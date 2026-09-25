中秋烤肉怕膩這樣吃！Zespri限定禮盒全聯與萬家福搶開賣，黃金果肉爆汁解膩，限量禮袋這天前免費送

中秋聚餐大魚大肉過後，選擇酸甜清爽的水果更能平衡味蕾負擔。「食尚玩家資深美食編輯表示，Zespri中秋禮盒將清爽果肉結合月圓意象，打造親友團聚兼具美味與健康的解膩首選。」

今年中秋節團聚烤肉送禮別再只買月餅，Zespri特別推出了舉勺挖金月健康心意多易點中秋禮盒，還同步加碼推出超可愛的限定禮袋，直接幫大家搞定中秋送禮的難題。一打開禮盒就可以看到一顆顆圓潤飽滿的奇異果，切開後金黃色的果肉閃耀著如月光般的光澤，拿起隨附的小湯匙輕輕一挖，帶有滿滿果汁的黃金果肉入口即化，酸甜濃郁的果香在口中迸發開來，瞬間瓦解了烤肉與糕餅帶來的負擔感，絕對是今年團聚餐桌上最搶手的解膩神隊友。

▲Zespri今年中秋推出的禮盒誠意滿滿，10入與12入兩種規格一次滿足三五好友聚會或是送禮的需求。擺在旁邊的奇異果娃娃質感超軟萌，搭配滿滿金黃多汁的奇異果，這組合簡直搶眼到不行。圖／Zespri提供；窩客島整理



中秋送禮果然不一樣，陽光金圓頭輕鬆挖著吃超有儀式感

為了滿足各種送禮與聚會情境，這次Zespri貼心準備了10入與12入兩種規格。10入裝非常適合三五好友家庭烤肉派對，大家圍坐在一起一人拿一顆，用湯匙挖著吃特別有樂趣。12入裝則是高級感十足的大氣包裝，走訪長輩家或是拜訪重要客戶時拿出來，優雅又顯得有品味。果園直送般的好品質讓每顆奇異果的手感都相當紮實，撕開標籤切半的瞬間，爆汁的清爽感讓人忍不住想一口接一口。

▲去大全聯與萬家福消費還有機會免費獲得這款中秋限定禮袋，滿版鮮豔綠色搭配超Q的角色圖樣，質感到位又方便攜帶，提在路上絕對是全場焦點。圖／Zespri提供；窩客島整理

金綠雙果神助攻，一口瓦解烤肉大餐與甜點油膩感

除了帶來絕佳的口感體驗，金綠雙果更是維護健康的黃金組合。陽光金圓頭含有超過20種天然營養素與滿滿維生素C，能為熬夜賞月歡聚後的身體補足滿滿活力。綠奇異果則帶有天然微酸的清香，豐富的膳食纖維與奇異酵素能幫助消化，在吃完重口味的烤肉大餐與高熱量蛋黃酥後，來上一顆就能讓腸胃感到無比舒暢。

▲把這盒質感爆棚的舉勺挖金月禮盒親手送到親友手上，不僅心意滿分，紮實的手感與爆汁的清爽果香更能讓全家一起共享健康。圖／Zespri提供；窩客島整理



全聯與萬家福搶先開賣，限量Q萌中秋限定禮袋免費送

想入手這款兼具質感與健康的禮盒非常方便，目前Zespri舉勺挖金月中秋限定禮盒已經在各大實體通路陸續開賣。全聯門市獨家販售精緻的10入裝禮盒，萬家福門市則主打大氣的12入裝禮盒。在大全聯與萬家福消費還有機會獲得限量發行的Zespri中秋限定禮袋，提袋採用亮眼鮮豔的綠色系搭配Q萌角色圖樣，柔軟耐用的布料質感讓人忍不住想收藏，數量有限送完為止，想搶好康的朋友一定要抓緊時間前往選購。

▲團聚烤肉大嗑肋排與牛肉之餘，大家圍坐在一起拿著小湯匙直接開挖奇異果，一人一顆酸甜解膩，這才是最療癒的中秋餐桌體驗。圖／Zespri提供；窩客島整理





Zespri 推出「舉勺挖金月 健康心意多易點」中秋禮盒與中秋限定禮袋活動

10入裝禮盒：主打家庭烤肉與好友歡聚情境，適合一人一顆輕鬆分享。

12入裝禮盒：主打走訪長輩與親友的大氣高質感送禮需求。

Zespri特色

陽光金圓頭：圓潤飽滿且含有富含維生素 C 的金黃果肉，象徵中秋金月，為身體補充活力。

綠奇異果：酸甜爽口，富含膳食纖維與奇異酵素，能促進腸道蠕動、幫助消化並解大餐油膩。

販售通路資訊

全聯門市：獨家開賣 10 入裝禮盒。

萬家福門市：主打開賣 12 入裝禮盒。

通路限定贈品