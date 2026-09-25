熊熊飛天小女警娃娃超萌！飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店新周邊，迷你手燈要收

飛天小女警X熊熊遇見你快閃店在三創！超過百款周邊新品迷你手燈超萌，編輯鄭亦庭表示：熊熊裝飛天小女警超可愛，要收！

飛天小女警X熊熊遇見你快閃店！飛天小女警這次與熊熊遇見你聯名，即日起至10月28日在台北三創園區一樓登場，現場打造戴著熊熊連帽的飛天小女警、飛天小女警夾娃娃機等7大拍照打卡點，同時推出超過百款全新周邊，以「花花X大大」、「泡泡X胖達」及「毛毛X阿極」3款組合設計，飛天小女警、熊熊遇見你的粉絲們絕對要衝三創快閃店。



▲飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店即日起至10月28日，超過百款全新周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)



▲飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店！超可愛迷你手燈飛天小女警們穿上熊熊裝。(攝影：鄭亦庭)





飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店7大打卡點

▲飛天小女警X熊熊遇見你快閃店7大打卡點！熊熊帽飛天小女警、夾娃娃機區打卡點超可愛。(攝影：鄭亦庭)





飛天小女警X熊熊遇見你外出實用周邊

▲飛天小女警X熊熊遇見你周邊推薦！推出圓鏡、杯墊、卡套、迷你燈箱、側背包等周邊。(攝影：鄭亦庭)





飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店周邊

▲飛天小女警X熊熊遇見你周邊推薦！辦公室必備杯墊有遊樂園場境陶瓷杯墊、大木杯墊、愛心流沙杯墊等。(攝影：鄭亦庭)



▲飛天小女警X熊熊遇見你周邊推薦！辦公室必備ID卡套，熊熊裝花花、泡泡、毛毛超可愛。(攝影：鄭亦庭)





《飛天小女警 X 熊熊遇見你》三創快閃店

飛天小女警X熊熊遇見你快閃店以「Power Playdate」為主題，主視覺區打卡點有戴著熊熊連帽的飛天小女警，以及穿上飛天小女警服裝的熊熊三兄弟，而入口處就有氣球迎賓區、冰棒迎賓區，必拍「飛天小女警夾娃娃機」與「熊熊遇見你夾娃娃機區」，能拍到胖達、泡泡被夾起來的有趣畫面，快閃店後方還有阿極緊抱毛毛氣球的「超Q汽球大集合」，結帳櫃檯後的相片牆也是絕不可錯過的拍照點。外出逛街也要可可愛愛！快閃店現場推出5款圓鏡，包含穿著粉紅連帽衫的大大、拿著毛毛玩偶的阿極，「絨毛造型別針」推出6款設計，別在衣服、包包上幫你的造型加分，也有4款側背包，跳舞的《熊熊遇見你》與《飛天小女警》，讓你帶出門也可可愛愛。飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店也推出一系列生活周邊小物，吃棉花糖圖案燈箱、大木杯墊、愛心流沙杯墊、5款造型遊樂園場境陶瓷杯墊，以及電玩與夾娃娃機主題無框畫，放在辦公室、家裡都可以，另外也有6款造型ID卡套、絨毛造型髮夾、可以吸附便條的鏡面磁鐵，鐵粉必收6款絨毛造型吊飾，掛包包上超可愛，讓你把生活空間都能有滿滿的飛天小女警與熊熊們。活動日期：2026/9/24-10/28活動地點：台北三創生活園區一樓(臺北市中正區正守里市民大道三段2號)營業時間：11:00-21:30

台北快閃店推薦必逛

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▲飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店即日起至10月28日，超過百款全新周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)



▲飛天小女警X熊熊遇見你快閃店7大打卡點！飛天小女警、熊熊們換上對方的裝扮。(攝影：鄭亦庭)



▲飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店周邊新品！飛天小女警X熊熊遇見你隨身捲尺。(攝影：鄭亦庭)



▲飛天小女警X熊熊遇見你周邊新品！辦公室必備杯墊愛心流沙杯墊。(攝影：鄭亦庭)

