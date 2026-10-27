台北萬豪旅展25折開搶！4,999元住五星飯店、過年暑假不加價，101景觀房限量5,999元再送雙人早餐

台北萬豪ITF旅展住宿券25折起，4,999元就能入住五星飯店，過年暑假不加價。窩客島資深編輯李維唐提醒，101景觀房限量5,999元，豪華套房8,888元，想省住宿費可留意每日快閃名額。

台北萬豪酒店2026 ITF台灣國際旅展優惠準備開搶，想用划算價格入住五星級飯店，這次住宿券最低25折、每張4,999元起，農曆過年與暑假入住都不加價，連能欣賞台北101的天際客房、擁有獨立客廳的豪華套房，也有每日限量快閃價，最高再省1,111元。喜歡吃美食的人同樣有好康，8款餐券最低64折起，Garden Kitchen下午茶自助餐更將在10月28日中午12點推出限量買2送2。11月6日至9日到南港展覽館逛旅展，住宿、美食優惠都能一次比較，線上旅展則一路販售至11月15日。

▲下午茶控看到這一桌真的很難不心動。Garden Kitchen下午茶自助餐從鮮蝦、貝類海鮮、現切肉品到精緻蛋糕、水果甜點通通有，搭配窗外綠意，聚餐氣氛更加悠閒。旅展6張套券5,700元，平均每張950元，10月28日中午12點還有買2送2快閃，限量50組。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



台北萬豪住宿券25折起

每年ITF旅展都是不少人提前買住宿券的時機，台北萬豪酒店這次直接拿出3款房型優惠，從適合雙人小旅行的經典客房，到能欣賞台北101景色的天際客房，以及擁有獨立客廳的豪華套房，都能在旅展現場買到。最吸引人的地方，就是3款住宿券平日、假日都適用，連農曆過年與暑假也不需額外加價，對想安排連假旅行或家庭度假的旅客來說，訂房預算更容易掌握。

其中經典客房原價19,635元，旅展每張只要4,999元，約25折就能享受雙人入住一晚。房間以簡潔舒適的空間搭配台北都會景觀，不用特別安排遠程旅行，也能找個週末住進飯店，白天在城市走走，晚上回房休息，隔天再慢慢安排自己的行程。對想嘗試五星級飯店住宿，又不想花費太高預算的人來說，這張住宿券相當值得留意。

▲想住五星飯店不用花大錢。台北萬豪經典客房以溫暖木質色調搭配舒適大床，窗邊還有休憩座位，白天就能欣賞台北都會景觀。ITF旅展住宿券原價19,635元，優惠價只要4,999元，約25折，農曆過年、暑假入住也不加價。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

台北101景觀房限量5,999元

如果住飯店最在意窗外風景，台北萬豪天際客房就是這次值得關注的房型。原價24,970元的雙人住宿券，旅展價6,699元，約27折，包含2客早餐，還能保證入住台北101景觀房。從房內望出去，台北101與城市天際線就在眼前，白天可以欣賞城市輪廓，夜晚則能感受高樓燈光交織的都會景色，讓住宿本身就成為旅行的重點。

更划算的是，旅展現場每天推出20張天際客房快閃券，價格直接降到5,999元，比一般旅展價再省700元。想安排情侶約會、生日住宿或雙人城市度假，不必額外支付景觀房升等費用，就能入住指定景觀房型，還附有雙人早餐。不過快閃優惠數量有限，每人最多購買2張，想搶這個價格得把握現場限量機會。

▲一睜開眼就能欣賞台北101。台北萬豪天際客房擁有大片落地窗，窗邊沙發座位正對城市天際線，白天看城市風景、傍晚欣賞夕陽都很有度假感。旅展住宿券6,699元，現場每日限量快閃5,999元，還包含雙人早餐。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



豪華套房8,888元限量搶

這次台北萬豪還首度在旅展推出豪華套房住宿券，原價31,185元，旅展價9,999元，約32折，讓原本超過3萬元的套房住宿，萬元有找就能入住。豪華套房最有感的特色，就是臥室之外還有寬敞的獨立客廳，白天能在客廳聊天、看電視，晚上回到臥室休息，生活空間更加從容，適合想讓住宿多一點儀式感的旅客。

豪華套房住宿券同樣包含雙人早餐，還能享有行政貴賓廳禮遇。旅展現場每天再限量推出20張8,888元快閃券，比原本9,999元的旅展價再便宜1,111元。若以原價31,185元計算，價差相當明顯。不過這3款住宿券只在ITF實體旅展現場販售，而且不適用萬豪旅享家積分累積與免費房型升等機制，購買前要先確認使用規定。

▲住飯店也能享受寬敞的客廳空間。台北萬豪豪華套房以柔和色調搭配大片窗景，獨立客廳擺有舒適沙發與茶几，無論聊天、休息都很自在。ITF旅展首度推出豪華套房住宿券，原價31,185元，旅展價9,999元，每日限量快閃更只要8,888元，還享雙人早餐及行政貴賓廳禮遇。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

萬豪下午茶買2送2限量50組

不打算住宿也沒關係，台北萬豪酒店這次餐飲優惠同樣很有看頭。位在飯店1樓的Garden Kitchen，擁有玻璃屋花園景觀，坐在餐廳裡就能欣賞窗外綠意。平日下午茶自助美饌集結超過50款料理，從白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚等海鮮冷盤，到中式、泰式、印度及南洋風味熱食，還有現切爐烤肉品、台灣特色小吃，想吃鹹食或甜點都能慢慢挑選。

甜點區也很適合留點胃口，手工蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍、當季水果與哈根達斯冰淇淋通通有。原價每人1,188元的下午茶自助美饌，旅展單張999元，購買6張套券則是5,700元，平均每張950元，約8折。10月28日中午12點還有一波線上快閃，推出下午茶單人券買2送2，限量50組，售完為止，想揪朋友吃下午茶的人可以特別留意開賣時間。

Garden Kitchen午餐69折起

除了下午茶，Garden Kitchen的平假日午間自助美饌也有優惠。這款餐券除了能享用自助餐檯上的海鮮、冷盤、熱食、鮮蔬沙拉與甜點，每人還能任選1份價值1,780元的精選主餐，適合喜歡自助餐選擇豐富，又希望有一道完整主菜的人。

午餐單人券原價1,958元，旅展單張1,399元，約71折。若購買6張套券，優惠價8,100元，平均每張1,350元，約69折。比起單純吃自助餐，這種主餐搭配自助餐檯的方式，更適合安排生日午餐、家庭聚會或週末聚餐，從海鮮、熱食一路吃到甜點，也能保留時間好好享受用餐氣氛。

▲海鮮控、肉食控都能找到喜歡的菜色。Garden Kitchen午間自助美饌集結海鮮、鮮蔬沙拉、熱食與多款精緻料理，還能額外任選1份價值1,780元的精選主餐。旅展6張套券8,100元，平均每張1,350元，約69折，想安排家庭聚餐或週末吃大餐都很適合。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



牛排豬肋排吃到飽1,200元

肉食控可以把目標放在Lobby Lounge。這間位於飯店1樓的大廳酒廊，擁有挑高9.9公尺的寬敞空間，這次推出平日晚間牛排豬肋排與沙拉吧吃到飽餐券，原價1,408元，旅展只要1,200元，約85折。重點是美國爐烤肋眼牛排、美式醬燒BBQ豬肋排2款主餐都能無限續點，搭配沙拉吧、甜點、水果與軟性飲品，整整3小時都能慢慢享用。

美國肋眼牛排以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤，保留肉質的細嫩與油脂香氣，吃的時候可以依喜好搭配海鹽，或沾上以牛大骨、牛碎肉與紅酒慢慢熬煮的濃郁肉醬。另一款BBQ豬肋排則先以肯瓊粉及多種西式香料醃製24小時，再低溫烘烤2小時，刷上特製BBQ醬後高溫爐烤，讓鹹甜醬香包住肉汁。牛排與豬肋排輪流吃，再搭配清爽生菜與甜點，正好滿足想大口吃肉的聚餐需求。

▲牛排、豬肋排不用選，2種通通可以吃到飽。Lobby Lounge主打美國爐烤肋眼牛排，切開就能看到粉嫩肉色，搭配刷上濃郁BBQ醬的美式豬肋排，光看就讓肉食控食指大動。旅展餐券每人1,200元，雙主餐無限續點，還有沙拉吧、甜點、水果與飲品，享用時間長達3小時。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

日本A3和牛鐵板燒74折

想把聚餐吃得更精緻，Mark's Teppanyaki也推出平日午間日本A3和牛海陸套餐。原價3,520元，旅展單人券2,600元，約74折，從精緻前菜、每日例湯、明蝦海鮮、季節沙拉、香煎雞腿排，到日本A3和牛、鐵板炒飯、季節水果與甜點飲品，一整套包含9道式料理，能一次吃到海鮮與和牛2種主菜。

日本A3和牛採直接乾煎方式料理，讓牛肉本身的香氣成為主角，搭配時令蔬菜、蒜味醬、香酥蒜片與海鹽，可以依照自己的喜好變換風味。坐在鐵板前，還能近距離欣賞主廚料理與擺盤的過程。餐廳設有開放式用餐區及不同規模的獨立包廂，雙人約會、家族聚餐都能安排。若在2026年12月30日前使用這張餐券，還會加贈1份美國Prime沙朗牛肉捲，讓原本就豐富的套餐再多一道肉品。

▲喜歡看主廚現場料理的人，這一餐很值得安排。Mark's Teppanyaki由主廚在鐵板前料理日本A3和牛與海鮮，從香煎肉品到精緻擺盤，每一道都有桌邊料理的臨場感。旅展9道式和牛海陸套餐每人2,600元，12月30日前使用餐券，還加贈美國Prime沙朗牛肉捲1份。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



宴客樓烤鴨三重奏3,580元

家庭聚餐想吃中菜，台北萬豪宴客樓這次也有2款餐券。招牌冠軍烤鴨三重奏原價4,378元，旅展價3,580元，約82折，適合4至6人分享。烤鴨使用腹中填料的北京鴨，經過滾水澆淋、風乾與爐烤，讓鴨皮呈現金黃酥脆的口感。上桌後由師傅桌邊現切，鴨肉搭配餅皮、特調噶瑪蘭威士忌醬與百香果青木瓜，吃得到烤鴨油香，也有酸甜配料平衡風味。

這套烤鴨料理還有不同吃法，可以選擇鴨粥、鴨絲米粉或鴨湯，再搭配麻香辣滷鴨翅，讓一隻烤鴨從酥皮、鴨肉到湯品都能吃出不同層次。餐後還有冰淇淋花生捲與楊梅汁，適合全家一起分享。另一款龍虎海鮮鍋四人合菜券，原價6,930元，旅展價4,800元，約69折，主打鮮嫩龍虎斑、干貝、蝦仁，以及以金華火腿、老母雞與蛤蠣熬出的鮮甜湯頭，還能吃到帶有花椒香麻風味的椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳與多道經典前菜。

▲烤鴨控最期待的就是桌邊現切這一刻。宴客樓冠軍烤鴨經過風乾與爐烤，鴨皮呈現誘人的金黃油亮色澤，搭配餅皮、特調威士忌醬與百香果青木瓜，吃得到酥皮油香與清爽酸甜滋味。旅展冠軍烤鴨三重奏每套3,580元，適合4至6人一起分享。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

INGE’S高空牛排雙人餐68折

如果想找一間適合慶生、約會的景觀餐廳，位在台北萬豪20樓的INGE’S Bar & Grill也值得留意。餐廳擁有270度高空視野，可以欣賞台北101、松山機場飛機起降與基隆河景色，曾連續多年獲得50 Best Discovery推薦。這次推出晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐，原價8,800元，旅展價5,999元，約68折，適用週日至週四晚間。

主餐可選擇經過28天乾式熟成的美國佛蘭納里帶骨肋眼，使用義大利巴洛羅葡萄酒桶木煙燻，讓炭火香氣與酒桶木氣息融入牛排，也能選擇30盎司美國頂級Prime丁骨牛排，經過30天濕式熟成，再以高溫爐火炙烤，呈現牛肉油脂與熟成香氣。套餐還有炭烤香料鮮蝦沙拉、北海道干貝松露南瓜濃湯、松露薯條與甜點，從前菜到主餐都能慢慢享用。

▲約會想吃得精緻一點，這套高空牛排晚餐很有吸引力。INGE’S Bar & Grill主打乾式熟成帶骨肋眼，厚切牛排經過炭火烤炙，切面呈現粉嫩肉色，搭配鮮蝦沙拉、干貝松露南瓜濃湯與甜點，從前菜到主餐都很豐盛。旅展雙人套餐5,999元，約68折，還能欣賞20樓高空景觀。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



六人海陸大餐13,888元

朋友聚會人數比較多，INGE’S Bar & Grill也推出晚間美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐，原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。這套餐點把30盎司美國頂級Prime丁骨牛排、柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮一次端上桌，牛排與龍蝦都是餐桌主角，搭配高空景觀，很適合安排生日聚餐或好友慶祝活動。

從開胃菜就有酥炸日本生蠔、炭烤蘿蔓生菜燻鮭魚凱撒沙拉、布拉塔乳酪搭配橄欖番茄沙拉與綜合冷肉盤，接著還有奶油培根水管麵、牡丹蝦香蔥燉飯搭配鮭魚卵。湯品可選焗烤起司洋蔥湯或西班牙臘腸鮮蝦蔬菜湯，甜點則有溫巧克力舒芙蕾塔搭配威士忌焦糖冰淇淋，以及美式貝蒂蘋果派可以選擇。整套從前菜、主食、海陸主餐到甜點都相當完整，6個人分攤下來，每人約2,315元。

▲朋友聚餐就是要一整桌好料才過癮。INGE’S Bar & Grill六人分享餐把30盎司Prime丁骨牛排、柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮一次端上桌，還有牡丹蝦燉飯、酥炸生蠔、義大利麵與多款前菜甜點。旅展優惠價13,888元，約64折，適合安排生日聚餐或好友慶祝晚餐。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

ITF旅展滿額贈與購票時間

台北萬豪酒店這次ITF旅展除了住宿與餐券折扣，現場購買還有滿額贈品。單筆消費滿9,999元，就送1個萬豪品牌手提袋，單筆滿150,000元則送1台桌上型瞬熱飲水機。到現場加入台北萬豪官方LINE好友，也能領取限量小禮，以上贈品都採數量有限、送完為止。

2026 ITF台灣國際旅展將在11月6日至9日於台北南港展覽館1館登場，台北萬豪酒店攤位為M1409。想買經典客房、天際客房或豪華套房住宿券，必須到實體旅展現場選購，餐飲優惠則可透過線上旅展購買，線上販售至11月15日。若目標是10月28日中午12點的Garden Kitchen下午茶買2送2，或旅展現場每天限量20張的景觀房、豪華套房快閃券，記得提前確認開賣時間與購買限制，以免錯過想要的優惠。

台北萬豪2026 ITF旅展活動條列整理

台北萬豪住宿券25折起

活動時間：2026年11月6日至11月9日

活動地點：台北南港展覽館1館，攤位M1409

經典客房住宿券：原價19,635元，旅展價4,999元，約25折，雙人入住1晚，享台北都會景觀。

天際客房住宿券：原價24,970元，旅展價6,699元，約27折，保證入住台北101景觀房，含雙人早餐。

豪華套房住宿券：原價31,185元，旅展價9,999元，約32折，含獨立客廳、行政貴賓廳禮遇及雙人早餐。

住宿優惠：3款住宿券平假日適用，農曆過年與暑假入住不加價，僅限實體旅展現場販售。

台北萬豪景觀房快閃5,999元

活動時間：2026年11月6日至11月9日，每日限量

天際客房快閃優惠：原旅展價6,699元，限量價5,999元，每張再省700元，含雙人早餐與台北101景觀。

豪華套房快閃優惠：原旅展價9,999元，限量價8,888元，每張再省1,111元，含行政貴賓廳禮遇及雙人早餐。

限量規則：2款房型每日各限量20張，每人每款最多購買2張，售完為止。

購買通路：台北萬豪酒店ITF旅展實體攤位M1409，線上旅展不販售住宿券。

Garden Kitchen下午茶買2送2

活動時間：2026年10月28日中午12點開搶

下午茶買2送2：平日下午茶自助美饌單人券，限量50組，售完為止。

下午茶單人券：原價1,188元，旅展單張999元，約84折，適用週三至週五。

下午茶6張套券：原價每張1,188元，套券優惠價5,700元，平均每張950元，約8折。

餐飲內容：超過50款自助美饌，包含海鮮、現切肉品、異國熱食、精品甜點與哈根達斯冰淇淋。

Garden Kitchen午餐69折優惠

活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日

午間自助美饌含主餐單人券：原價1,958元，旅展單張1,399元，約71折。

午餐6張套券：優惠價8,100元，平均每張1,350元，約69折。

餐點內容：享用海鮮、冷盤、熱食、沙拉與甜點自助餐檯，另可任選1份價值1,780元的精選主餐。

適用日期：平日與假日皆適用。

Lobby Lounge牛排豬肋排吃到飽

活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日

牛排豬肋排吃到飽單人券：原價1,408元，旅展價1,200元，約85折。

主餐內容：美國爐烤肋眼牛排、美式醬燒BBQ豬肋排，2款主餐皆可無限續點。

自助餐點：包含生菜沙拉吧、甜點、水果及軟性飲品。

用餐時間：平日週一至週五晚間適用，每次可享用3小時。

Mark's Teppanyaki和牛鐵板燒74折

活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日

日本A3和牛海陸套餐單人券：原價3,520元，旅展價2,600元，約74折。

套餐內容：包含明蝦海鮮、日本A3和牛、香煎雞腿排、鐵板炒飯、例湯、沙拉及甜點等9道式料理。

限時加贈：2026年12月30日前使用餐券，額外贈送1份「美國Prime沙朗牛肉捲」。

適用日期：週一至週五平日午餐。

宴客樓冠軍烤鴨與海鮮鍋優惠

活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日

冠軍烤鴨三重奏：原價4,378元，旅展價3,580元，約82折，適合4至6人分享。

烤鴨套餐內容：包含片皮烤鴨、鴨粥或鴨絲米粉或鴨湯3選1、辣滷鴨翅、冰淇淋花生捲及楊梅汁。

龍虎海鮮鍋四人合菜：原價6,930元，旅展價4,800元，約69折。

海鮮鍋套餐內容：包含龍虎海鮮鍋、椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳、經典前菜及精選甜品。

適用日期：2款餐券皆為平假日適用。

INGE’S Bar & Grill高空牛排64折起

活動時間：線上旅展即日起至2026年11月15日，實體旅展11月6日至9日

乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐：原價8,800元，旅展價5,999元，約68折。

雙人套餐內容：可選28天乾式熟成帶骨肋眼或30盎司Prime丁骨牛排，搭配鮮蝦沙拉、干貝濃湯與甜點。

美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐：原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。

六人套餐內容：包含30盎司Prime丁骨牛排、柴火燒烤波士頓龍蝦、綜合海鮮、牡丹蝦燉飯及甜點。

適用日期：2款套餐皆適用週日至週四晚間。

台北萬豪旅展滿額贈品

活動時間：2026年11月6日至11月9日

單筆滿9,999元：贈送「萬豪品牌手提袋」1個。

單筆滿150,000元：贈送「桌上型瞬熱飲水機」1台。

LINE好友限定禮：現場加入台北萬豪官方LINE好友，贈送限量小禮1份。

贈品限制：以上贈品數量有限，送完為止。

台北萬豪ITF旅展購買資訊

實體旅展日期：2026年11月6日至11月9日。

實體旅展地點：台北南港展覽館1館，攤位M1409。

線上旅展期間：即日起至2026年11月15日。

住宿券購買通路：僅限ITF實體旅展現場。

餐券購買通路：ITF實體旅展及線上旅展同步販售。

飯店洽詢電話：02-8502-9999。

官方線上旅展：台北萬豪酒店2026 ITF線上旅展

購買注意事項

3款住宿券雖然平假日、農曆過年及暑假不加價，但不累積萬豪旅享家積分，也不適用會員免費房型升等機制。

天際客房與豪華套房快閃優惠每日各限量20張，每人限購2張，售完為止。

Garden Kitchen下午茶買2送2於10月28日中午12點開搶，限量50組，原始資料未明列活動組合成交價。

餐券適用平日或平假日的條件依各餐廳方案而異，購買前應確認使用日期及票券規定。

台北萬豪酒店線上旅展官方購買網址：https://reurl.cc/1GobqX

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