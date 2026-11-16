東京頂級燒肉USHIGORO S.秋季菜單太奢華！A5近江牛配現刨黑松露，松葉蟹魚子醬手卷與炸牛排三明治登場

東京頂級燒肉USHIGORO S.秋季K套餐登場，A5近江牛、松葉蟹與法國黑松露一次上桌。資深編輯李維唐認為，從現刨松露壽喜燒到菲力土鍋炊飯，食材搭配與料理層次是本季亮點。

頂級燒肉控這次真的有口福了。來自東京銀座的頂級燒肉品牌USHIGORO S.，在台北大直推出2026秋季限定K套餐，直接把法國黑松露、日本A5近江牛、鮮活松葉蟹與法國魚子醬全部端上桌。這次不只吃得到現刨黑松露的和牛壽喜燒，還有堆滿蟹肉與魚子醬的海陸手卷、外酥內嫩的夏多布里昂炸牛排三明治，以及開蓋就能聞到松露香氣的菲力土鍋炊飯。從前菜一路吃到甜點，每道料理都有自己的精彩之處，想找台北高級約會餐廳，或是準備安排一場年末犒賞自己的燒肉大餐，這份秋季菜單值得放進口袋名單。

▲來自東京銀座的頂級燒肉品牌USHIGORO S.，在台北大直就能吃到日本A5近江牛與秋季限定黑松露料理。低調又帶著高級感的入口，讓人還沒入座就開始期待這場和牛饗宴。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理 ▲年末聚餐、慶祝紀念日，想找一間有質感的燒肉餐廳，可以把USHIGORO S.收進口袋名單。餐廳提供2至10人包廂，長桌搭配柔和燈光與深色木質裝潢，和親友一起吃和牛也能保有私密空間。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

USHIGORO S.秋季菜單主打法國黑松露與A5近江牛

這次USHIGORO S.秋季菜單的主角，就是香氣濃郁的法國黑松露。品牌特別挑選單顆重量30克以上、成熟度與香氣表現俱佳的黑松露，帶有榛果、杏仁與淡淡麝香氣息。從開場的清湯、和牛壽喜燒，到套餐後段的土鍋炊飯，都能吃到黑松露不同的風味表現。尤其是料理上桌前現刨松露的安排，讓香氣隨著料理熱度慢慢散開，光是想像黑松露落在熱騰騰和牛上的畫面，就足以讓人期待。

另一位主角則是來自日本滋賀縣的A5近江牛。擁有超過400年歷史的近江牛，是日本三大和牛之一，USHIGORO S.更嚴選月齡30個月以上的母牛，講究油花分布與肉質細緻度。經過炙烤後，和牛油脂隨著溫度緩緩融化，帶出柔嫩肉質與溫潤脂香。這次依照不同部位安排壽喜燒、炸牛排與涮涮鍋等料理，讓喜歡和牛的人不只是吃到高級食材，還能比較不同烹調方式帶來的口感變化。

▲和牛控看到這樣的油花，應該很難移開目光。厚切牛肉與薄切和牛各有特色，細密油花交錯出漂亮紋理，無論放上烤網炙烤，或搭配清爽高湯涮煮，都能感受不同部位與料理方式帶來的風味變化。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理 ▲喜歡燒肉的人，最期待的就是牛肉放上烤網的瞬間。厚切和牛在火焰與熱氣中慢慢上色，表面逐漸形成誘人的焦香色澤，搭配一旁準備好的醬汁，讓人忍不住期待入口時的肉香與油脂滋味。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

松葉蟹魚子醬手卷海陸鮮味一次吃

秋季菜單中相當吸睛的「松葉蟹魚子醬嚴選赤身手卷」，光看食材組合就很有記憶點。USHIGORO S.選用鮮活松葉蟹，經過烹調後由職人手工拆取蟹肉，再搭配法國魚子醬、和牛赤身與赤醋飯，以海苔包成一份海陸手卷。細緻的蟹肉帶著天然清甜，魚子醬則補上奶香與鹹鮮，搭配赤身牛肉的肉香，以及酢橘帶來的清新氣息，讓一份手卷就能吃到海味與和牛的不同層次。

喜歡生牛肉料理的人，也不能錯過「魚子醬煙燻生牛肉塔塔」。這道料理選用和牛內側大腿部位，將霜降與赤身以5比5比例調和，讓油脂香氣與牛肉本身的鮮味取得平衡。上方搭配法國魚子醬與蒔蘿，底部則是酥脆的丹麥麵包，再透過櫻花木輕燻增添香氣。入口時能感受柔軟牛肉與酥脆麵包的口感對比，煙燻氣息與魚子醬的鹹鮮交織，也讓這道前菜多了一份細膩的變化。

▲松葉蟹、法國魚子醬與和牛赤身竟然可以一次吃到。USHIGORO S.秋季限定「松葉蟹魚子醬嚴選赤身手卷」，把細緻蟹肉鋪在赤身與赤醋飯上，再放上滿滿魚子醬，搭配海苔的香氣，一口就能感受海鮮清甜與和牛鮮味。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理



黑松露甲魚牛肉清湯慢熬10小時

在一連串濃郁和牛料理之間，USHIGORO S.也安排了「黑松露甲魚牛肉清湯」，用清澈湯色呈現相當費工的料理手法。這碗湯採用經典法式澄清湯工法，先以牛肉與多種蔬菜慢火熬煮10小時，再加入甲魚增添鮮味與膠質。看似清透的湯頭，其實藏著牛肉、蔬菜與甲魚慢慢熬出的滋味，喝起來走的是溫潤而細緻的路線。

更值得期待的是，上桌前還會現刨法國黑松露，讓松露香氣融入熱湯之中。不同於直接搭配油脂豐富的和牛，這道清湯以較為純粹的方式襯托黑松露，讓榛果與淡淡麝香氣息更容易被感受到。對於喜歡慢慢品嚐料理細節的人來說，這碗湯也能讓味蕾在不同肉類料理之間稍作轉換。

▲以牛肉與多種蔬菜慢火熬煮十小時，製成法式澄清高湯，再加入甲魚熬煮，增添湯底的鮮味與膠質，上桌前現刨黑松露，為清澈溫潤的湯頭添上馥郁香氣。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

黑松露羽下壽喜燒搭配蛋黃超誘人

說到日本和牛料理，壽喜燒絕對是讓人難以抗拒的經典吃法。USHIGORO S.這次推出「黑松露羽下壽喜燒」，選用油花細緻的和牛羽下，以日式壽喜燒醬汁調味，再搭配金黃色蛋黃與現刨黑松露。柔嫩牛肉裹上帶著甘甜滋味的醬汁，搭配蛋黃的滑順口感，讓和牛油脂與黑松露香氣更加融合。

這道料理還藏著一個不能錯過的吃法，就是牛肉享用完畢後，別急著讓剩下的醬汁退場。品牌特別安排將剩餘壽喜燒醬汁搭配白飯，讓米飯吸收和牛油脂、蛋黃與醬汁交織的濃郁滋味。對喜歡壽喜燒的人來說，從柔嫩牛肉吃到醬汁拌飯，正好把這道料理的精華完整品嚐一遍。

▲和牛壽喜燒遇上現刨黑松露，這組合真的太犯規。USHIGORO S.選用油花細緻的和牛羽下，搭配濃郁蛋黃與甘甜壽喜燒醬汁，讓柔嫩牛肉裹上滑順蛋液，還能把剩下的醬汁搭配白飯享用。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理



夏多布里昂炸牛排三明治現刨黑松露

USHIGORO S.的經典招牌「夏多布里昂炸牛排三明治」，這次也在秋季菜單中登場。夏多布里昂取自牛菲力中央特別柔嫩的部位，品牌將和牛夏多布里昂裹上麵衣酥炸，再搭配松露紅酒醬汁、松露奶油與吐司，最後由侍肉師現場刨上黑松露。切開後能看見牛排內部的粉嫩色澤，外層金黃酥香的麵衣與柔嫩牛肉形成鮮明對比，視覺上就相當誘人。

這道三明治的迷人之處，在於它把精緻和牛料理變成可以直接入口的經典組合。吐司承接松露奶油與紅酒醬汁的香氣，酥炸麵衣增加口感，中央的夏多布里昂則保留柔嫩多汁的特色。搭配現刨黑松露，從吐司、醬汁到牛排，每一層都有不同風味，對於喜歡炸牛排三明治的人來說，絕對是這次秋季菜單值得關注的一道料理。

▲黑松露控看到這道真的很難不心動。USHIGORO S.經典「夏多布里昂炸牛排三明治」，厚切和牛炸牛排保留粉嫩肉色，上桌時還會現刨黑松露，搭配松露紅酒醬汁與松露奶油，外酥內嫩的口感讓人光看就想咬一口。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

▲黑松露控看到這道真的很難不心動。USHIGORO S.經典「夏多布里昂炸牛排三明治」，厚切和牛炸牛排保留粉嫩肉色，上桌時還會現刨黑松露，搭配松露紅酒醬汁與松露奶油，外酥內嫩的口感讓人光看就想咬一口。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

A5和牛沙朗涮涮鍋搭配柴魚昆布高湯

吃過香氣濃郁的黑松露與壽喜燒，接下來的「嚴選部位涮涮鍋」則換成比較清爽的方式呈現和牛。這道料理選用油花細緻的和牛沙朗，搭配日本傳統柴魚與昆布熬製的日式高湯。柴魚帶有淡淡煙燻香氣與醇厚鮮味，昆布則讓湯頭多了自然甘甜，兩種食材搭配起來，不會過度掩蓋和牛本身的肉香。

高湯中還加入山椒嫩葉，涮煮和牛沙朗時搭配三葉芹，上桌前再刨入日本德島酢橘皮。這些細節讓原本溫潤的柴魚昆布高湯多了清新的柑橘氣息，吃的時候也能依照喜好搭配酢橘或柚子胡椒。對於油花豐富的和牛沙朗而言，柑橘的清香與柚子胡椒的風味正好能平衡油脂感，讓涮涮鍋成為整份套餐中相當舒服的味覺轉換。

▲吃完濃郁的黑松露料理，換個清爽口味也很享受。USHIGORO S.選用油花細緻的和牛沙朗，搭配柴魚與昆布熬製的日式高湯，再加入山椒嫩葉、三葉芹與德島酢橘皮，讓和牛鮮甜多了清新的柑橘香氣。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理

黑松露菲力土鍋炊飯開蓋香氣滿滿

來到套餐後段，USHIGORO S.以「黑松露菲力土鍋炊飯」接續秋季主題。這道料理選用日本山形縣土生米，並使用日本名窯「雲井窯」手工製作的土鍋炊煮。雲井窯也是日本多家米其林餐廳指定使用的炊飯器具，圓肚形鍋身搭配保留粗糙質地的鍋底，讓熱氣能在鍋內均勻流動，使米粒有充分翻滾與對流的空間，炊出粒粒分明、帶著自然光澤與甘甜的米飯。

米飯使用昆布、柴魚與牛筋熬製的高湯炊煮，再加入奶油、菲力牛肉丁及黑松露醬汁。最令人期待的畫面，就是土鍋在賓客面前打開的瞬間，熱氣帶著黑松露香氣緩緩散開，侍肉師再現刨黑松露，讓整鍋炊飯的香氣更加鮮明。米粒吸收高湯的鮮味，搭配菲力牛肉丁的肉香、奶油的圓潤滋味與黑松露氣息，讓這道炊飯成為套餐後段相當有份量的味覺記憶。

▲這鍋黑松露菲力炊飯，光看就讓人想直接開吃。USHIGORO S.使用日本雲井窯土鍋炊煮山形縣土生米，米飯吸收昆布、柴魚與牛筋高湯的鮮味，再加入菲力牛肉丁與奶油，最後鋪上現刨黑松露，熱騰騰的米飯與松露香氣超誘人。圖／USHIGORO S.提供；窩客島整理



濃醇黑可可冰淇淋搭配柳橙杏仁薄脆

一整套和牛與黑松露料理吃下來，甜點則以「濃醇黑可可冰淇淋」作為收尾。品牌選用有機巧克力製作冰淇淋，搭配帶有柳橙香氣的杏仁薄脆餅。黑可可的微苦與濃郁風味，遇上杏仁薄脆的酥香，再由柳橙氣息帶出清新感，讓甜點不只是單純的甜，也能延續整套餐點講究風味層次的特色。對於喜歡巧克力甜點的人來說，這樣的組合尤其適合放在豐盛和牛料理之後。冰淇淋的綿密口感與杏仁薄脆餅形成對比，黑可可的醇厚滋味也讓整場秋季饗宴在甜點階段有個俐落的結尾。





台北大直USHIGORO S.全包廂制適合約會聚餐

想安排這場頂級和牛饗宴，不必特地飛東京。USHIGORO S.台灣餐廳就位於台北大直樂群三路，採全包廂制，提供2至10人的獨立包廂，無論是情侶約會、紀念日慶祝、家人聚餐，或是年末商務宴請，都能在相對私密的空間裡慢慢享用料理。相較於一般熱鬧的燒肉店，這裡更著重完整套餐節奏與專屬用餐空間，適合想把一頓飯吃得更有儀式感的人。

USHIGORO S.秋季限定料理集中於K套餐，從松葉蟹魚子醬手卷、黑松露壽喜燒，到夏多布里昂炸牛排三明治與菲力土鍋炊飯，將海鮮、和牛與黑松露串成完整的秋季菜單。餐廳平日提供晚餐服務，週末與國定假日另有午餐時段，想趁秋冬安排一場高級燒肉約會，可以先透過線上訂位確認席次與當季套餐供應情況。





USHIGORO S.秋季限定K套餐活動資訊

活動時間：2026年11月公布，實際供應截止日期未公告。

活動地點：USHIGORO S. TAIWAN台北大直店

活動內容：秋季限定K套餐，主打法國黑松露、日本A5近江牛、鮮活松葉蟹與法國魚子醬。

USHIGORO S.秋季K套餐限定菜色

．松葉蟹魚子醬嚴選赤身手卷：鮮活松葉蟹、法國魚子醬、和牛赤身、赤醋飯與海苔，搭配酢橘清香。

．魚子醬煙燻生牛肉塔塔：和牛霜降與赤身以5比5比例調和，搭配法國魚子醬、蒔蘿及丹麥麵包，以櫻花木輕燻。

．黑松露甲魚牛肉清湯：牛肉與蔬菜慢熬10小時，加入甲魚增添鮮味與膠質，上桌前現刨法國黑松露。

．黑松露羽下壽喜燒：A5近江牛羽下搭配日式壽喜燒醬汁、蛋黃與現刨黑松露，剩餘醬汁可搭配白飯。

．夏多布里昂炸牛排三明治：酥炸和牛夏多布里昂，搭配松露紅酒醬汁、松露奶油、吐司及現刨黑松露。

．嚴選部位涮涮鍋：油花細緻的和牛沙朗，搭配柴魚昆布高湯、山椒嫩葉、三葉芹與德島酢橘皮。

．黑松露菲力土鍋炊飯：日本山形縣土生米，以雲井窯土鍋炊煮，加入菲力牛肉丁、奶油、黑松露醬汁及現刨黑松露。

．濃醇黑可可冰淇淋：有機巧克力製成的黑可可冰淇淋，搭配帶有柳橙香氣的杏仁薄脆餅。

USHIGORO S.台北大直店營業資訊

餐廳地址：台北市中山區樂群三路299號2樓。

．平日營業時間：週一至週五17：00至23：00，最後入席20：30。

．假日午餐時間：週末及國定假日12：00至15：00，最後入席12：30。

．假日晚餐時間：週末及國定假日17：00至23：00，最後入席20：30。

．包廂資訊：全包廂制，提供2至10人包廂，適合約會、家庭聚餐及商務宴請。

．訂位方式：inline線上訂位。

．活動注意事項：秋季菜色為K套餐限定，供應期限及實際訂位情況以餐廳公告為準。

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