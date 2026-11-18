東方人熟悉的「福、祿、壽」傳統祝福，如今被玩出全新潮流高度！來自台灣以茶為核心的蒸餾酒與茶酒品牌 TEAPSY，此次跨海聯手香港設計師 Flora Leung，以「Gods Bless You.」為靈感，推出開罐即飲的「福祿壽茶酒」系列。不僅將福、祿、壽巧妙轉化為「Bless You」、「Be Rich」、「Stay Young」的英文標語，更透過「玫荔人生」、「前桃似錦」、「梅事就好」等幽默討喜的諧音梗，成功把嚴肅的傳統祝福變得親切又好玩，為微醺市場注入一股充滿創意與祝福的全新氣象。

「福、祿、壽」這組在東方文化中象徵福氣、財富與長壽的熟悉祝福，經常出現在傳統家中的畫作與擺飾中，代表人們對生活最樸素也最美好的期待。如今，台灣茶酒品牌 TEAPSY 聯手香港設計師 Flora Leung，將這份東方文化底蘊重新解構，打造出令人耳目一新的「福祿壽茶酒」系列，並以「Gods Bless You.（願神明賜福）」為品牌核心標語，將三種祝願各濃縮成簡短英文：福是「Bless You」、祿是「Be Rich」、壽則是「Stay Young」。



▲三款「福祿壽茶酒」擺在傳統供桌上格外吸睛，由左至右分別為對應福氣的「玫荔人生」、象徵財富的「前桃似錦」與寓意安康的「梅事就好」，為日常微醺注入滿滿祝福（攝影：楊婷雅）

神創意茶酒！玫瑰荔枝、白桃烏龍與青梅綠茶，把祝福喝進肚子裡

TEAPSY推出的福祿壽茶酒系列共計三款，每罐容量 330ml、酒精濃度為 3.5% ABV，採用開罐即飲的罐裝設計，讓茶酒文化更輕鬆地走入日常生活。在口味研發上更是充滿巧思與諧音梗：

福・玫荔人生： 以紅茶酒為基底，完美調和玫瑰與荔枝風味。取「美麗人生」的諧音，對應「福」與罐上的 Bless You，把祝你福氣滿滿、日子美好的心意，通通封存進花香與果香交織的酒液中。

祿・前桃似錦： 以烏龍茶酒為底，搭配清甜白桃。取「前程似錦」的諧音，對應「祿」與罐上的 Be Rich，寄託前途寬廣、富足順利的祝福。

壽・梅事就好： 以綠茶酒為底，結合微酸青梅。取「沒事就好」的諧音，對應「壽」與罐上的 Stay Young，將一句最日常、最溫暖的平安關心，化作入口的清爽滋味。



▲TEAPSY 聯手香港設計師 Flora Leung 打造的「福祿壽茶酒」系列，將傳統福、祿、壽三仙化身為「Bless You.」、「Be Rich.」、「Stay Young.」罐裝茶酒（攝影：楊婷雅）

從台灣茶出發的品牌精神，指定通路全面開賣

以「Spirit of Formosa: Farm to Glass」為核心精神的 TEAPSY，擅長運用台灣高山茶、季節果實、穀物與田間香草植物，透過發酵、蒸餾與調和工藝，將島嶼的風土收成化為杯中佳釀。這次將茶酒結合「福祿壽」日常祝福，不僅適合節慶送禮，也為下班後的微醺時光增添不少話題。

想要親自品嚐這系列充滿創意與祝福的茶酒嗎？目前「福祿壽茶酒」已在全台寶雅 POYA 指定門市上架，此外亦於台北「好運商店台北」、「酒鬼超市」，以及台中「Hecho Bar & Kitchen」等指定通路販售，喜歡嘗鮮或尋找特色微醺好物的民眾千萬別錯過；此外，部分通路亦有販售玻璃罐裝版本。



▲除了開罐即飲的罐裝系列，品牌亦推出印有「Be Rich.」祿星圖樣的玻璃瓶裝茶酒，兼具質感美學與吉祥寓意（攝影：楊婷雅）

TEAPSY「福祿壽茶酒」系列懶人包

品牌背景： 台灣茶酒品牌 TEAPSY 聯手香港設計師 Flora Leung 共同打造

系列標語： 「Gods Bless You.」（願神明賜福）

規格容量： 每罐 330ml、3.5% ABV（開罐即飲）

三款口味與諧音寓意：

福・玫荔人生： 紅茶酒 ＋ 玫瑰 ＋ 荔枝（對應 Bless You）

祿・前桃似錦： 烏龍茶酒 ＋ 白桃（對應 Be Rich）

壽・梅事就好： 綠茶酒 ＋ 青梅（對應 Stay Young）

販售通路： 全台寶雅 POYA 指定門市、台北好運商店台北與酒鬼超市、台中 Hecho Bar & Kitchen

注意事項：產品容量與實際供應狀況以各通路現場為準；未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕。

好玩的事不只「福祿壽茶酒」！最新必買必逛情報

推薦閱讀：Threads爆紅秒殺！萬歲牌超萌「Q版堅果包」掀起搶購潮，網路限定超值組內容物一次看

推薦閱讀：日本星巴克扭蛋太可愛！星冰樂、拿鐵與甜甜圈全都變玩偶吊飾，全五款11月18日開賣

推薦閱讀：哥吉拉佔領高雄！大立百貨「GODZILLA POP-UP STORE」，《哥吉拉−0.0》日本雕像來台，限定周邊買起來

推薦閱讀：IGIN高雄快閃店周邊一次看！進駐新光三越左營店彩虹市集1F，限時7天免費入場，滿1500送貼紙

推薦閱讀：雪人龍貓首度亮相板橋大遠百！橡子共和國12月快閃店必逛，滿1,288元送限定毛絨鏡、3款新品搶先買

推薦閱讀：台北內湖免費展覽太有質感！Dyson、ReFa變身藝術主角，5大城市音樂派對登場，黑卡會員享免費入場

