長榮鳳凰酒店旅展住宿6,999元起！四人家庭房9,999元還有買7送1，礁溪泡湯最低498元

礁溪溫泉飯店四人房9,999元，還有兒童免費入住機會。資深編輯李維唐指出，長榮鳳凰酒店ITF旅展結合住宿、泡湯與餐飲優惠，親子家庭可優先比較房型價格、免費名額及使用條件。

秋冬想安排礁溪泡湯、親子度假，或是找間飯店好好吃頓大餐，長榮鳳凰酒店2026ITF線上旅展優惠已經開賣，礁溪雙人住宿券6,999元、四人家庭房9,999元，還有SPA每人498元、早午餐768元及鳳凰烤鴨四人宴3,999元。這次連台中鳳凰酒店也加入優惠行列，雙人住宿2,666元起，從溫泉小旅行到城市度假都能一次安排。活動自10月19日10時開賣至11月9日18時，票券效期至2027年5月31日，想趁秋冬安排放鬆行程，現在就能先把住宿與餐券準備起來。

▲礁溪溫泉假期就想住得舒服一點。長榮鳳凰酒店寬敞的雙床客房搭配柔和木質色調，窗邊還有雙人休憩座椅，不管是親子出遊或好友同行，都能好好享受放鬆時光。圖／長榮鳳凰酒店提供；窩客島整理



礁溪長榮鳳凰四人房9,999元

帶著家人出遊，最怕訂房時發現四人房價格超出預算。長榮鳳凰酒店礁溪館這次首度推出「高級家庭房四人一泊一食平日住宿券」，原價24,200元，旅展直接降至9,999元，平均每人約2,500元，就能安排四人同行的礁溪溫泉假期。對於想帶孩子一起泡湯，或是約好友到宜蘭過夜的旅客來說，這張住宿券把四人住宿與餐食一起安排好，訂房時也更容易掌握預算。

如果是情侶、夫妻或兩位好友出遊，另一款「高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券」同樣值得留意，原價18,260元，旅展優惠價6,999元。兩款住宿券都享有買7送1優惠，購買7張即加贈1張純住房住宿券，適合經常安排飯店旅行，或是想提前準備多次假期的旅客。不過，加贈的是純住房券，與原本包含餐食的一泊一食住宿券不同，購買前仍要留意票券內容。

12歲以下兒童免費入住優惠

親子家庭這次還有另一項值得注意的住宿禮遇。旅展期間購買本次一泊一食住宿券，並在活動期間完成訂房，就有機會享有1位12歲以下兒童免費入住及免費餐食優惠。這項禮遇採每日限量贈送，對於需要安排孩子同行的家庭來說，可以把住宿費與餐費一起納入考量，但並非所有訂房都能保證取得免費名額。

如果打算利用假日安排礁溪旅行，持券選擇假日入住，還可升等品嚐酒店全新推出的奢華早午餐。飯店以嚴選食材規劃餐飲內容，讓原本以泡湯為主的度假行程，多了坐下來慢慢享用一頓豐盛早午餐的時間。無論是帶孩子出門，還是想讓平常忙碌的生活換個步調，都能依照住宿券條件安排適合自己的假期。

長榮鳳凰跨年住宿加價1,500元

如果今年跨年還沒有安排，長榮鳳凰酒店礁溪館也將歲末住宿納入旅展優惠。持本次住宿券，每房加價1,500元，就能入住飯店指定跨年日期，對於想在溫泉飯店迎接新年的旅客來說，不必重新購買另一套跨年住房專案，也能依照活動條件安排入住。

跨年當晚還能參與飯店規劃的限定派對，現場備有派對點心、演出及抽獎活動。白天可以安排礁溪小旅行，晚上回到飯店參加跨年活動，讓原本單純的溫泉住宿多了年末歡聚的氣氛。喜歡跨年熱鬧感，又想保留飯店度假悠閒步調的人，可以特別留意指定入住日期及加價規定。

▲到台中玩不一定要住得很貴。台中鳳凰酒店以簡約清爽的客房風格搭配柔和燈光，舒適雙人床、大片窗戶與俐落家具配置，讓城市小旅行多了一處可以好好休息的空間，這次旅展雙人住宿優惠2,666元起。圖／台中鳳凰酒店提供；窩客島整理

桂冠自助餐廳早午餐768元

住飯店不一定要過夜，專程安排一頓飯店早午餐，也能替週末增加一點儀式感。長榮鳳凰酒店礁溪館的桂冠自助餐廳，這次推出平日單人早午餐券，原價968元，旅展價768元，還有買10送1優惠。想找個平日上午與朋友聚餐，或是趁宜蘭旅行安排一頓不用趕時間的早午餐，這張餐券就很適合放進行程。

餐檯內容也是這次優惠的亮點，包含現煎現流魚、現切維吉尼亞火腿，以及主廚手作甜點，從海鮮、肉品到甜點都有選擇。喜歡吃熱食的人可以留意現煎魚料理，偏好肉品的旅客則有現切火腿可以品嚐，吃完正餐還能接著享用甜點。餐後更提供星巴克咖啡無限享用，不必急著離開餐桌，能把早午餐時間留給聊天與休息。

▲飯店早午餐就是要吃得豐盛。從現烤肉串、海鮮料理到鮮豔的蔬菜沙拉，整桌熱食與冷盤一次排開，想吃肉、想吃海鮮都能找到喜歡的選擇，光看就讓人開始期待下一趟美食旅行。圖／長榮鳳凰酒店提供；窩客島整理



鳳凰烤鴨四人宴3,999元

如果是全家人聚餐，或是想找一間餐廳好好吃頓宜蘭料理，這次首度推出的「鳳凰軒新宜蘭菜四人席餐券」也很有吸引力。原價5,377元，旅展優惠價3,999元，平均每人不到1,000元，就能享用結合宜蘭在地風味與鳳凰軒人氣招牌「鳳凰烤鴨」的四人晚餐。比起臨時決定餐廳，先準備餐券也方便安排家庭聚會或好友相約。

這張餐券的彈性也相當高，旺日及假日皆可使用，不必只挑平日才能聚餐。如果同行人數較多，還能依照需求加價升級六人、八人或十人席，升級加價2,800元起，其中八人席也可使用2張餐券折抵。若當天不想吃中式桌菜，還能將餐券兌換為桂冠自助餐廳平日晚餐4客，讓聚餐從宜蘭風味桌宴轉換成自助餐形式，選擇更加自由。

▲家庭聚餐就該來一桌澎湃好料。從色澤誘人的烤鴨、鮮蝦海鮮料理到各式精緻中式菜餚，滿桌菜色讓人忍不住多看幾眼，無論是長輩聚餐還是好友相約，都能享受熱鬧又有儀式感的用餐時光。圖／長榮鳳凰酒店提供；窩客島整理

礁溪溫泉SPA每人498元

天氣開始轉涼，最適合安排一趟不用趕景點的礁溪泡湯小旅行。長榮鳳凰酒店礁溪館這次推出平日慢活SPA套票，每套6張原價6,000元，旅展優惠價2,988元，換算每張只要498元，就能單人使用館內慢活SPA設施。無論是安排住宿前後的放鬆時間，或是專程到礁溪泡湯，都能依照自己的行程使用票券。

對於經常到礁溪泡湯的旅客，這次SPA套票也提供買7套送1套優惠。比起每次出遊再安排票券，先把接下來幾次泡湯行程準備好，能讓秋冬休假更有彈性。不過，這款498元優惠是以每套6張計算的平均單張價格，且屬於平日SPA票券，購買時需要確認使用日期及票券數量。

礁溪泡湯早午餐一日遊1,198元

沒有時間住一晚，也不代表不能享受飯店度假的樂趣。長榮鳳凰酒店礁溪館同步推出結合慢活SPA與桂冠自助餐廳平日早午餐的「一日遊券」，原價1,968元，旅展優惠價1,198元起，將泡湯與吃飯安排在同一張票券裡，特別適合想在平日安排短時間放鬆的旅客。

這種玩法不需要另外安排住宿，早上可以先到礁溪，依照預約與設施使用規定享受慢活SPA，再把時間留給飯店早午餐。對於不想安排太多景點的人來說，一趟旅行只要有溫泉、有美食，再留一點時間休息，就能讓平常緊湊的生活多一段悠閒空檔。

▲到台中玩不一定要住得很貴。台中鳳凰酒店以簡約清爽的客房風格搭配柔和燈光，舒適雙人床、大片窗戶與俐落家具配置，讓城市小旅行多了一處可以好好休息的空間，這次旅展雙人住宿優惠2,666元起。圖／台中鳳凰酒店提供；窩客島整理



鳳凰閃購日套房升等1,000元

除了旅展期間持續販售的住宿、餐飲與SPA票券，長榮鳳凰酒店也規劃每週五12時至18時推出的「鳳凰閃購日」，採分波限量販售、售完即止的方式，讓想升級住宿或增加泡湯彈性的旅客，有機會買到不同於一般旅展票券的優惠。

10月23日首波推出的套房升等券，每張1,000元，限量60組，必須搭配ITF旅展住宿券使用，升等後還能享有「鳳凰飴號」使用禮遇。10月30日第二波則推出SPA通用券，每套6張2,988元，限量100套，與一般平日SPA套票不同，這款通用券平日、旺日及假日皆可使用。上述兩波指定日期已經結束，後續若有其他閃購內容，仍須以飯店最新公告為準。

台中鳳凰酒店雙人住宿2,666元

這次ITF線上旅展也不只有礁溪溫泉優惠，喜歡城市輕旅行的旅客，還可以看看台中鳳凰酒店推出的住宿方案。「精緻雙人房有窗一泊一食平日住宿券」原價7,260元，旅展優惠價2,666元，內含雙人自助式早午餐，平均每人1,333元，就能把台中住宿與早午餐一起安排好。

對於想趁休假到台中走走，又不希望把太多預算花在住宿上的旅客，這款雙人住宿券提供另一種選擇。白天可以自由安排城市行程，晚上入住飯店休息，隔天再享用自助式早午餐，不必一早趕著離開。尤其適合偏好簡單旅行節奏、希望保留更多時間給自己的人。

台中鳳凰早餐券買7送1

台中鳳凰酒店的餐飲優惠也同步登場，平日單人早餐券每張550元，購買7張再送1張，平均每張約481元。對於想約朋友吃飯，又不一定需要住宿的人來說，可以直接將飯店早餐安排成聚會行程，找個平日上午坐下來慢慢吃飯。

這次礁溪與台中兩間飯店的優惠各有特色，礁溪主打溫泉住宿、SPA、早午餐與宜蘭風味桌宴，台中則以雙人住宿及早餐優惠為主。想安排親子旅行、情侶度假、好友聚餐，或只是替自己留一個不用趕行程的休息日，都能依照預算與出遊人數挑選適合的票券。

2026長榮鳳凰酒店ITF線上旅展優惠整理

活動時間：2026年10月19日10時至11月9日18時。

票券效期：2026年10月19日至2027年5月31日。

礁溪長榮鳳凰酒店住宿優惠

高級家庭房四人一泊一食平日住宿券：原價24,200元，旅展價9,999元，平均每人約2,500元。

高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券：原價18,260元，旅展價6,999元。

住宿券買7送1：上述兩款住宿券購買7張，加贈純住房住宿券1張。

親子免費入住：持本次一泊一食住宿券，旅展期間完成訂房，享12歲以下兒童1位免費入住及免費餐食，每日限量。

假日早午餐升等：持券選擇假日入住，可升等享用酒店全新推出的奢華早午餐。

跨年住宿優惠：持券於指定跨年日期入住，每房加價1,500元，可參加跨年派對、享用限定點心、欣賞演出及參與抽獎。

官方網址：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

礁溪長榮鳳凰酒店餐飲優惠

桂冠自助餐廳平日單人早午餐券：原價968元，旅展價768元，享買10送1優惠。

桂冠自助餐廳餐飲亮點：現煎現流魚、現切維吉尼亞火腿、主廚手作甜點，餐後可無限享用星巴克咖啡。

鳳凰軒新宜蘭菜四人席餐券：原價5,377元，旅展價3,999元，包含人氣招牌鳳凰烤鴨，旺日及假日可使用。

多人聚餐升級：可加價升級6人、8人及10人席，加價2,800元起，8人席也可使用2張餐券折抵。

餐券彈性兌換：鳳凰軒四人席餐券可兌換桂冠自助餐廳平日晚餐4客。

官方網址：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

礁溪長榮鳳凰酒店SPA泡湯優惠

平日慢活SPA套票：原價每套6,000元，旅展價2,988元，每套6張，平均每張498元，限單人使用。

SPA套票買7送1：一次購買7套平日慢活SPA套票，再加贈1套。

慢活SPA早午餐一日遊券：原價1,968元，旅展價1,198元起，包含慢活SPA及桂冠自助餐廳平日早午餐。

官方網址：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

台中鳳凰酒店住宿與早餐優惠

精緻雙人房有窗一泊一食平日住宿券：原價7,260元，旅展價2,666元，包含雙人自助式早午餐。

平日單人早餐券：每張550元，享買7送1優惠，平均每張約481元。

官方網址：https://www.hotelphoenix.com.tw

2026ITF線上旅展購票資訊

購買前注意事項

．住宿買7送1加贈的是純住房券，與原本包含餐食的一泊一食住宿券不同。

．12歲以下兒童免費入住及餐食須於旅展期間完成訂房，每日限量，並非所有訂房均適用。|

．SPA每人498元為購買6張套票後的平均價格，一般SPA券限平日使用，通用券另有使用條件。

．住宿券、餐券及跨年加價方案各有指定使用條件，實際訂房與兌換方式以官方票券規定為準。

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