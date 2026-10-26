390元牛舌定食！乾杯「牛舌佑介2號店」插旗東門永康街，開幕時間、地址曝

編輯 鄭雅之 表示：東門站也有日式牛舌定食了！敲碗快開幕～

逛永康街又有必吃新踩點清單了！乾杯集團旗下主打超高性價比的「牛舌佑介」，宣布進軍台北大安區永康商圈。店家把日本仙台經典的定食文化完美搬來，主打最低390元起就能開吃。目前門市裝潢已經完工，預計2026年第4季啟動試營運，年底前正式開吃，快筆記起來。



▲炭燒牛舌定食「牛舌佑介」共推出14款套餐。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲乾杯「牛舌佑介」炭火燒牛舌定食專賣店二號店，將在2026年第四季插旗東門永康街。(攝影：編輯 鄭雅之)





免飛日本一個人就能怒吃正宗仙台定食

想吃香噴噴的厚切牛舌，再也不用呼朋引伴跑昂貴燒肉店了。「牛舌佑介」用超親民定食模式征服大家的心，不管是自己下班放空吃，還是假日約姐妹逛街聚餐都超級適合。套餐除了香氣撲鼻的現烤牛舌，還貼心附上滑順山藥泥、鬆軟麥飯、熱牛尾湯、2款配菜及5種沾醬，整套吃下來超滿足。



▲乾杯「牛舌佑介」整套牛舌定食最便宜390元開吃。(攝影：編輯 鄭雅之)

最便宜390元就能吃到牛舌

點餐完全不用擔心選擇障礙，菜單把部位特色分得超清楚。小資族敲碗首推「牛舌赤身」，選用前段薄切，咬下去爽脆彈牙又低負擔，只要390元起就能解饞。喜歡多汁平衡感的必點中段「上選牛舌」，只要550元起。老饕更不能錯過「特選牛舌」，一頭牛只能切2片的珍貴舌根部位，軟嫩到入口即化，只要670元起。



▲「牛舌佑介」牛舌定食專賣店推薦吃法，直接沾山藥泥吃。(攝影：編輯 鄭雅之)

台北永康街第四季插旗

這次新門市挑在文青和觀光客最愛的永康街巷弄內，交通方便，吃完還能順便在附近喝杯手搖飲散步。目前現場硬體已經通通就緒，官方徵才資訊透露最快會在2026年第4季展開試營運，預計在年底前正式拉開鐵捲門營業。肉食主義者現在就趕快把這家收進口袋，等官方宣布開幕就第一時間衝。



▲乾杯「牛舌佑介」嚴選47％中後段牛舌精華部位，職人手切並以鹽漬熟成處理，再透過炭火炙燒瞬間封存肉汁與炭香。。(攝影：編輯 鄭雅之)

牛舌佑介 台北永康店 店家資訊

電話：02-23216751

地址：台北市大安區永康街2巷5號1樓

營運狀態：現場裝潢已完工，預計2026年第4季展開試營運，年底前正式登場。





牛舌佑介 售價資訊

牛舌赤身定食：390元+10%起

上選牛舌定食：550元+10%起

特選牛舌定食：670元+10%起

定食隨餐附贈：炭火牛舌、山藥泥、麥飯、牛尾湯、2種配料、5款沾醬

台北新開店都要吃一輪！

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