育兒路上神隊友，新手爸媽好上手！新竹市政府從備孕到臨托提供完整支持，陪你破解育兒路上大小關卡

玩過RPG或養成遊戲的人，開始前總要先研究角色、查看攻略，確認手上有哪些資源。準備當爸媽，就像開啟一段新旅程，什麼時候迎接孩子？備孕需要先做哪些準備？育嬰假結束後，工作和寶貝怎麼兼顧？這些現實問題不是一筆生育補助的大禮包就能輕鬆解決，每過一個階段，就會冒出新的挑戰，讓許多年輕夫妻一邊充滿期待，一邊默默煩惱。



▲新竹市政府將育兒支持從備孕延伸至孩子六歲，串聯孕產、托育、照顧及數位服務，提供不同育兒階段所需資源。（圖／NOWNEWS攝）

如果每一關都得單打獨鬥，難免還沒出發就先為之卻步。新竹市政府明白大家的難處，如神隊友般一路陪跑，把對新手爸媽的支持，往前提早到備孕階段，往後延伸至送托選擇與臨時照顧服務，陪伴爸媽突破各個棘手關卡，一起將小孩順利養大。

做好萬全準備，預約人生新旅程

什麼時候迎接孩子、夫妻目前的身體狀況是否適合孕育新生命，是許多人展開這趟人生旅程前，首要謹慎思考的問題。有人想立刻開始備孕，也有人希望多留一些時間安排工作、預做準備；面對每個人不同的人生進度，新竹市政府自112年起陸續推出「祝你好孕三部曲」，讓有生育計畫的市民能依自己的規劃運用不同資源。還在考慮生育時間的女性，可以先認識凍卵補助與相關檢測；已經準備懷孕的夫妻，能了解中醫助孕調理可提供的協助；想在懷孕前掌握彼此健康狀況，也有婚後孕前健檢資源可以運用。



▲新竹市自112年起陸續推出「祝你好孕三部曲」，涵蓋凍卵補助、中醫助孕調理及婚後孕前健檢等資源，回應不同階段的備孕需求。（圖／NOWNEWS攝）

從生育規劃、助孕調理到孕前檢查，這些措施回應備孕路上的不同需求；比起遇上問題才手足無措，明確的服務項目和諮詢方向，讓想升格爸媽的年輕夫妻擁有更可靠的指引，提早知道有哪些資源與選項，也讓家的藍圖更清晰。

離開新手村回歸職場，托育問題免煩惱

孩子出生後，爸媽好不容易掌握餵奶、換尿布等技能，隨即需要面對新的挑戰。結束新手村的溫馨時光、準備重返職場時，誰能妥善照顧孩子，成為迫在眉睫的課題；哪間托嬰中心還有名額？離家近不近？費用會占去多少家庭開銷？過去新手爸媽往往為這燃眉之急傷透腦筋，新竹市政府鼓勵私立托嬰中心加入準公共化服務體系，讓爸媽尋找托育機構時，有更多可搭配托育補助的選擇。



市府在公托持續布建的同時，先讓既有的私立托育資源發揮作用，新竹市私立托嬰中心加入準公共化的比例，已由111年的55.4%提升至93.5%，讓爸媽找托育時擁有更多選項，也讓經濟負擔減輕一些。除了鼓勵業者加入，市府也透過托育人員久任獎勵與健康檢查補助等措施，支持照顧人力與服務品質，畢竟送托的是每個家庭的心肝寶貝，除了距離和價格，誰來照顧、環境是否令人安心，也是爸媽的選擇重點。





臨時需要幫手，線上預約神助攻

生活總有計畫趕不上變化的時候，臨時被老闆指派新的任務、原本幫忙的家人當天突然有事，或主要照顧者需要騰出幾個小時處理事情，這時候短時間的照顧支援就是爸媽渴望的救星。



新竹市不僅設有定點臨托，作為科技城市更將預約方式數位化，過去家長只能趁上班時間打電話詢問，現在則可透過新竹市數位申辦平台，或「新竹通」APP預約定點臨托，線上查看服務資訊、提出申請，獲得臨時需要的支援服務。



▲新竹市將育兒服務結合數位申辦平台，讓家長能透過線上管道查詢及申請相關服務，提升育兒服務申辦便利性。（圖／NOWNEWS攝）

從備孕到六歲，新竹市政府陪你一起養

育兒這趟旅程，每個階段都有不同的問題，需要不同的支援。新竹市政府的政策思考，也從單一生育補助，逐步轉向陪伴家庭走過想生、懷孕、生產到孩子六歲的歷程。「祝你好孕三部曲」回應備孕時的需求；私立托嬰中心加入準公共化服務體系，增加送托選擇；定點臨托線上預約，則讓短時間照顧需求有更方便的申請管道。



▲新竹市推出定點臨托線上預約服務，家長可透過新竹市數位申辦平台或「新竹通」APP查看服務資訊並提出申請，因應臨時照顧需求。（圖／NOWNEWS攝）

迎接新生命需要認真準備，照顧孩子更需要長期投入。當備孕有資訊可參考、送托有資源可選擇、臨時需要幫忙也有支援管道，年輕夫妻就能更安心地邁向新的人生階段。新竹市政府希望透過持續銜接的配套，成為育兒路上最可靠的神隊友，陪伴新手爸媽一起度過每一道關卡。新竹市政府 廣告