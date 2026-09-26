幫包包過安檢？泰國爆紅「X光拍貼機」包內小物全看光，還能自製超可愛行李吊牌

連下面那個盒子都跟機場安檢的一模模一樣樣欸，編輯王瀅瀅表示，泰國人真的很會！

現在泰國流行幫包包做安檢？最近在Threads與IG爆紅的泰國「WHAT’S IN MY BAG 拍貼機」，迅速風靡各大社群平台，成為當地年輕人與前往曼谷自由行旅客的熱門拍照打卡首選。這項由泰國文創品牌Andy & Fine推出的概念拍貼體驗，擺脫了傳統拍貼機只聚焦於人物面部的構圖限制，將俯拍視角轉向隨身攜帶的包包與私房小物，掀起一股既趣味又極具個人品味與風格美學的翻包拍照熱潮。

▲泰國文創品牌Andy & Fine推出的WHAT’S IN MY BAG拍貼機風靡各大社群平台，吸引眾多遊客前往體驗。

機場安檢視角登場！把包包內容物通通倒出來拍

這款機台最大的亮點在於其特殊的拍攝角度與視覺場景，打破以往面對面的拍攝習慣，採用由上往下的俯拍鏡頭。拍攝過程就像是在機場過海關安檢時，將隨身包包放入托盤進行X光掃描一般。





拍照者可以將手提包、護唇膏、香水、墨鏡甚至底片相機一字排開，透過由上而下的俯拍鏡頭，讓藏在包底的隨身小物全數亮相；不僅是展現個人品味的絕佳舞台，也能輕鬆拍出專屬於自己的風格美學。

▲將手提包、皮夾與化妝品一字排開，不僅能大方展示個人品味，更能拍出專屬的風格美學。

拍完直接做成行李吊牌！掛在包上秒變時尚焦點

除了充滿新鮮感的拍攝過程，拍貼機輸出的實體成品同樣令人驚豔。照片外框經過品牌精心尺寸設計，可以直接裁切成小巧規格。品牌更順勢推出搭配使用的Andy Bag Tag透明壓克力包包吊牌，以行李吊牌為靈感，只要將印有自己隨身小物的相片剪下並裝入吊牌內，就能立刻做成獨特且充滿紀念意義的質感配件，掛在包包上隨身帶著走超吸睛。

▲將自己的拍貼照片做成Bag Tag吊牌掛在包上，立刻變成獨一無二的時尚配件。

想要親身體驗這台超紅拍貼機的魅力，除了可以造訪位於曼谷文化藝術中心3樓的Andy & Fine品牌實體店面外，品牌也經常在不同潮流地標展開巡迴與快閃合作。包括目前在Central World購物中心7樓、壽司郎餐廳的對面也設有機台可供拍照體驗。下回有機會去泰國旅遊的朋友，別忘了替包包安排一趟安檢時光，順便帶走超可愛的照片與紀念品。





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