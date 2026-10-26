新店人早午餐新選擇！貳樓插旗新店裕隆城，新店人免費吃薯條、3大優惠要看

編輯 鄭雅之 表示：新店人睡飽就去裕隆城吃貳樓早午餐！在地人還有優惠～

新店人終於等到了！貳樓選在10月22日正式進駐誠品生活新店裕隆城，帶來招牌全天候美味餐點與綠意盎然的質感放鬆天地。為回饋在地居民，特別祭出憑新店工作就學或居住證明領取數位標記，平日爽嗑「舊金山蒜香薯條」的好康，全台各據點更同步推出週二大人點餐招待幼童免費吃，讓親子與毛孩都能盡情享受。



▲貳樓美食家系列必點的焦脆雙牛堡，多汁肉排搭配濃郁起司，讓漢堡控也能吃得盡興過癮。

▲貳樓正式進駐誠品生活新店裕隆城，以金屬鐵件與木質調打造溫潤俐落的城市植感迎賓櫃台。





新店人限定領取專屬標記兌換炸物

只要生活圈在新店的民眾，於11月30日前至該門市內用並加入官方會員，結帳時出示身分證件、職員證或學生證，就能將限定數位標記收進手機。於12月11日前憑著這個特殊標記在平日兩人以上入座用餐，每次都能直接獲贈一份濃郁酥脆的「舊金山蒜香薯條」，且次數完全不設限，非常大方。



▲新店人持在地身分證明兌換專屬徽章，平日內用即可無限次免費品嚐香氣十足的舊金山蒜香薯條。





主廚招牌蛋捲系列鹹甜微辣交織

來到這裡絕不能錯過店內人氣王「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」，料理團隊以特殊火候烙出金黃微焦外皮，一口咬下能感受到濃郁乳酪、鹹豬肉條與微辣蜜糖交融的奇妙滋味，配著外皮香脆有嚼勁的「魯邦酸種」麵包更添飽足感。吃素的朋友也可選擇「焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾」，滿滿蔬菜與滑嫩蛋香兼具，照顧不同飲食偏好。



▲人氣早午餐焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾，金黃蛋捲融合鹹香培根與微辣蜂蜜，搭配外酥內Q的魯邦酸種麵包超滿足。





城市綠植概念營造靜謐用餐時光

走進全新門市彷彿步入城市綠洲，整體裝潢主打自然綠意風格，巧妙揉合工業金屬結構與溫潤原木質感，處處點綴耐旱型景觀綠植，替空間注入清新生命力。質樸水泥灰牆映襯著溫暖的焦糖色皮革座椅，在柔和黃光的烘托下褪去銳利感，打造出一處讓饕客在忙碌日常中能暫時歇腳放空的悠閒聚會角落。



▲新店門市融入旱生植栽與焦糖色沙發，透過柔和燈光營造適合親子與毛孩自在相聚的放鬆角落。





週二專屬家庭福利毛孩同享鮮食

為了減輕爸媽平日帶娃用餐負擔，全台各分店每逢週二14點後祭出特別福利，只要家長點選一份常規主餐，同行12歲以下小朋友就能直接免費享用一份「指定兒童餐」。此外店內更是標準的寵物友善天地，毛小孩不僅能一同進場入座，現場還免費供應特製滑嫩現煎蛋、清脆生菜葉與純淨飲用水，相當貼心。



▲外皮酥脆且帶有彈性的魯邦酸種麵包，無論搭配早午餐或特色主餐都能增添豐富口感變化。

貳樓餐廳 新店裕隆城 店家資訊

地址： 231新北市新店區寶福里中興路三段70號2樓

電話： 02 2913 6336





貳樓新店人專屬活動

領取期間：2026年10月22日至2026年11月30日止。

兌換期間：2026年10月22日至2026年12月11日止。

領取辦法：前往誠品新店裕隆城店內用，加入貳樓里勞厝會員，結帳時出示證明新店在地居住、上班或就讀之有效證件，即可領取專屬數位標記。

兌換好康：下次於平日兩人以上同行內用，憑專屬標記每桌每次免費兌換舊金山蒜香薯條乙份，國定假日不適用，不限兌換次數。





貳樓 週二親子用餐好康

活動時段：每週二14點後，國定假日除外。

適用地點：全台貳樓門市。

活動辦法：成人點購一份主餐，即可免費招待同行12歲以下孩童享用指定兒童餐乙份，每位成人上限招待兩名孩童，限內用。





貳樓 寵物同樂友善服務

適用地點：全台貳樓門市。

服務內容：歡迎毛孩一同入座用餐，店內免費供應毛孩專屬滑嫩煎蛋、新鮮生菜葉與純淨飲用水。







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