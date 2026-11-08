台北又有米其林話題餐廳！曾在首爾倫敦摘星的DOSA開幕，僅16席主廚餐桌、9道韓食一次吃

台北又有話題韓食新餐廳。曾在首爾、倫敦摘下米其林一星的DOSA，11月12日進駐臺北洲際酒店。窩客島資深編輯李維唐指出，僅16席的主廚餐桌與9道秋季套餐，是這次開幕最值得關注的亮點。

台北又有話題韓式餐廳準備開幕。曾在韓國首爾、英國倫敦獲得米其林一星肯定的「DOSA by Akira Back」，正式進駐臺北洲際酒店，將於11月12日對外營業。這間由國際名廚Akira Back創立的當代韓式精緻餐廳，全店只有16個座位，主打9道秋季套餐，從台灣烏魚子、斑節蝦、韓式醬油醃龍蝦，到阿里山野菇釜飯、烤米冰淇淋通通吃得到。對喜歡韓式料理、米其林餐廳與主廚板前料理的饕客來說，又多了一間值得關注的台北新餐廳。

▲台北約會、慶生又多了一間值得收藏的餐廳。DOSA全店只有16個座位，深色調空間搭配大理石紋板前餐桌，每個座位都圍繞著主廚料理區，吃9道秋季套餐的同時，還能近距離感受料理上桌前的精彩過程。圖／DOSA by Akira Back提供；窩客島整理



DOSA台北首店開幕！米其林一星品牌登台

繼Akira Back Taipei進駐臺北洲際酒店後，國際名廚Akira Back再將旗下另一個餐飲品牌DOSA帶進台灣。與一般人熟悉的韓式烤肉、炸雞或韓式豆腐鍋不同，DOSA走的是當代韓式精緻餐飲路線，把韓國傳統發酵技法、主廚童年記憶與台灣當季食材結合，透過一道道料理重新呈現韓國飲食文化。

DOSA過去曾在首爾及倫敦獲得米其林一星肯定，這次選擇台北作為品牌的新據點，也讓台灣饕客有機會在本地接觸這套料理風格。主廚Akira Back出生於韓國首爾，曾是職業單板滑雪選手，退役後轉往餐飲領域發展，如今旗下餐飲事業遍及多個國際城市。相較於同名餐廳Akira Back，DOSA更著重他個人的韓國文化背景與成長記憶。

DOSA只有16席！板前主廚餐桌近距離看料理

這次DOSA台北店最吸引人的特色之一，就是全店僅規劃16個座位。餐廳空間由國際建築設計事務所AB Concept操刀，以主廚板前吧檯為中心安排座席，讓客人圍繞料理工作區用餐。比起一般餐廳將廚房與座位分開的形式，這裡更接近主廚餐桌的概念，廚師準備料理的過程，也成為整場用餐體驗的一部分。

走進餐廳，可以看到深色調空間、弧形吧檯與帶有石紋質感的桌面，座位沿著吧檯排列，營造出相對私密的用餐氛圍。16席的配置也讓用餐情境更集中，適合想細細品嚐料理、慶祝紀念日，或安排一場不同於平常聚餐的精緻韓食體驗。

▲國際名廚Akira Back將旗下DOSA帶進台北，延續曾在首爾、倫敦獲得米其林一星肯定的品牌精神，這次更結合台灣在地食材，端出9道當代韓式精緻料理。圖／DOSA by Akira Back提供；窩客島整理

▲DOSA台北料理由韓籍主廚Bill Hong主導，擁有19年國際餐飲經驗，過去更曾帶領首爾DOSA團隊維持米其林一星榮譽。這次來到台北，要讓饕客吃到結合韓國傳統風味與台灣食材的精緻韓食。圖／DOSA by Akira Back提供；窩客島整理

DOSA秋季套餐9道菜！烏魚子斑節蝦揭開序幕

來到DOSA，餐桌上的重頭戲就是9道秋季套餐。開場以斑節蝦搭配台灣烏魚子與番茄凍，料理靈感來自韓式魚醬，透過烏魚子的鹹鮮、蝦肉本身的鮮甜，以及番茄凍帶出的清爽風味，呈現不同層次的海鮮組合。這道料理也點出DOSA台北店的特色，雖然以韓國料理為核心，卻不侷限於傳統韓式食材，而是將台灣熟悉的高級食材融入其中。

冷前菜則選用紅魽魚搭配長時間陳年的老泡菜。韓國傳統泡菜文化中，過去有將陶罐埋入地下發酵的保存方式，DOSA便從這項飲食記憶出發，利用老泡菜經過發酵產生的深層酸香，襯托紅魽魚的鮮味。相較於一般印象中酸辣直接的泡菜料理，這道菜更著重發酵時間帶來的味道變化。

韓式醬油龍蝦登場！午仔魚也變精緻韓食

海鮮料理不只開胃菜，9道套餐中還安排了以韓式醬油醃漬的龍蝦，以及從韓國傳統海鮮湯取得靈感的午仔魚。龍蝦本身具有鮮甜風味，加入韓式醬油醃漬的手法，讓料理多了韓國飲食中熟悉的醬香元素。午仔魚則以台灣在地食材為主角，重新演繹韓式海鮮湯的料理概念。

從斑節蝦、紅魽魚到龍蝦與午仔魚，可以發現DOSA並不是將韓國經典料理直接搬上餐桌，而是把發酵、醃漬、海鮮湯等傳統技法拆解，再與不同食材組合。對平常習慣韓式烤肉、辣炒年糕或韓式鍋物的消費者而言，這套菜單呈現的是另一種更細緻的韓食樣貌。

阿里山野菇釜飯！韓式湯品吃出家鄉記憶

除了海鮮，秋季套餐也安排鴨肉白熟湯與阿里山野菇釜飯。鴨肉白熟湯延續韓式湯品的飲食概念，讓整套菜單不只有冷前菜與海鮮料理，也能品嚐到韓國料理重視湯食的特色。從前段的鮮味、酸香，轉換到溫熱湯品，餐點安排多了不同的風味節奏。

阿里山野菇釜飯則是另一道具有台灣特色的料理。以阿里山野菇結合韓式釜飯形式，讓台灣山林食材與韓國米飯文化在同一道菜中相遇。相較於海鮮料理的鮮明風味，野菇與米飯的搭配更著重食材本身的香氣，也讓整套套餐從海味延伸到山林風味。

▲DOSA把韓國傳統發酵文化搬上餐桌，3只陶甕搭配韓式醬料、香料、菇類與新鮮蔬果，光看這一桌豐富食材，就能感受到主廚對韓國料理風味的講究。圖／DOSA by Akira Back提供；窩客島整理

烤米冰淇淋收尾！韓式茶果重現童年味道

吃完一系列鹹食，甜點也延續主廚Akira Back的韓國成長記憶。套餐尾聲安排以鍋巴為靈感的烤米冰淇淋，將韓國飲食文化中熟悉的米食元素轉化為冰品。鍋巴原本帶有烘烤米飯的香氣，與冰淇淋結合後，讓米香成為甜點的主要特色，也呼應整套菜單從傳統食物出發的料理方向。

另一款甜點則是韓式傳統茶果。茶果在韓國飲食文化中具有傳統點心的意義，這次與烤米冰淇淋一同作為套餐結尾，讓客人從前菜、海鮮、湯品、米飯一路吃到韓式甜點，感受不同於一般韓國餐廳的完整用餐安排。

韓屋窗花變菜單！DOSA細節藏韓國工藝

DOSA台北店的韓國文化元素，不只出現在料理中，就連菜單收納盒也藏有設計巧思。餐廳將韓國傳統建築的「韓屋窗花」融入菜單盒設計，以幾何線條呈現傳統木作工藝的特色。對喜歡餐廳設計與生活美學的人來說，從翻開菜單開始，就能感受到不同於一般精緻餐廳的文化細節。

這項設計也呼應DOSA的品牌名稱。韓語中的DOSA帶有「行家」、「專家」的意思，主廚希望透過料理與空間，分享自己對韓國文化的理解。從餐桌上使用的食材，到菜單盒的韓屋窗花，整間餐廳都圍繞著當代韓食與傳統文化之間的連結。

DOSA台北主廚！Bill Hong坐鎮料理團隊

負責台北料理發展的韓籍主廚Bill Hong，同樣具有豐富的國際餐飲經驗。他擁有19年餐飲與奢華酒店資歷，其中近10年深耕Akira Back餐飲體系，過去曾擔任首爾DOSA主廚，帶領團隊維持米其林一星榮譽，也曾參與新加坡、卡達及印尼等地的餐廳營運與菜單研發。

Bill Hong目前出任臺北洲際酒店Akira Back Taipei主廚，並同步主導DOSA的料理發展。對DOSA而言，台北店不是直接複製首爾或倫敦的菜單，而是結合台灣食材重新安排料理內容，讓熟悉品牌的客人與初次接觸當代韓食的消費者，都能透過這套9道套餐認識DOSA的料理風格。

DOSA訂位資訊！11月12日正式營業

DOSA by Akira Back將於11月12日在臺北洲際酒店2樓正式對外營業，餐廳位於台北市信義區忠孝東路四段535號。每週二、週三店休，並提供inline線上訂位服務。由於全店只有16個座位，有興趣安排聚餐的消費者，可以先確認訂位狀況及當日供餐資訊。至於9道秋季套餐的實際售價，原始新聞稿尚未公布，仍須以餐廳後續公告為準。

▲坐在主廚餐桌前，還能近距離欣賞料理製作過程。從食材擺盤到細節調整，每一道料理都在眼前慢慢完成，讓吃飯多了欣賞主廚手藝的樂趣。圖／DOSA by Akira Back提供；窩客島整理



DOSA by Akira Back台北首店開幕資訊

活動時間：2026年11月12日正式開幕

訂位電話：02 7702 5856。

餐廳名稱：DOSA by Akira Back，國際名廚Akira Back旗下當代韓式精緻餐飲品牌。

開幕地點：臺北洲際酒店2樓，台北市信義區忠孝東路四段535號。

DOSA秋季9道套餐料理亮點

供應時間：2026年11月12日開幕起，實際供應期間以餐廳公告為準。

斑節蝦：搭配台灣烏魚子與番茄凍，運用韓式魚醬靈感呈現海鮮鮮甜與發酵風味。

紅魽魚：結合長時間陳年的韓式老泡菜，以發酵酸香襯托魚肉鮮味。

韓式醬油醃龍蝦：以韓式醬油醃漬龍蝦，呈現韓國傳統醃漬料理特色。

午仔魚：以韓國傳統海鮮湯為靈感，結合台灣在地魚種重新演繹。

鴨肉白熟湯：融入韓國傳統湯食文化與主廚成長記憶。

阿里山野菇釜飯：以台灣阿里山野菇結合韓式釜飯，呈現米飯與菇類香氣。

烤米冰淇淋：以韓式鍋巴為靈感，將童年熟悉的米食風味轉化為甜點。

韓式傳統茶果：以韓國傳統點心作為套餐尾聲，呼應主廚的韓國文化背景。

菜單說明：原稿確認套餐共9道，但未完整列出9道獨立菜式名稱，上述為已公布的8項料理內容，不代表正式出餐順序。

DOSA台北主廚餐桌與空間特色

體驗時間：2026年11月12日正式營業起

16席主廚餐桌：以板前吧檯為中心，讓賓客近距離感受料理製作與主廚互動。

空間設計：由國際建築設計事務所AB Concept操刀，呈現私密感與藝術氛圍。

韓屋窗花菜單盒：以韓國傳統建築木作幾何線條為靈感，融入菜單收納設計。

駐店料理團隊：由韓籍主廚Bill Hong主導料理發展，具19年國際餐飲與奢華酒店經驗。





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