證碼填回訂位頁面，才算完成。



▲蟹腳、烤肉擺滿一桌，想揪朋友一起吃，先把時間記下來。島語台北大巨蛋店11月26日開幕，11月21日上午11點起開放線上、電話及現場訂位。圖／島語提供；窩客島整理

島語大巨蛋店11月21日上午11點開放，inline訂位要收簡訊

這次用inline訂位，須填寫可接收簡訊的台灣手機門號，收到驗證碼後，回到inline訂位頁面填入。全家一起吃飯或一群朋友聚餐，可以先由1人統一訂位，並在開放前確認日期、人數和餐期，省得開賣時還在群組裡等回覆。若線上頁面無法選擇某個時段，依公告即代表該時段已額滿，可以直接改看事先選好的備案。訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位，帶長輩或小孩同行，也記得把人數一併確認好。

島語大巨蛋店電話訂位與現場排隊，11月20日至25日服務時間看這裡

習慣打電話的人，11月21日上午11點起可撥02 8978 8686。想直接到門市訂位，同樣從當天上午11點起，由現場人員引導依序安排，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。官方另公告，11月20日至25日服務時間為上午11點至晚間7點。若特地跑一趟，目的地是遠東Garden City C區地下2樓花園綠廊。

島語大巨蛋店首波可訂到2027年1月31日，想吃下午餐從12月4日看起

首波開放的是2026年11月26日至2027年1月31日的場次，適合把開幕聚餐、年底聚會和跨年後的家庭聚餐一起排進行事曆。下午餐從2026年12月4日起開放，至2027年1月31日止，可預約週五、週六、週日及連假。想趁開幕首週去，行程可先從午餐或晚餐找起。另有1個日期要特別圈起來，12月6日週日晚餐不開放預約。若同行親友比較好約平日，可以先把平日午餐和晚餐各留1個選項。

島語全台第5店落腳台北大巨蛋，約510坪規劃300席

漢來美食旗下的島語，在台北漢來、高雄漢神、桃園台茂與台中漢神洲際之後，把全台第5家店開進台北大巨蛋商圈。新店約510坪，規劃約300席，採現代、沉穩的空間設計。若是一群人約吃飯，可以直接把C區地下2樓花園綠廊訂成集合點。碰上賽事或演唱會，先對好散場時間和訂到的餐期，行程比較好排。

島語8大主題島檯看什麼，生魚片、烤物到港點怎麼搭

島語的品牌招牌是「一島檯一餐酒」，不同料理區各有搭配的餐酒。想知道大巨蛋店值得期待什麼，可以先從既有分店的沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽8座島檯看起，實際供應品項與新店限定菜色以正式公布為準。以既有配置來說，喜歡清爽口味，可以從盛的生魚片、握壽司或手卷開場，搭一口清酒，再到鮮挑冰鎮海味。蟹腳吃的是纖維間的清甜，白蝦則適合留給喜歡脆彈口感的人。想喝無酒精飲品，沁也有現萃茶飲與咖啡可搭。



▲冰上的蟹腳堆得高高的，帶殼生蠔在烤架上烤得滋滋響。愛吃海鮮的看到這一桌，光是要先剝蟹腳還是先吃烤生蠔，就得猶豫一下。圖／島語提供；窩客島整理

島語熱食與甜點怎麼吃，從片皮鴨吃到現做舒芙蕾

偏愛熱食的話，可以把爍的烤物、炸物和膳的片皮鴨、港點放在同一輪。天婦羅趁熱吃，最能感受薄脆麵衣與內餡的口感差別。片皮鴨可以先咬一口鴨皮，再慢慢吃到鴨肉的油香。炙的現煎干貝和爐烤肋眼牛排也適合分開拿，趁熱吃干貝表面的焦香，再切一小塊牛排嚐肉汁。吃到中段想換換口味，可以到煲看看現煮海鮮湯或溫體牛肉湯。甜點則可留胃口給現做舒芙蕾和義式手工冰淇淋，趁舒芙蕾還溫熱時配上一小口冰淇淋，就能吃到冷熱交替的口感。這些都是既有分店的菜色參考。

島語大巨蛋店餐價公布，週五下午餐1,490元

想先抓聚餐預算，島語台北大巨蛋店延續品牌現行收費。週一至週四午餐每人1,490元，晚餐1,790元。週五午餐與下午餐均為1,490元，晚餐1,790元。假日午餐1,790元，下午餐1,490元，晚餐2,090元，以上均另加收百分之10服務費。想約下午餐，首波場次從12月4日起開放，可挑週五、週六、週日及連假。

島語台北大巨蛋店開幕與訂位資訊

開幕日期：2026年11月26日週四(台北第2家、全台第5家分店)

門市位置：台北大巨蛋遠東Garden City C區地下2樓花園綠廊。

訂位開放時間：2026年11月21日週六上午11點，線上、電話及現場同步開放。

午餐與晚餐：首波可預訂2026年11月26日至2027年1月31日的場次。2026年12月6日週日晚餐不開放預約。

下午餐：2026年12月4日至2027年1月31日，開放週五、週六、週日及連假場次。

線上訂位：透過inline預約，須使用可接收簡訊的台灣手機門號，並在頁面回填驗證碼。若無法選擇該時段，即代表額滿。

電話與現場訂位：電話02 8978 8686。現場依人員引導依序安排。

開幕前服務時間：11月20日至11月25日，上午11點至晚間7點。

訂位注意事項 訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。島語官方公告

島語台北大巨蛋店正式餐價

週一至週四：午餐1,490元，晚餐1,790元。

週五：午餐1,490元，下午餐1,490元，晚餐1,790元。

假日：午餐1,790元，下午餐1,490元，晚餐2,090元。

以上均為每人餐價，另加收百分之10服務費。

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