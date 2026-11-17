台北內湖不用出國就能聽見5座城市的音樂風景！恆隆行zonezone推出免費設計展與城市音樂企劃。窩客島資深編輯李維唐認為，設計、音樂與品飲結合，讓室內展覽多了不同玩法。

台北內湖又多了一個值得收藏的質感約會景點。恆隆行旗下生活風格概念店zonezone推出「電氣時態electric style」免費設計展，以及串聯倫敦、巴黎、東京、柏林、紐約5大城市的「區間black moon」音樂企劃，從Dyson、ReFa等國際品牌經典設計，到城市爵士、電子音樂、黑膠聆聽與主題酒飲，一次安排進生活行程。最吸引人的還有會員優惠，設計展開放自由參觀，城市音樂節目單場1,499元，恆隆行一般會員報名可享5折優惠，黑卡會員則有免費入場禮遇。想找台北室內景點、下班後約會活動，或是週末換個地方聽音樂，這波可以先把活動時間存起來。

▲台北內湖免費展覽又多一個拍照亮點。恆隆行年度新展「電氣時態」把日常電器變成設計主角，大片白色弧形建築搭配紅藍光影，走進zonezone就像來到一座未來感十足的設計藝廊。圖／恆隆行提供；窩客島整理



恆隆行zonezone免費展覽開逛

平常在家裡使用的吹風機、美容儀、廚房用品，換個角度欣賞，竟然也能成為設計展的主角。恆隆行這次推出「電氣時態electric style」，將Dyson、ReFa、WMF、Laurastar等國際品牌的代表性設計帶進展覽空間，不再只是介紹產品功能，而是從外型線條、材質選擇、製作工藝到科技演進，重新認識這些每天可能接觸的生活物件。對喜歡工業設計、居家美學的人來說，逛展時也能發現，原來一件日常電器背後，藏著這麼多設計細節。

這場展覽由格式設計策展王耀邦統籌，並邀請新媒體藝術家王宗欣、跨域攝影師陳敏佳共同參與。從攝影作品的靜態視角，到新媒體藝術的動態創作，展覽以過去、現在、未來3個時間視角，帶領觀眾重新觀看科技與人的生活關係。展覽自11月12日起開放自由參觀，不需要購買音樂活動門票，也能走進zonezone欣賞這場結合科技與藝術的設計展。

▲原來每天使用的電器，也能成為藝術展覽的主角。格式設計策展總監王耀邦、新媒體藝術家王宗欣與攝影師陳敏佳攜手參與「電氣時態」，從設計、影像到科技互動，重新認識生活裡熟悉的電器。圖／恆隆行提供；窩客島整理

Dyson與ReFa經典設計變身藝術主角

如果平常就喜歡研究生活家電，這次展覽最值得留意的，就是熟悉的品牌如何跳脫一般商品陳列。Dyson、ReFa、WMF與Laurastar各自有不同的產品設計語言，當它們被放進同一個展覽空間，便能從造型、結構與使用需求之間，看出不同品牌對生活的想像。原本只在意好不好用的電器，也多了值得仔細欣賞的設計層次。

展覽同時將藝術創作與經典電氣物件並置，讓觀眾可以從攝影、動態影像與實體設計之間，感受科技產品不同於日常使用的一面。比起單純看新品介紹，這種觀展方式更適合喜歡慢慢欣賞細節的人，也讓內湖多了一處不受天氣影響的室內展覽選擇。





區間black moon串聯5大城市音樂

想在台北感受不同城市的夜生活，不一定要真的搭飛機。恆隆行同步推出的「區間black moon: the listening zone」，把倫敦、巴黎、東京、柏林與紐約5座城市的音樂文化帶進zonezone。整體企劃以時區為靈感，由Local Remote本地遙控設計團隊負責空間視覺，PARTS LAB統籌音樂策展，安排5場城市主題音樂節目，讓每次走進空間，都能透過不同曲風感受另一座城市的生活節奏。

這次的音樂體驗還結合城市主題酒飲與精緻小點，讓聽音樂不只是坐著欣賞演出，也能透過味覺與空間氣氛，感受各座城市的不同個性。從倫敦爵士的節奏變化、巴黎午夜沙龍的慵懶情調，到東京City Pop的都會復古感，每一場都有自己的音樂主題，特別適合喜歡現場音樂、城市文化，或想安排不同約會行程的人。

▲不用搭飛機也能感受不同城市的夜生活。恆隆行「區間black moon」以巨型藍色球體、紅藍燈光與DJ設備營造聆聽空間，從黑膠唱片牆到中央音樂台，光是場景就很有午夜音樂派對的氛圍。圖／恆隆行提供；窩客島整理



倫敦爵士與巴黎午夜沙龍接力登場

5場城市音樂節目將從11月21日正式展開。首場倫敦主題「LONDON UK JAZZ SCENE」邀請Mr. Kloud演出，以UK Jazz與Broken Beat呈現當代倫敦爵士文化。相較於傳統爵士的聆聽印象，Broken Beat帶有鮮明的切分節奏，與爵士元素交會後，更能感受到倫敦當代音樂場景的活力。喜歡爵士樂，又想接觸不同節奏風格的人，可以從這場開始認識。

11月27日登場的巴黎主題「PARIS MIDNIGHT RENDEZVOUS」，則由Vicky Sun帶來Soul與Downtempo音樂。比起倫敦的節奏感，巴黎場次更偏向舒緩、帶有靈魂樂氣息的午夜沙龍氛圍。想像下班後走進音樂空間，點上一杯主題飲品，讓旋律慢慢接手一天的忙碌，這樣的安排也很適合不想只是吃飯看電影的約會行程。

東京City Pop與柏林電子音樂必聽

喜歡日本音樂的人，可以把12月5日東京場「TOKYO CITY ROMANCE」先記下來。這場由DJ Tatsuya演出，以City Pop與Funk為主題，將日本都會流行音樂的復古情懷帶進現場。City Pop特有的流暢旋律與Funk節奏相互搭配，很容易讓人聯想到東京夜晚的街道、霓虹燈與都市生活感。即使沒有安排日本旅行，也能透過音樂感受東京的城市氣息。

12月12日柏林場「BERLIN LIVING FREQUENCIES」則換上完全不同的聲音風景，由Nick Tsai蔡瑋德帶來Ambient與電子音樂。這場更著重聲響層次與空間感，適合喜歡電子音樂、實驗聲響，或想體驗不同聆聽方式的人。從東京的都會旋律轉向柏林的電子聲景，兩場活動雖然都以城市文化為主題，卻能聽見截然不同的音樂個性。





紐約自由爵士為城市音樂畫下句點

12月23日壓軸登場的紐約場「NEW YORK AFTER HOURS」，邀請薩克斯風演奏家謝明諺參與演出，以Free Jazz與House音樂呼應紐約自由、多元的地下音樂文化。相較於前面幾場城市主題，紐約場次更強調爵士即興與舞曲節奏之間的交會，讓人聯想到城市入夜後依然熱鬧的音樂場景。

值得一提的是，這次系列企劃已於11月12日由落日飛車的SAX MACHINE黃浩庭揭開序幕，接續才是11月21日至12月23日的5場城市音樂節目。對於喜歡爵士、電子音樂或城市文化的人來說，不需要一次參加全部場次，也能依照自己偏好的曲風選擇最感興趣的一晚。

▲想找個地方安靜聽音樂，這種紅色燈光包圍的角落就很有感覺。「區間black moon」安排獨立座椅與暖色光影，讓人暫時離開忙碌節奏，坐下來感受音樂與空間交織的氣氛。圖／恆隆行提供；窩客島整理

黑膠分享邀邱維濤與方序中開講

除了現場音樂節目，zonezone還安排2場名人黑膠分享會，讓喜歡收藏唱片、研究音樂文化的人，有機會從不同創作者的角度認識黑膠。11月24日邀請EVERYDAY OBJECT創辦人邱維濤，12月4日則由究方社與SIDOLI RADIO小島裡創意總監方序中登場，分享個人音樂收藏、聆聽記憶與生活經驗。

黑膠迷人的地方，不只是唱片本身的收藏價值，還有挑選專輯、放上唱盤、專心聽完一段音樂的生活儀式感。這2場分享會從創作者的個人觀點出發，讓黑膠不再只是復古風格的象徵，而是串起音樂品味、設計文化與生活記憶的媒介。對於平常習慣串流播放音樂的人，也能藉此認識另一種聆聽文化。

zonezone把設計家具融入音樂空間

這次「區間」還有一個容易被忽略的亮點，就是整個空間並非單純擺放音響與座椅，而是把恆隆行代理的生活品牌真正放進聆聽情境。像是日本Style健康護脊沙發，依照音樂欣賞需求安排座席，讓觀眾在聽音樂時，也能感受座椅設計與乘坐體驗之間的關係。

現場也融入Dyson Solarcycle Morph立燈，透過照明與空間配置增加視覺層次，並使用Sakura Works酒櫃呼應品飲體驗。從坐下來聽音樂、感受燈光，到享用活動飲品，原本分屬不同生活領域的產品，被安排進同一個使用情境。對喜歡居家布置、生活選物的人而言，除了聽音樂，也能留意這些家具家電如何與空間搭配。

恆隆行會員5折與黑卡免費優惠

活動票價方面，「區間」平日一般入場為每人199元，包含zonezone特製飲品與Snack Bar。5場城市音樂節目單場每人1,499元，包含1杯主題酒精飲品與精緻小點。2場名人黑膠分享會單場每人499元，包含zonezone特製飲品與Snack Bar。不同場次的內容與費用各有差異，報名前可以先確認想參加的是一般入場、城市音樂節目，還是黑膠分享活動。

恆隆行會員也有專屬優惠。一般會員活動報名費可享5折，新加入會員完成註冊及首次消費，即可享有平日免費入場，並附zonezone特製飲品與Snack Bar。黑卡會員則享有免費入場禮遇。不過，免費入場適用場次及各項會員優惠的實際使用方式，仍須依官方活動公告確認，尤其城市音樂節目與黑膠分享會有指定日期，建議先完成報名再安排前往。

台北內湖zonezone活動時間與票價

恆隆行zonezone位於台北市內湖區洲子街82號1樓，這次同時安排免費設計展與付費音樂企劃，適合依照自己的時間與預算選擇。想單純看展，可以安排平日或週末前往欣賞「電氣時態」。如果想體驗城市音樂，則可依照倫敦、巴黎、東京、柏林、紐約5場主題節目，挑選自己最喜歡的曲風。「電氣時態」已於11月12日開展，採自由入場方式。「區間」系列活動則從11月21日持續至12月23日，週六場次安排在下午3點至5點，平日音樂場次安排在晚上7點至9點，另外2場黑膠分享會則在下午2點至4點。活動採指定日期與時段進行，想參加音樂節目或黑膠分享，記得先查看恆隆行官方報名資訊，以免錯過喜歡的音樂人。

▲走近展品還會看見自己的倒影。「電氣時態」利用立體鏡面、斜角框架與反射效果，讓電器設計變成充滿層次的視覺裝置，連觀展的人都會一起映入作品裡，拍照時更能感受空間的錯位趣味。圖／恆隆行提供；窩客島整理







恆隆行zonezone 電氣時態electric style免費設計展

活動時間：2026年11月12日起

．活動地點：台北市內湖區洲子街82號1樓，恆隆行zonezone。

．入場費用：免費自由參觀。

．參展品牌：Dyson、ReFa、WMF、Laurastar等。

．策展團隊：格式設計策展王耀邦，藝術家王宗欣、陳敏佳共同參與。

恆隆行zonezone 區間black moon五大城市音樂節目

活動時間：2026年11月21日至12月23日

．11月21日15：00至17：00：倫敦爵士，Mr. Kloud，UK Jazz與Broken Beat。

．11月27日19：00至21：00：巴黎午夜沙龍，Vicky Sun，Soul與Downtempo。

．12月5日15：00至17：00：東京城市浪漫，DJ Tatsuya，City Pop與Funk。

．12月12日15：00至17：00：柏林電子聲景，Nick Tsai蔡瑋德，Ambient與Electronic。

．12月23日19：00至21：00：紐約夜間音樂，謝明諺，Free Jazz與House。

．城市音樂節目票價：單場每人1,499元，包含1杯主題酒精飲品與精緻小點。

恆隆行zonezone 區間black moon名人黑膠分享會

活動時間：2026年11月24日及12月4日

．11月24日14：00至16：00：EVERYDAY OBJECT創辦人邱維濤。

．12月4日14：00至16：00：究方社與SIDOLI RADIO小島裡創意總監方序中。

．黑膠分享會票價：單場每人499元，包含zonezone特製飲品與Snack Bar。

恆隆行zonezone一般入場與會員優惠

活動時間：依官方公告及各場次開放時間為準

．平日一般入場：每人199元，包含zonezone特製飲品與Snack Bar。

．一般會員優惠：活動報名費享5折，實際適用場次依官方公告。

．新會員優惠：完成註冊及首次消費，享平日免費入場與指定飲品、小點。

．黑卡會員優惠：享免費入場禮遇，適用範圍與報名方式依官方公告。

．活動地點：台北市內湖區洲子街82號1樓。

．官方活動資訊：https://hlh.tw/dZn3A

喜歡質感生活選物的人，也可以接著認識還有哪些值得收藏的設計細節

推薦閱讀：日本Suica企鵝最後聯名周邊開賣！紀之國屋3色吊飾背後藏購物袋，拉開拉鍊變身超可愛

推薦閱讀：日本貓奴荷包守不住！3隻漫畫貓變身超萌絨毛娃娃、貓咪馬克杯，10種療癒雜貨11月開賣

推薦閱讀：哥吉拉迷準備收藏！5,363片拼出70公分樂高怪獸之王，連人偶都只到腳踝，11月27日開賣再送摩斯拉限定組