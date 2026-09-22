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新北台灣好行推出8款主題套票！打折低於6折還送專屬造型悠遊卡，暢遊平溪九份限量4,000套搶先開賣

新北台灣好行台灣好行套票木柵平溪線九份金瓜石線
2026-09-22 19:16文字：編輯 李維唐 圖片提供:新北市政府觀光旅遊局
編輯 李維唐

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新北市觀光旅遊局推出台灣好行木柵平溪線與九份金瓜石線8款主題套票，優惠低於6折甚至近4折！資深編輯李維唐表示，這次套票串聯捷運與鐵道，整合交通、美食與住宿，更送限量專屬好禮，絕對是輕鬆遊山城的超值首選。

新北市政府觀光旅遊局推出台灣好行木柵平溪線與九份金瓜石線共8款主題套票，打折低於6折，最低甚至不到45折，比買一送一還要划算！全台國內外限量4,000套即日起於各大平台正式開賣，從專屬造型卡、捷運公車交通接駁、在地美食兌換、山城茶樓品茶、黃金博物館門票到質感民宿住宿應有盡有，讓所有想來趟山城慢旅的玩家們隨時說走就走，輕鬆打包平溪、九份與金瓜石的最美風景。

▲當夕陽西下、紅燈籠漸次點亮，九份老街瞬間化身最浪漫的黃金山城，漫步在青石板路上感受復古微風，順便找間茶樓喝茶看夜景，這才是極致療癒的山城慢旅模式。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲當夕陽西下、紅燈籠漸次點亮，九份老街瞬間化身最浪漫的黃金山城，漫步在青石板路上感受復古微風，順便找間茶樓喝茶看夜景，這才是極致療癒的山城慢旅模式。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

拿著立體燈籠卡出發，木柵平溪線天燈美食商圈一次滿足

想要來趟充滿儀式感的山城一日遊，木柵平溪線絕對是紓壓首選。這次專屬套票特別附贈充滿在地特色的天燈或紅燈籠造型悠遊卡，拿在手中溫潤小巧且細緻感十足，光是搭乘大眾運輸感應過閘門就讓人心情大好。套票內含150元儲值金與100元商圈消費抵用券，走進平溪老街，隨手兌換一碗熱氣騰騰、入口即化且帶有濃郁黑糖香氣的粉圓豆花，或是金黃酥脆、咬下滿是肉汁的香腸，簡直是視覺與味覺的雙重饗宴。如果選擇天燈祈願行套票，還能親手在天燈寫下祝福，看著紅彤重重的火光緩緩升空，感受山城獨有的浪漫氛圍。山城樂活遊套票市價519元，優惠價285元，天燈祈願行套票市價779元，優惠價410元，讓大家用極甜的價格享受到滿滿好康。

▲金黃色澤的木柵平溪線透明御守，透光照耀著十分瀑布的磅礴水景，絕對是這次出遊最值得收藏的精緻小禮物。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲金黃色澤的木柵平溪線透明御守，透光照耀著十分瀑布的磅礴水景，絕對是這次出遊最值得收藏的精緻小禮物。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲透光質感極佳的九份金瓜石線透明御守，拿在手上對著山城海景隨手擺拍都美到不行，放在手機鏡頭前記錄旅程更添夢幻氛圍。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲透光質感極佳的九份金瓜石線透明御守，拿在手上對著山城海景隨手擺拍都美到不行，放在手機鏡頭前記錄旅程更添夢幻氛圍。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

品味九份茶文化與金瓜石黃金歲月，慢旅時光浪漫展開

喜愛細膩質感生活與山海風光的旅人，絕對不能錯過九份金瓜石線的奢華體驗。水金九山城慢旅套票不僅包含專屬交通卡與老街消費券，還直接包含黃金博物館門票，走進博物館觸摸沉穩厚重的黃金磚，感受歲月沉澱的歷史質感。走累了就前往九份山城茶樓，揀一個臨窗的好位置，端起一盞剛沖泡好的烏龍茶，茶湯澄澈香氣餘韻悠長，搭配精緻微甜的古早味茶點，看著山海交會處的雲霧繚繞，時間彷彿在此刻靜止。原價694元的水金九時光慢旅套票只要299元，原價954元的山城品味行套票也只要515元，用不到一半的價格就能享受宛如雜誌封面般的優雅下午茶時光。

▲來到九份必吃的就是這一碗，滿滿 Q 彈芋圓跟地瓜圓堆疊在碗裡，搭配眼前遼闊的山海景致一起入口，口感跟視覺都獲得極大滿足。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲來到九份必吃的就是這一碗，滿滿 Q 彈芋圓跟地瓜圓堆疊在碗裡，搭配眼前遼闊的山海景致一起入口，口感跟視覺都獲得極大滿足。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

兩天一夜深度的山城慢旅，質感民宿與淡蘭古道雙重享受

如果一天玩不夠，深度兩日遊套票更是這次必搶的隱藏版黑馬。淡蘭古道山城樂活遊套票結合北北基好玩卡交通暢遊二日券、商圈抵用券與民宿住宿抵用，原價1,209元，優惠價只要515元，讓你在綠意盎然的古道森林裡呼吸新鮮空氣，夜晚再入住充滿人文氣息的山城民宿。九份山海樂活遊套票則包含了茶樓體驗、在地美食與民宿抵用，原價1,604元，優惠價805元，夜晚當觀光客散去，走在紅燈籠高掛且青石板路微濕的老街上，享受專屬於自己的山城寧靜，極具生活質感。

▲要優雅出遊不費力，直接搭上這台亮眼紅白彩繪的台灣好行965公車，一路睡到九份老街下車，輕鬆解鎖懷舊老街與品茶之旅。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲要優雅出遊不費力，直接搭上這台亮眼紅白彩繪的台灣好行965公車，一路睡到九份老街下車，輕鬆解鎖懷舊老街與品茶之旅。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

限量的專屬質感周邊好禮，打造最有感的新北山城之旅

除了豐富的交通與美食體驗，今年觀光局更特別為台灣好行設計了多款限量質感禮品。包含時下最流行的透光透明御守、文青風質感帆布袋以及復古可愛的冰箱磁貼小燈箱，隨套票隨機贈送，手感精緻且極具收藏價值。木柵平溪線與九份金瓜石線分別串聯了32家與33家在地店家，使用期限一路延長至2027年6月30日，無論是想安排一日小旅行還是兩天一夜的度假行程，隨時都能輕鬆出發，享受最道地的新北山城魅力。

▲這次套票送的專屬帆布袋質感超級好，上面印著簡約細膩的山城插畫，出門隨手一背就文青感十足，實用度直接給滿分。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理
▲這次套票送的專屬帆布袋質感超級好，上面印著簡約細膩的山城插畫，出門隨手一背就文青感十足，實用度直接給滿分。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理


新北市「台灣好行」主題套票發售  

發行單位： 新北市政府觀光旅遊局  
發行數量： 國內、外限量 4,000 套  
優惠折扣： 全套票售價均低於 6 折，部分套票低於 45 折（近 4 折）  
使用期限： 即日起至 2027 年 6 月 30 日止  
銷售平台： Klook、易遊網、太陽網等國內外通路  

套票路線與方案內容

木柵平溪線（共 4 款套票，串聯 32 家特色店家）

  • 「山城樂活遊」套票： 市價 519 元，優惠價 285 元。包含專屬交通卡（含 150 元儲值金）、100 元商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。  
  • 「天燈祈願行」套票： 市價 779 元，優惠價 410 元。包含天燈施放體驗、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。  
  • 「淡蘭古道、山城樂活遊」二日套票： 市價 1,209 元，優惠價 515 元（低於 45 折）。包含北北基好玩卡交通暢遊二日券、商圈消費抵用券、住宿抵用及美食兌換。  
  • 「國際暢遊」套票： 市價 500 元，優惠價 250 元。包含專屬交通卡、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。  

九份金瓜石線（共 4 款套票，串聯 33 家特色店家）

  • 「水金九、九份時光慢旅」套票： 市價 694 元，優惠價 299 元（低於 45 折）。包含專屬交通卡（含 150 元儲值金）、九份老街消費抵用券、美食兌換、黃金博物館門票及旅遊好禮。  
  • 「山城品味行」套票： 市價 954 元，優惠價 515 元。包含交通、消費抵用、九份茶樓品茶及茶點體驗。  
  • 「九份山海樂活遊」二日套票： 市價 1,604 元，優惠價 805 元。包含二日交通、消費抵用、茶樓體驗、美食及民宿抵用券。  
  • 「國際暢遊」套票： 市價 550 元，優惠價 225 元（低於 45 折）。包含專屬交通卡、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。  

專屬贈品與特色

  • 專屬造型交通卡： 搭配天燈造型或紅燈籠造型之專屬悠遊卡。  
  • 限量周邊好禮： 隨套票搭配贈送流行透明御守、特色帆布袋、冰箱磁貼小燈箱等，數量有限送完為止。  
  • 旅遊區域涵蓋： 深坑、平溪、十分、九份及金瓜石等新北山城景點。

剛搶完全新登場的新北台灣好行旅遊套票，還想知道今年還有哪些熱門品牌推出跨界聯名商品或話題新品嗎？

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