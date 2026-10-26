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台北麵包市集免費入場！BON PAIN麵包祭近百攤快閃2天，日本名店麵包必吃

台北市集麵包祭國父紀念館2026 Bon Pain 麵包祭
2026-10-26 17:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:BON PAIN 麵包祭
編輯 鄭亦庭

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台北麵包市集免費逛！2026 BON PAIN麵包祭近百攤品牌登場，編輯鄭亦庭表示：台北麵包控衝國父紀念館吃爆。

台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN 麵包祭」，將於10月31日、11月1日在國父紀念館中山文化園區登場，今年以「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」為主題，集結海內外98個品牌，從麵包、甜點到東京話題咖啡一次滿足，麵包控週末快衝國父紀念館逛台北麵包市集。

▲台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN麵包祭」於10月 31日、11月1日在國父紀念館。
▲台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN麵包祭」於10月 31日、11月1日在國父紀念館。
▲2026 BON PAIN麵包祭集結海內外98個品牌，以「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」為題打造台北最強麵包美食市集。
▲2026 BON PAIN麵包祭集結海內外98個品牌，以「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」為題打造台北最強麵包美食市集。

2026麵包祭集結海內外98個品牌陣容

2026 BON PAIN麵包祭邀請海內外98個品牌軟質麵包，包含52個麵包品牌，以及知名甜點、咖啡與餐飲品牌，海外品牌必逛包括日本福岡超人氣名店Pain Stock、新加坡 KAMOME BAKERY 與香港享樂烘焙，台灣麵包品牌則有野上麵包、吉可頌丹麥專門店、穀嶼、拾穗、花磚裏等，從歐陸天然酵母、軟質麵包，到結合甜點技藝的創作麵包，各種麵包一次品嚐。
▲近百攤台北麵包市集！日本福岡名店Pain Stock、香港享樂烘焙等海外名店必逛。
▲近百攤台北麵包市集！日本福岡名店Pain Stock、香港享樂烘焙等海外名店必逛。

東京話題咖啡快閃來台

除了香噴噴的麵包，咖啡、甜點陣容也很有看頭，特別邀請東京話題名店 SWELL COFFEE ROASTERS、LIWEI OFFICIAL，以及台灣Oasis coffee roasters、鬧蟬咖啡、引路咖啡等名店，餐飲甜點更由高雄人氣餐廳「GIEN JIA 挑食」攜手「莎士比亞烘焙坊」推出限定攤位，加上The Slice Shop、GA 冰淇淋等品牌，讓麵包控也能喝咖啡、吃甜點。
▲台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN麵包祭」於10月 31日、11月1日在國父紀念館。
▲台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN麵包祭」於10月 31日、11月1日在國父紀念館。

2026 BON PAIN麵包祭限定周邊

今年2026 BON PAIN麵包祭找來插畫家「廚房的烏龜」設計主視覺，現場同步推出限定周邊商品，像是高磅數T-shirt、超實用的質感帆布提袋，讓大家直接提著帆布袋輕鬆逛市集、把麵包裝回家，將「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」延續到日常生活中。
▲2026 BON PAIN麵包祭限定周邊！實用系T-shirt、帆布提袋一次收。
▲2026 BON PAIN麵包祭限定周邊！實用系T-shirt、帆布提袋一次收。

職人講座、體驗工作坊同步登場

呼應今年「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」主題，BON PAIN麵包祭現場規劃主題展覽、職人講座與體驗工作坊，特別邀莎士比亞烘焙坊創辦人王鵬傑，帶領大家親手製作「酵母寵物」，並領取專屬身份證；樂斯福顧問黃志賢則透過試吃解密發酵香氣，現場還有「麵包袋絹印體驗」、「BREAD BALLOON」氣球創作，麵包控快鎖定麵包祭官方社群報名。
▲現場規劃職人講座、體驗工作坊等，可以玩麵包袋絹印體驗、氣球創作工作坊等。
▲現場規劃職人講座、體驗工作坊等，可以玩麵包袋絹印體驗、氣球創作工作坊等。

2026 Bon Pain 麵包祭 活動資訊

活動自由入場
活動日期：2026/10/31(六)、2026/11/01(日)
活動時間：10:00-17:00
活動地點：國父紀念館中山文化園區(映池東側及林蔭草地)
國父紀念館捷運站3號出口(步行約8分鐘,主入口位於逸仙路上)

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