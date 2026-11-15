免費續牛排一份！台北東區「Bon appétit」1280元法餐新開店，主餐可續加、麵包無限吃

編輯 鄭雅之 表示：誰說吃法餐很累！台北東區新開店主打輕鬆法餐，開幕竟然推牛排主餐免費續加誒～

想吃頓講究的法式料理卻總是擔心荷包縮水嗎，隱身在台北東區巷弄的全新餐廳「Bon appétit」將於11月14日正式開幕，主打千元出頭就能享受完整法餐體驗，開幕期間更祭出免費續牛排一份與麵包無限續吃等超狂好康，成為近期台北東區聚餐約會的話題新焦點。



▲精選白身魚與北寄貝等新鮮海味融入泰式辛香醬汁，為Bon appétit的法式套餐帶來耳目一新的鮮明風味變化。(攝影：鄭雅之)

▲午間套餐以酸甜開胃的當季農夫蔬菜揭開序幕，搭配自家製奇異果油醋醬與熟成黑毛豬，交織出清爽又豐富的味蕾層次。(攝影：鄭雅之)





東京法餐主廚領軍打造東區無壓力用餐空間

走進敦化南路一段靜謐巷弄，「Bon appétit」以僅有20個座位的精巧空間，營造出彷彿到朋友家作客般的自在氛圍。擁有東京法式料理訓練背景的主廚，選擇拿掉傳統高級餐廳繁瑣的拘謹感，將重心全數放回食材風味與火候掌控，讓講究的美味成為日常隨時都能走進來的享受。



▲台北東區新開幕法式餐廳Bon appétit全店僅設約20席座位，以溫潤木質調打造宛如到朋友家作客般的自在無壓力用餐空間。(攝影：鄭雅之)





午間6道式套餐吃得到「爐烤乾式熟成牛排」

中午時段推出的6道式套餐只要1280元，從酸甜開胃的「當季農夫蔬菜」佐自製奇異果油醋醬揭開序幕，接著品嚐融入泰式辛香風味的「白身魚」與「北寄貝」，再搭配抹上日本大蔥奶油乳酪的「小圓法」增添香氣，主餐霸氣端出「爐烤乾式熟成牛排」，最後以濃郁「提拉米蘇」完美收尾。



▲餐中供應香氣十足的手作小圓法，抹上特調日本大蔥奶油乳酪，開幕期間更享麵包與抹醬無限續用超值好康。(攝影：鄭雅之)





晚間8道式套餐匯集「北海道超級玉米佐魚子醬」

晚餐時段升級為8道式饗宴，1880元就能嚐到層次豐富的「北海道超級玉米佐魚子醬」與「拜雍火腿佐時令水果」。主餐提供「乾式熟成菲力」與「熟成鴨胸」二選一，老饕也能加價350元升級「純血和牛牛排」，或加價380元品嚐「日本A5和牛牛排」，餐後還有「義式冰淇淋」搭配台灣高山茶解膩。



▲午間6道式套餐只要1280元就能吃到爐烤乾式熟成牛排，搭配時蔬與松露酸奶，展現熟成牛肉的迷人香氣。(攝影：鄭雅之)



▲最後以經典甜點提拉米蘇畫下完美句點，從開胃沙拉、海鮮、熟成牛排到甜點一次滿足高CP值法餐享受。(攝影：鄭雅之)





開幕限定三重優惠主餐免費續加

歡慶新店正式營運，店家特別針對開幕期間推出超有誠意的回饋活動，徹底打破法式料理吃不飽的刻板印象。凡是活動期間前來用餐，不僅全系列套餐直接享9折優惠，點購套餐還能享有免費續牛排一份等主餐免費續點禮遇，連人氣極高的手作麵包與日本大蔥奶油乳酪都能無限續用，絕對讓人大呼過癮。



▲擁有東京法餐歷練的主廚將重心放回食材本質與火候掌控，每道料理皆展現細膩濃郁的風味層次，讓日常聚餐也能很講究。(攝影：鄭雅之)

▲歡慶台北東區新店開幕，凡點購午間或晚間套餐皆享免費續牛排一份等主餐免費續點禮遇，讓老饕吃得精緻又飽足。(攝影：鄭雅之)





Bon appétit 餐廳營業資訊

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷18號





Bon appétit 套餐價錢

午間6道式套餐售價1280元

晚間8道式套餐售價1880元

以上價格均需另加一成服務費。





Bon appétit 開幕優惠

活動期間內點購午間或晚間套餐皆享9折優惠

凡點購套餐即可享有主餐免費續點一次服務

餐中提供手作麵包與日本大蔥奶油乳酪無限續用





台北更多話題新開店要吃到！

推薦閱讀：米其林星級主廚餐廳首度登台！Akira Back Taipei進駐臺北洲際酒店，坐擁大巨蛋第一排景觀，必吃鮪魚披薩、48小時慢燉牛小排

推薦閱讀：台北又有米其林話題餐廳！曾在首爾倫敦摘星的DOSA開幕，僅16席主廚餐桌、9道韓食一次吃

推薦閱讀：新加坡最強海南雞飯來台！Chatterbox Café插旗大巨蛋，叻沙、椰子冰沙也必點