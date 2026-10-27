台北萬豪旅展25折開搶！4,999元住五星飯店、過年暑假不加價，101景觀房限量5,999元再送雙人早餐

台北萬豪ITF旅展住宿券25折起，4,999元就能入住五星飯店，過年暑假不加價。窩客島資深編輯李維唐提醒，101景觀房限量5,999元，豪華套房8,888元，想省住宿費可留意每日快閃名額。
台北萬豪酒店2026 ITF台灣國際旅展優惠準備開搶，想用划算價格入住五星級飯店，這次住宿券最低25折、每張4,999元起，農曆過年與暑假入住都不加價，連能欣賞台北101的天際客房、擁有獨立客廳的豪華套房，也有每日限量快閃價，最高再省1,111元。喜歡吃美食的人同樣有好康，8款餐券最低64折起，Garden Kitchen下午茶自助餐更將在10月28日中午12點推出限量買2送2。11月6日至9日到南港展覽館逛旅展，住宿、美食優惠都能一次比較，線上旅展則一路販售至11月15日。
台北萬豪住宿券25折起
每年ITF旅展都是不少人提前買住宿券的時機，台北萬豪酒店這次直接拿出3款房型優惠，從適合雙人小旅行的經典客房，到能欣賞台北101景色的天際客房，以及擁有獨立客廳的豪華套房，都能在旅展現場買到。最吸引人的地方，就是3款住宿券平日、假日都適用，連農曆過年與暑假也不需額外加價，對想安排連假旅行或家庭度假的旅客來說，訂房預算更容易掌握。
其中經典客房原價19,635元，旅展每張只要4,999元，約25折就能享受雙人入住一晚。房間以簡潔舒適的空間搭配台北都會景觀，不用特別安排遠程旅行，也能找個週末住進飯店，白天在城市走走，晚上回房休息，隔天再慢慢安排自己的行程。對想嘗試五星級飯店住宿，又不想花費太高預算的人來說，這張住宿券相當值得留意。
台北101景觀房限量5,999元
如果住飯店最在意窗外風景，台北萬豪天際客房就是這次值得關注的房型。原價24,970元的雙人住宿券，旅展價6,699元，約27折，包含2客早餐，還能保證入住台北101景觀房。從房內望出去，台北101與城市天際線就在眼前，白天可以欣賞城市輪廓，夜晚則能感受高樓燈光交織的都會景色，讓住宿本身就成為旅行的重點。
更划算的是，旅展現場每天推出20張天際客房快閃券，價格直接降到5,999元，比一般旅展價再省700元。想安排情侶約會、生日住宿或雙人城市度假，不必額外支付景觀房升等費用，就能入住指定景觀房型，還附有雙人早餐。不過快閃優惠數量有限，每人最多購買2張，想搶這個價格得把握現場限量機會。
豪華套房8,888元限量搶
這次台北萬豪還首度在旅展推出豪華套房住宿券，原價31,185元，旅展價9,999元，約32折，讓原本超過3萬元的套房住宿，萬元有找就能入住。豪華套房最有感的特色，就是臥室之外還有寬敞的獨立客廳，白天能在客廳聊天、看電視，晚上回到臥室休息，生活空間更加從容，適合想讓住宿多一點儀式感的旅客。
豪華套房住宿券同樣包含雙人早餐，還能享有行政貴賓廳禮遇。旅展現場每天再限量推出20張8,888元快閃券，比原本9,999元的旅展價再便宜1,111元。若以原價31,185元計算，價差相當明顯。不過這3款住宿券只在ITF實體旅展現場販售，而且不適用萬豪旅享家積分累積與免費房型升等機制，購買前要先確認使用規定。
萬豪下午茶買2送2限量50組
不打算住宿也沒關係，台北萬豪酒店這次餐飲優惠同樣很有看頭。位在飯店1樓的Garden Kitchen，擁有玻璃屋花園景觀，坐在餐廳裡就能欣賞窗外綠意。平日下午茶自助美饌集結超過50款料理，從白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚等海鮮冷盤，到中式、泰式、印度及南洋風味熱食，還有現切爐烤肉品、台灣特色小吃，想吃鹹食或甜點都能慢慢挑選。
甜點區也很適合留點胃口，手工蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍、當季水果與哈根達斯冰淇淋通通有。原價每人1,188元的下午茶自助美饌，旅展單張999元，購買6張套券則是5,700元，平均每張950元，約8折。10月28日中午12點還有一波線上快閃，推出下午茶單人券買2送2，限量50組，售完為止，想揪朋友吃下午茶的人可以特別留意開賣時間。
Garden Kitchen午餐69折起
除了下午茶，Garden Kitchen的平假日午間自助美饌也有優惠。這款餐券除了能享用自助餐檯上的海鮮、冷盤、熱食、鮮蔬沙拉與甜點，每人還能任選1份價值1,780元的精選主餐，適合喜歡自助餐選擇豐富，又希望有一道完整主菜的人。
午餐單人券原價1,958元，旅展單張1,399元，約71折。若購買6張套券，優惠價8,100元，平均每張1,350元，約69折。比起單純吃自助餐，這種主餐搭配自助餐檯的方式，更適合安排生日午餐、家庭聚會或週末聚餐，從海鮮、熱食一路吃到甜點，也能保留時間好好享受用餐氣氛。
牛排豬肋排吃到飽1,200元
肉食控可以把目標放在Lobby Lounge。這間位於飯店1樓的大廳酒廊，擁有挑高9.9公尺的寬敞空間，這次推出平日晚間牛排豬肋排與沙拉吧吃到飽餐券，原價1,408元，旅展只要1,200元，約85折。重點是美國爐烤肋眼牛排、美式醬燒BBQ豬肋排2款主餐都能無限續點，搭配沙拉吧、甜點、水果與軟性飲品，整整3小時都能慢慢享用。
美國肋眼牛排以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤，保留肉質的細嫩與油脂香氣，吃的時候可以依喜好搭配海鹽，或沾上以牛大骨、牛碎肉與紅酒慢慢熬煮的濃郁肉醬。另一款BBQ豬肋排則先以肯瓊粉及多種西式香料醃製24小時，再低溫烘烤2小時，刷上特製BBQ醬後高溫爐烤，讓鹹甜醬香包住肉汁。牛排與豬肋排輪流吃，再搭配清爽生菜與甜點，正好滿足想大口吃肉的聚餐需求。
日本A3和牛鐵板燒74折
想把聚餐吃得更精緻，Mark's Teppanyaki也推出平日午間日本A3和牛海陸套餐。原價3,520元，旅展單人券2,600元，約74折，從精緻前菜、每日例湯、明蝦海鮮、季節沙拉、香煎雞腿排，到日本A3和牛、鐵板炒飯、季節水果與甜點飲品，一整套包含9道式料理，能一次吃到海鮮與和牛2種主菜。
日本A3和牛採直接乾煎方式料理，讓牛肉本身的香氣成為主角，搭配時令蔬菜、蒜味醬、香酥蒜片與海鹽，可以依照自己的喜好變換風味。坐在鐵板前，還能近距離欣賞主廚料理與擺盤的過程。餐廳設有開放式用餐區及不同規模的獨立包廂，雙人約會、家族聚餐都能安排。若在2026年12月30日前使用這張餐券，還會加贈1份美國Prime沙朗牛肉捲，讓原本就豐富的套餐再多一道肉品。
宴客樓烤鴨三重奏3,580元
家庭聚餐想吃中菜，台北萬豪宴客樓這次也有2款餐券。招牌冠軍烤鴨三重奏原價4,378元，旅展價3,580元，約82折，適合4至6人分享。烤鴨使用腹中填料的北京鴨，經過滾水澆淋、風乾與爐烤，讓鴨皮呈現金黃酥脆的口感。上桌後由師傅桌邊現切，鴨肉搭配餅皮、特調噶瑪蘭威士忌醬與百香果青木瓜，吃得到烤鴨油香，也有酸甜配料平衡風味。
這套烤鴨料理還有不同吃法，可以選擇鴨粥、鴨絲米粉或鴨湯，再搭配麻香辣滷鴨翅，讓一隻烤鴨從酥皮、鴨肉到湯品都能吃出不同層次。餐後還有冰淇淋花生捲與楊梅汁，適合全家一起分享。另一款龍虎海鮮鍋四人合菜券，原價6,930元，旅展價4,800元，約69折，主打鮮嫩龍虎斑、干貝、蝦仁，以及以金華火腿、老母雞與蛤蠣熬出的鮮甜湯頭，還能吃到帶有花椒香麻風味的椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳與多道經典前菜。
INGE’S高空牛排雙人餐68折
如果想找一間適合慶生、約會的景觀餐廳，位在台北萬豪20樓的INGE’S Bar & Grill也值得留意。餐廳擁有270度高空視野，可以欣賞台北101、松山機場飛機起降與基隆河景色，曾連續多年獲得50 Best Discovery推薦。這次推出晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐，原價8,800元，旅展價5,999元，約68折，適用週日至週四晚間。
主餐可選擇經過28天乾式熟成的美國佛蘭納里帶骨肋眼，使用義大利巴洛羅葡萄酒桶木煙燻，讓炭火香氣與酒桶木氣息融入牛排，也能選擇30盎司美國頂級Prime丁骨牛排，經過30天濕式熟成，再以高溫爐火炙烤，呈現牛肉油脂與熟成香氣。套餐還有炭烤香料鮮蝦沙拉、北海道干貝松露南瓜濃湯、松露薯條與甜點，從前菜到主餐都能慢慢享用。
六人海陸大餐13,888元
朋友聚會人數比較多，INGE’S Bar & Grill也推出晚間美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐，原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。這套餐點把30盎司美國頂級Prime丁骨牛排、柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮一次端上桌，牛排與龍蝦都是餐桌主角，搭配高空景觀，很適合安排生日聚餐或好友慶祝活動。
從開胃菜就有酥炸日本生蠔、炭烤蘿蔓生菜燻鮭魚凱撒沙拉、布拉塔乳酪搭配橄欖番茄沙拉與綜合冷肉盤，接著還有奶油培根水管麵、牡丹蝦香蔥燉飯搭配鮭魚卵。湯品可選焗烤起司洋蔥湯或西班牙臘腸鮮蝦蔬菜湯，甜點則有溫巧克力舒芙蕾塔搭配威士忌焦糖冰淇淋，以及美式貝蒂蘋果派可以選擇。整套從前菜、主食、海陸主餐到甜點都相當完整，6個人分攤下來，每人約2,315元。
ITF旅展滿額贈與購票時間
台北萬豪酒店這次ITF旅展除了住宿與餐券折扣，現場購買還有滿額贈品。單筆消費滿9,999元，就送1個萬豪品牌手提袋，單筆滿150,000元則送1台桌上型瞬熱飲水機。到現場加入台北萬豪官方LINE好友，也能領取限量小禮，以上贈品都採數量有限、送完為止。
2026 ITF台灣國際旅展將在11月6日至9日於台北南港展覽館1館登場，台北萬豪酒店攤位為M1409。想買經典客房、天際客房或豪華套房住宿券，必須到實體旅展現場選購，餐飲優惠則可透過線上旅展購買，線上販售至11月15日。若目標是10月28日中午12點的Garden Kitchen下午茶買2送2，或旅展現場每天限量20張的景觀房、豪華套房快閃券，記得提前確認開賣時間與購買限制，以免錯過想要的優惠。
台北萬豪2026 ITF旅展活動條列整理
台北萬豪住宿券25折起
活動時間：2026年11月6日至11月9日
活動地點：台北南港展覽館1館，攤位M1409
- 經典客房住宿券：原價19,635元，旅展價4,999元，約25折，雙人入住1晚，享台北都會景觀。
- 天際客房住宿券：原價24,970元，旅展價6,699元，約27折，保證入住台北101景觀房，含雙人早餐。
- 豪華套房住宿券：原價31,185元，旅展價9,999元，約32折，含獨立客廳、行政貴賓廳禮遇及雙人早餐。
- 住宿優惠：3款住宿券平假日適用，農曆過年與暑假入住不加價，僅限實體旅展現場販售。
台北萬豪景觀房快閃5,999元
活動時間：2026年11月6日至11月9日，每日限量
- 天際客房快閃優惠：原旅展價6,699元，限量價5,999元，每張再省700元，含雙人早餐與台北101景觀。
- 豪華套房快閃優惠：原旅展價9,999元，限量價8,888元，每張再省1,111元，含行政貴賓廳禮遇及雙人早餐。
- 限量規則：2款房型每日各限量20張，每人每款最多購買2張，售完為止。
- 購買通路：台北萬豪酒店ITF旅展實體攤位M1409，線上旅展不販售住宿券。
Garden Kitchen下午茶買2送2
活動時間：2026年10月28日中午12點開搶
- 下午茶買2送2：平日下午茶自助美饌單人券，限量50組，售完為止。
- 下午茶單人券：原價1,188元，旅展單張999元，約84折，適用週三至週五。
- 下午茶6張套券：原價每張1,188元，套券優惠價5,700元，平均每張950元，約8折。
- 餐飲內容：超過50款自助美饌，包含海鮮、現切肉品、異國熱食、精品甜點與哈根達斯冰淇淋。
Garden Kitchen午餐69折優惠
活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日
- 午間自助美饌含主餐單人券：原價1,958元，旅展單張1,399元，約71折。
- 午餐6張套券：優惠價8,100元，平均每張1,350元，約69折。
- 餐點內容：享用海鮮、冷盤、熱食、沙拉與甜點自助餐檯，另可任選1份價值1,780元的精選主餐。
- 適用日期：平日與假日皆適用。
Lobby Lounge牛排豬肋排吃到飽
活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日
- 牛排豬肋排吃到飽單人券：原價1,408元，旅展價1,200元，約85折。
- 主餐內容：美國爐烤肋眼牛排、美式醬燒BBQ豬肋排，2款主餐皆可無限續點。
- 自助餐點：包含生菜沙拉吧、甜點、水果及軟性飲品。
- 用餐時間：平日週一至週五晚間適用，每次可享用3小時。
Mark's Teppanyaki和牛鐵板燒74折
活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日
- 日本A3和牛海陸套餐單人券：原價3,520元，旅展價2,600元，約74折。
- 套餐內容：包含明蝦海鮮、日本A3和牛、香煎雞腿排、鐵板炒飯、例湯、沙拉及甜點等9道式料理。
- 限時加贈：2026年12月30日前使用餐券，額外贈送1份「美國Prime沙朗牛肉捲」。
- 適用日期：週一至週五平日午餐。
宴客樓冠軍烤鴨與海鮮鍋優惠
活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日
- 冠軍烤鴨三重奏：原價4,378元，旅展價3,580元，約82折，適合4至6人分享。
- 烤鴨套餐內容：包含片皮烤鴨、鴨粥或鴨絲米粉或鴨湯3選1、辣滷鴨翅、冰淇淋花生捲及楊梅汁。
- 龍虎海鮮鍋四人合菜：原價6,930元，旅展價4,800元，約69折。
- 海鮮鍋套餐內容：包含龍虎海鮮鍋、椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳、經典前菜及精選甜品。
- 適用日期：2款餐券皆為平假日適用。
INGE’S Bar & Grill高空牛排64折起
活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日
- 乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐：原價8,800元，旅展價5,999元，約68折。
- 雙人套餐內容：可選28天乾式熟成帶骨肋眼或30盎司Prime丁骨牛排，搭配鮮蝦沙拉、干貝濃湯與甜點。
- 美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐：原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。
- 六人套餐內容：包含30盎司Prime丁骨牛排、柴火燒烤波士頓龍蝦、綜合海鮮、牡丹蝦燉飯及甜點。
- 適用日期：2款套餐皆適用週日至週四晚間。
台北萬豪旅展滿額贈品
活動時間：2026年11月6日至11月9日
- 單筆滿9,999元：贈送「萬豪品牌手提袋」1個。
- 單筆滿150,000元：贈送「桌上型瞬熱飲水機」1台。
- LINE好友限定禮：現場加入台北萬豪官方LINE好友，贈送限量小禮1份。
- 贈品限制：以上贈品數量有限，送完為止。
台北萬豪ITF旅展購買資訊
- 實體旅展日期：2026年11月6日至11月9日。
- 實體旅展地點：台北南港展覽館1館，攤位M1409。
- 線上旅展期間：即日起至2026年11月15日。
- 住宿券購買通路：僅限ITF實體旅展現場。
- 餐券購買通路：ITF實體旅展及線上旅展同步販售。
- 飯店洽詢電話：02-8502-9999。
- 官方線上旅展：台北萬豪酒店2026 ITF線上旅展
購買注意事項
- 3款住宿券雖然平假日、農曆過年及暑假不加價，但不累積萬豪旅享家積分，也不適用會員免費房型升等機制。
- 天際客房與豪華套房快閃優惠每日各限量20張，每人限購2張，售完為止。
- Garden Kitchen下午茶買2送2於10月28日中午12點開搶，限量50組，原始資料未明列活動組合成交價。
- 餐券適用平日或平假日的條件依各餐廳方案而異，購買前應確認使用日期及票券規定。
台北萬豪酒店線上旅展官方購買網址：https://reurl.cc/1GobqX
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