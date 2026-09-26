台北香菜市集來了！近80家香菜美食選物快閃花博，大苑子香菜芭樂、芫荽拿鐵先推

編輯 鄭雅之 表示：反香菜聯盟中秋連假不要靠近花博啊～

台北香菜控這回真的有口福了！全台規模最大的香菜主題市集在9月26日與9月27日強勢登陸台北圓山花博花海廣場。這回特別串聯近80家知名美食與30家設計選品，將餐桌上的靈魂配角「香菜」完美變身為主角。現場從特色特調、創意甜點到風格配件應有盡有，絕對是這個週末台北最夯、最香的必逛市集。



▲全台最大香菜市集於台北圓山花博花海廣場盛大登場，集結近百家美食與設計品牌，吸引大量香菜控到場體驗。

▲Lazy Röro Crepes推出爆量香菜花生可麗餅，搭配木禾トースト限定版香菜奶酥吐司，成為2026台北香菜市集極具話題性的甜點美食。





香菜控的美食天堂終於快閃台北

這次市集最令人驚艷的是將草本香氣融入新潮下午茶，神秘餐車山十三研發「香菜西西里」與「芫荽黑金雲頂拿鐵」，運用柑橘苦甜與濃郁奶香帶來圓潤層次。甜點部分則有阿美嬤紅茶奶熱賣的「香菜巴斯克」，起司的濃厚正好修飾了辛香氣味。搭配木禾トースト限定的「香菜奶酥」與羊卷子チュロス鹹香版吉拿棒，口感絕妙。



▲山十三咖啡特別研發芫荽黑金雲頂拿鐵與香菜西西里，巧妙融合濃郁奶香與草本清香，為圓山市集必喝特調。





饕客必吃神級香菜台味與異國獵奇

熱愛鹹食的饕客現場能品嚐到多款獵奇美味，村花家推出「花生香腸香菜捲」，將炭火香氣與香菜新鮮葉片疊加出豐富口感。人氣品牌朱雀咖喱帶來香濃滑順的「香菜奶油醬咖喱」，彰化50年老字號尖頭油飯則除了好評的「柴燒蘿蔔糕」，更祭出市集限定「香菜包蛋脆鍋巴」。連稻惠日式手燒仙貝也推出特製香菜仙貝，美味令人驚嘆。



▲秋菓草莓大福跨界推出鹹甜交織的皮蛋香菜大福，顛覆傳統日式大福想像，成為台北市集極具特色的獵奇美食。





主廚推薦跨界獵奇香菜私房菜

除了傳統台味，許多人氣店家更展現驚人的跨界創意。一隅刈包將經典刈包灑滿滿綠意，五號呆墨西哥捲餅與日腸小室也帶來令人意想不到的香菜聯名款。喜歡異國風情的民眾，絕對不能錯過帕尼布尼印度脆球與系屯貝格的獨門料理，Yen的廚房更是推出特製私房香菜佳餚，把看似衝突的食材巧妙融合，交織出層次極其豐富的衝擊美味。



▲系屯貝格推出市集限定香菜煙燻鮭魚貝果，將爆量香菜葉與抹醬加入手作貝果中，提供豐富層次的鹹食選擇。

▲大苑子推出香菜芭樂特調，帶來前所未有的草本風味清涼飲品體驗。





文創達人推薦質感香菜穿搭選物

除了滿足口腹之欲，綠色美學也席捲了文創設計領域。質感香氛Miher茉荷特別推出隨身「芫荽香水」，將草本清香化為肌膚上的優雅印象。Bonita Studio則運用古著刺繡打造「香菜底色古著拼接襯衫」與「香菜底色提袋」，1983ER手工皮夾工坊推出搶眼的「香菜綠長夾」。再配上Tomato綠色「手作串珠項鍊」，打造出亮眼的穿搭風格。



▲台北香菜市集限定推出的創意香菜可麗露，將滿滿鮮綠香菜點綴於精緻甜點上，打造極具話題性的翻轉口感。

▲2026台北香菜市集現場提供限定周邊與陣營選品，吸引香菜加爆派與香菜退散派粉絲前往圓山花博參與互動。





逛市集搶好禮玩法與周邊攻略

現場更特別企劃了趣味十足的陣營互動，讓香菜加爆派與香菜退散派一決高下。大家只要在現場品牌累積消費滿指定金額，就能前往服務台參加扭蛋遊戲，免費抽專屬陣營徽章。另外每日下午3點開始，只要完成官方社群的追蹤任務，就能免費領取限定主題御守。這項禮品每日每款限量100枚，想收藏的香民們建議務必提早到場排隊。



▲2026台北香菜市集限定滿額禮與社群追蹤禮，提供香菜加爆派與香菜退散派陣營徽章及限量御守，吸引民眾至圓山花博現場收集體驗。

▲ITUMO9番日式生甜甜圈推出市集限定版本，將日式生甜甜圈結合特調綠色醬料，成為台北圓山香菜市集必吃的跨界甜點。

2026 台北香菜市集 活動資訊

活動日期：9月26日（六）至9月27日（日）

活動時間：依現場營運時間為準

活動地點：台北圓山花博花海廣場

活動地址：臺北市中山區玉門街1號（圓山捷運站1號出口）





2026 台北香菜市集 優惠活動

滿額扭蛋禮：活動期間於場內品牌累積消費滿NT$500，即可至香菜修羅場服務台免費參加扭蛋1次，隨機獲得香菜加爆派或香菜退散派陣營紀念徽章1枚。

限定御守免費領：每日下午15:00起，於香菜修羅場服務台完成官方社群指定追蹤，即可隨機獲得香菜加爆或香菜退散主題御守1枚（每日每款各限量100枚，發完為止）。





台北人中秋連假去哪玩！

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