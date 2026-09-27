松菸旁藏著老香港燒臘飯館！名廚楊華志肥龍叉燒爆汁、雙蛋黯然銷魂飯太誘人，還有800毫升大檸茶

松菸美食再添港式燒臘新選擇！極之好味由粵菜名廚楊華志坐鎮，肥龍叉燒、雙蛋黯然銷魂飯與金黃鍋巴煲仔飯一次滿足。資深美食編輯李維唐指出，經典燒臘搭配懷舊港式茶餐廳氛圍，是這間店值得關注的特色。

台北松菸美食又多一間港式燒臘必吃清單！位於信義區松菸文創園區旁的「極之好味港式燒臘飯館松菸店」，由粵菜名廚楊華志師傅親自坐鎮，從肥龍叉燒、雙蛋黯然銷魂飯，到現點現煲的廣式臘味煲仔飯、功夫燒臘大拼盤，通通端出讓港式料理控食指大動的經典美味。店內還有超厚切冰火菠蘿包、800毫升好味大檸茶，以及免費續1碗飯或1球麵的貼心服務，想吃港式燒臘、懷舊茶餐廳料理，這間可以直接收進松菸美食口袋名單。



▲這一桌港式饗宴真的太豪邁。除了那鍋香氣四溢、底部焦香爽脆的煲仔飯，旁邊皮滑肉嫩多汁的油雞與燒鴨拼盤更是搶眼。還有正宗港式全蛋撈麵勁道脆彈，碩大雲吞皮薄餡滿咬下是整顆鮮蝦的鮮脆，搭配煎得邊緣焦脆的金黃太陽蛋，劃破蛋黃拌麵格外銷魂。圖／編輯 李維唐 攝

松菸港式茶餐廳藏身巷弄！霓虹燈與叮叮車重現老香港街頭

沿著松菸文創園區生態景觀池對面的巷弄走進「極之好味港式燒臘飯館松菸店」，迎面而來的是充滿懷舊氛圍的香港街景。店內以1960年代至1970年代的香港為設計靈感，霓虹燈招牌搭配經典叮叮車元素，讓人彷彿走進港片裡熟悉的街頭場景。

比起單純吃一頓燒臘飯，這裡更像是把香港茶餐廳的日常搬進台北。從店內復古裝潢到空氣中飄散的烤鴨香氣，都讓人還沒點餐就開始期待，特別適合安排松菸散步、逛展後，順路來場港式美食小旅行。



▲看到這面綠色復古瓷磚牆和醒目的香港地鐵站牌，就知道絕對是名廚楊華志親自坐鎮的「極之好味」松菸店。師傅臉上充滿自信的笑容，背後那道橘色風琴簾設計更是巧妙結合了懷舊與現代感。來到這裡，不僅能吃到最道地的港式燒臘，連拍照打卡都超級有FU，彷彿一秒置身香港旺角街頭。圖／編輯 李維唐 攝

極之好味肥龍叉燒飯必吃！名廚楊華志打造爆汁蜜香燒臘

說到極之好味的招牌，絕對少不了由楊華志師傅掌握火候的肥龍叉燒飯。厚切叉燒帶著誘人的焦糖色澤，外層蜜汁微微焦香，內層則保留肥瘦交織的柔嫩口感，咬下去能感受到肉汁與蜜汁甜香在口中交融，搭配白飯一起吃，讓人忍不住一口接著一口。

喜歡燒鴨的老饕則可以鎖定名廚燒臘飯，明爐燒鴨擁有香脆鴨皮與軟嫩肉質，入口帶著豐厚脂香。店內還提供無限供應的獨門油蔥醬，鹹香蔥油搭配燒臘肉汁，讓原本就夠味的燒鴨與叉燒吃起來更有層次。



▲港式美食控看到這桌真的會選擇困難！極之好味一次端出功夫燒臘大拼盤、廣式臘味煲仔飯、蝦仁滑蛋飯與鮮蝦雲吞撈麵，厚切燒臘油亮誘人，滑蛋搭配鮮甜蝦仁，還有冰涼港式奶茶助陣，揪朋友來松菸直接開吃最過癮。圖 / 編輯 李維唐 攝

雙蛋黯然銷魂飯重現港片經典！半熟蛋黃搭配厚切叉燒太誘人

港式燒臘控對黯然銷魂飯一定不陌生，極之好味直接端出雙蛋版本，讓喜歡半熟蛋的老饕一次吃得滿足。2顆荷包蛋煎出帶有焦香的酥脆邊緣，蛋黃則保留滑順的半熟狀態，輕輕劃開就能讓金黃色蛋液流進米飯之中。

把沾滿蛋黃的米飯與厚切叉燒一起送入口中，蛋香、蜜汁甜味與特調醬汁相互融合，吃起來滑順又帶著肉香。對於平常喜歡把半熟蛋拌進飯裡的人來說，這道雙蛋黯然銷魂飯更是值得鎖定的招牌料理。





廣式臘味煲仔飯現點現煲！臘腸肝腸與金黃鍋巴香氣滿滿

喜歡港式煲仔飯的人，千萬別錯過現點現煲的廣式臘味煲仔飯。砂鍋揭蓋時熱氣蒸騰，鍋內鋪滿厚切臘腸、肝腸與臘肉，隨著高溫將臘味油脂與酒香逼出，讓米飯吸收濃郁香氣，還沒開始拌飯就已經讓人食慾大開。

煲仔飯最讓人期待的靈魂，當然是藏在砂鍋底部的金黃鍋巴。淋上甜醬油拌勻後，米飯帶著臘味鹹香與醬油甘甜，底部鍋巴則呈現焦香爽脆、乾香不黏牙的口感，一鍋就能吃到鬆軟米飯與酥脆鍋巴的雙重享受。



▲砂鍋揭蓋時白煙蒸騰、滋滋作響，這碗現點現煲的廣式臘味煲仔飯鋪滿厚切道地的臘腸、肝腸與臘肉。高溫逼出豐厚油脂與醇郁酒香，每一粒米都吸飽精華。淋上甜醬油拌勻，底部焦香爽脆、乾香不黏牙的金黃鍋巴更是整鍋靈魂所在，香氣撲鼻實在太欠吃。圖／編輯 李維唐 攝

功夫燒臘大拼盤一次吃4款！脆皮燒肉、燒鴨、油雞與蜜汁叉燒全上桌

每次走進燒臘店都不知道該選哪一種肉，直接點功夫燒臘大拼盤就能一次滿足。這道料理集結脆皮燒肉、燒鴨、油雞與蜜汁叉燒，4款經典港式燒臘一次端上桌，特別適合想要品嚐不同燒臘風味的老饕。其中三層脆皮燒肉以薄脆外皮搭配肥瘦勻稱的肉質，咬下去帶著餅乾般的酥脆感。燒鴨則是皮脆肉嫩、脂香飽滿，油雞展現滑嫩多汁的口感，蜜汁叉燒則以紅亮色澤與微焦甜香收尾。搭配店內自取的蔥油醬，更能吃出不同肉品的風味變化。

極之好味滑蛋飯必點！蝦仁滑蛋與蔥花雙拼滑蛋飯療癒登場

除了燒臘飯，極之好味也準備了讓滑蛋控難以抗拒的港式滑蛋系列，包括蝦仁滑蛋與蔥花雙拼滑蛋飯，從滑嫩蛋香到鮮甜配料，都是讓人想大口扒飯的經典組合。喜歡豐富口感的人，可以鎖定結合鮮甜脆蝦、厚切蜜汁叉燒丁與翠綠蔥花的雙拼滑蛋飯。柔嫩滑蛋包覆米飯，搭配蝦仁的彈脆與叉燒的蜜香，入口同時吃得到蛋香、肉甜與鮮味，展現港式茶餐廳料理最迷人的家常滋味。



▲滑蛋控與叉燒控的夢幻逸品，這一碗招牌蔥花雙拼滑蛋飯絕對是老饕必點。鮮甜脆蝦搭配厚切蜜汁叉燒丁，撒滿鮮綠蔥花，蛋香、肉甜與蝦脆在口中交融，溫潤療癒。用筷子輕輕戳破太陽蛋，讓金黃蛋黃緩緩流出浸濕粒粒分明米飯，呈現出極具層次的細膩口感。圖／編輯 李維唐 攝

鮮蝦雲吞撈麵吃得到整顆蝦！港式全蛋麵搭配半熟太陽蛋

不想吃飯的人，也能選擇帶有老香港街頭風味的鮮蝦雲吞撈麵。正宗港式全蛋麵主打勁道脆彈的口感，吃起來爽口且沒有明顯鹼水味，搭配皮薄餡滿的大顆鮮蝦雲吞，每一口都能感受到蝦仁的鮮甜與彈牙。

這碗撈麵還搭配煎出焦脆邊緣的金黃半熟太陽蛋與青菜，吃的時候可以先劃破蛋黃，讓滑順蛋液與全蛋麵拌勻，再搭配鮮蝦雲吞一起入口，從麵條的脆彈到蝦肉的鮮脆，讓整碗撈麵吃起來更有層次。

XO炒蘿蔔糕鑊氣十足！楊華志師傅展現港式熱炒功夫

想吃點帶有濃厚港式熱炒風味的料理，XO炒蘿蔔糕也是值得鎖定的品項。楊華志師傅將自製港式蘿蔔糕切塊煎香，再搭配銀芽、韭黃與散蛋，加入特製XO醬以大火翻炒，讓蘿蔔糕吸附醬汁香氣，同時保留外焦內嫩的口感。XO醬中的干貝絲與蝦米帶出濃郁鮮味，搭配蘿蔔糕的柔嫩米香與蔬菜爽脆口感，入口帶著鮮辣與鑊氣。無論搭配燒臘飯，或是與朋友一起分食，都能讓整桌港式料理更加豐富。



▲蘿蔔糕控必點這盤！煎得金黃的港式蘿蔔糕搭配爽脆銀芽、韭黃與散蛋，再以特製XO醬大火翻炒，外焦內嫩又帶著濃郁鮮香，光看就想趕快夾一塊。圖／編輯 李維唐 攝

港式咖喱雞翅與南乳雞翅雙拼選擇！濃郁辛香與酥脆肉汁各有特色

喜歡港式小點的人，可以把咖喱雞翅與南乳雞翅一起列入點餐清單。咖喱雞翅以小缽盛裝，金黃色雞翅裹滿濃稠的港式咖哩醬，入口帶著鮮明辛香與回甘滋味，適合喜歡濃郁醬汁的人。南乳雞翅則走另一種風味路線，以傳統紅麴豆腐乳醃漬入味，再炸出金黃香脆的外皮。咬開後能吃到柔嫩雞肉與飽滿肉汁，外酥內嫩的口感搭配南乳特有的鹹香，讓人忍不住一隻接著一隻。

芝士焗豬扒飯重現港式茶餐廳經典！厚切豬排搭配牽絲起司

港式茶餐廳最迷人的地方，就是能把中西料理融合得恰到好處，芝士焗豬扒飯正是其中的經典代表。厚切豬排炸至金黃酥脆後鋪在炒飯上，再淋上酸甜番茄紅醬，覆蓋厚厚一層起司焗烤，光是金黃焦香的表面就讓人食慾大開。

用湯匙挖開焗烤表層，牽絲起司與番茄紅醬包覆豬排和炒飯，入口同時吃得到起司奶香、番茄酸甜與豬排的酥香。喜歡港式焗飯的人，可以一次享受炒飯、炸豬排與焗烤起司帶來的飽足感。



▲起司控看到這盤真的會忍不住！厚切炸豬排鋪在炒飯上，淋上酸甜番茄紅醬，再覆蓋滿滿起司焗烤至金黃焦香，頂部還有一顆半熟蛋，濃郁程度直接拉滿。圖／編輯 李維唐 攝

超厚切冰火菠蘿包必吃！冰涼奶油遇上熱菠蘿包香氣太療癒

吃完燒臘飯，當然要用一份經典港式點心延續幸福感。極之好味的超厚切冰火菠蘿包，以剛出爐的溫熱菠蘿麵包搭配厚切冰涼奶油，外層酥皮帶著甜香，輕輕咬下還能感受到酥脆口感。隨著冰涼奶油接觸溫熱麵包，逐漸融化的奶香滲入麵包內層，讓每一口都能吃到酥皮甜香與濃郁奶油滋味。熱麵包與冰奶油形成的溫度對比，正是冰火菠蘿包讓人念念不忘的魅力。



▲港式下午茶怎麼能少了冰火菠蘿包！金黃酥脆的菠蘿麵包夾入超厚切冰涼奶油，熱呼呼的麵包遇上濃郁奶香，每一口都是讓人想念的香港味。圖／編輯 李維唐 攝

800毫升好味大檸茶超吸睛！傳統凍奶茶也是港式料理必備

港式燒臘吃得過癮，飲料當然也不能隨便選。極之好味提供以傳統拉茶工藝製作的凍奶茶，濃厚茶香搭配滑順口感，無論配叉燒飯、煲仔飯或冰火菠蘿包，都能延續熟悉的港式茶餐廳滋味。

想喝清爽一點的人，則可以選擇容量達800毫升的好味大檸茶。透明大杯印有復古字樣，杯中放滿新鮮檸檬片，微酸果香搭配甘醇茶韻，喝起來清爽又解膩。尤其吃完肥龍叉燒、脆皮燒肉與芝士焗豬扒飯後，來上一大口檸檬茶，正好平衡口中的濃郁滋味。



▲這杯大檸茶拿起來超有存在感！極之好味推出800毫升好味大檸茶，復古字樣搭配超大杯身，喝得到檸檬的清爽酸香與濃厚茶韻，吃完燒臘來上一口剛剛好。圖／編輯 李維唐 攝

極之好味松菸店免費續飯續麵！松菸逛展聚餐美食清單收藏

對於食量較大的老饕來說，極之好味還有一項貼心服務，就是提供免費續1碗飯或1球麵，讓想吃得更飽足的人可以繼續享受港式料理的美味。從名廚楊華志師傅坐鎮的經典燒臘，到現點現煲的廣式臘味煲仔飯、鑊氣十足的XO炒蘿蔔糕，以及冰火菠蘿包與800毫升好味大檸茶，極之好味把港式茶餐廳的豐富選擇帶進台北信義區。下次安排松菸逛展、信義區聚餐或週末美食行程，不妨把這間充滿老香港氛圍的燒臘飯館一起排進去。



▲吃港式燒臘就是要配這一杯！800毫升好味大檸茶放入滿滿新鮮檸檬片，酸香清爽又解膩，旁邊還有茶香濃厚的凍奶茶，無論搭配叉燒飯或冰火菠蘿包都很對味。圖／編輯 李維唐 攝









極之好味 松菸店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷34號1樓（近捷運國父紀念館站／市政府站）

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