東方人熟悉的「福、祿、壽」傳統祝福，如今被玩出全新潮流高度！來自台灣以茶為核心的蒸餾酒與茶酒品牌 TEAPSY，此次跨海聯手香港設計師 Flora Leung，以「Gods Bless You.」為靈感，推出開罐即飲的「福祿壽茶酒」系列。不僅將福、祿、壽巧妙轉化為「Bless You」、「Be Rich」、「Stay Young」的英文標語，更透過「玫荔人生」、「前桃似錦」、「梅事就好」等幽默討喜的諧音梗，成功把嚴肅的傳統祝福變得親切又好玩，為微醺市場注入一股充滿創意與祝福的全新氣象。
「福、祿、壽」這組在東方文化中象徵福氣、財富與長壽的熟悉祝福，經常出現在傳統家中的畫作與擺飾中，代表人們對生活最樸素也最美好的期待。如今，台灣茶酒品牌 TEAPSY 聯手香港設計師 Flora Leung，將這份東方文化底蘊重新解構，打造出令人耳目一新的「福祿壽茶酒」系列，並以「Gods Bless You.（願神明賜福）」為品牌核心標語，將三種祝願各濃縮成簡短英文：福是「Bless You」、祿是「Be Rich」、壽則是「Stay Young」。
神創意茶酒！玫瑰荔枝、白桃烏龍與青梅綠茶，把祝福喝進肚子裡
TEAPSY推出的福祿壽茶酒系列共計三款，每罐容量 330ml、酒精濃度為 3.5% ABV，採用開罐即飲的罐裝設計，讓茶酒文化更輕鬆地走入日常生活。在口味研發上更是充滿巧思與諧音梗：
福・玫荔人生： 以紅茶酒為基底，完美調和玫瑰與荔枝風味。取「美麗人生」的諧音，對應「福」與罐上的 Bless You，把祝你福氣滿滿、日子美好的心意，通通封存進花香與果香交織的酒液中。
祿・前桃似錦： 以烏龍茶酒為底，搭配清甜白桃。取「前程似錦」的諧音，對應「祿」與罐上的 Be Rich，寄託前途寬廣、富足順利的祝福。
壽・梅事就好： 以綠茶酒為底，結合微酸青梅。取「沒事就好」的諧音，對應「壽」與罐上的 Stay Young，將一句最日常、最溫暖的平安關心，化作入口的清爽滋味。
從台灣茶出發的品牌精神，指定通路全面開賣
以「Spirit of Formosa: Farm to Glass」為核心精神的 TEAPSY，擅長運用台灣高山茶、季節果實、穀物與田間香草植物，透過發酵、蒸餾與調和工藝，將島嶼的風土收成化為杯中佳釀。這次將茶酒結合「福祿壽」日常祝福，不僅適合節慶送禮，也為下班後的微醺時光增添不少話題。
想要親自品嚐這系列充滿創意與祝福的茶酒嗎？目前「福祿壽茶酒」已在全台寶雅 POYA 指定門市上架，此外亦於台北「好運商店台北」、「酒鬼超市」，以及台中「Hecho Bar & Kitchen」等指定通路販售，喜歡嘗鮮或尋找特色微醺好物的民眾千萬別錯過；此外，部分通路亦有販售玻璃罐裝版本。
TEAPSY「福祿壽茶酒」系列懶人包
品牌背景： 台灣茶酒品牌 TEAPSY 聯手香港設計師 Flora Leung 共同打造
系列標語： 「Gods Bless You.」（願神明賜福）
規格容量： 每罐 330ml、3.5% ABV（開罐即飲）
三款口味與諧音寓意：
福・玫荔人生： 紅茶酒 ＋ 玫瑰 ＋ 荔枝（對應 Bless You）
祿・前桃似錦： 烏龍茶酒 ＋ 白桃（對應 Be Rich）
壽・梅事就好： 綠茶酒 ＋ 青梅（對應 Stay Young）
販售通路： 全台寶雅 POYA 指定門市、台北好運商店台北與酒鬼超市、台中 Hecho Bar & Kitchen
注意事項：產品容量與實際供應狀況以各通路現場為準；未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕。
好玩的事不只「福祿壽茶酒」！最新必買必逛情報
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