新北台灣好行推出8款主題套票！打折低於6折還送專屬造型悠遊卡，暢遊平溪九份限量4,000套搶先開賣

新北市觀光旅遊局推出台灣好行木柵平溪線與九份金瓜石線8款主題套票，優惠低於6折甚至近4折！資深編輯李維唐表示，這次套票串聯捷運與鐵道，整合交通、美食與住宿，更送限量專屬好禮，絕對是輕鬆遊山城的超值首選。

新北市政府觀光旅遊局推出台灣好行木柵平溪線與九份金瓜石線共8款主題套票，打折低於6折，最低甚至不到45折，比買一送一還要划算！全台國內外限量4,000套即日起於各大平台正式開賣，從專屬造型卡、捷運公車交通接駁、在地美食兌換、山城茶樓品茶、黃金博物館門票到質感民宿住宿應有盡有，讓所有想來趟山城慢旅的玩家們隨時說走就走，輕鬆打包平溪、九份與金瓜石的最美風景。

▲當夕陽西下、紅燈籠漸次點亮，九份老街瞬間化身最浪漫的黃金山城，漫步在青石板路上感受復古微風，順便找間茶樓喝茶看夜景，這才是極致療癒的山城慢旅模式。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



拿著立體燈籠卡出發，木柵平溪線天燈美食商圈一次滿足

想要來趟充滿儀式感的山城一日遊，木柵平溪線絕對是紓壓首選。這次專屬套票特別附贈充滿在地特色的天燈或紅燈籠造型悠遊卡，拿在手中溫潤小巧且細緻感十足，光是搭乘大眾運輸感應過閘門就讓人心情大好。套票內含150元儲值金與100元商圈消費抵用券，走進平溪老街，隨手兌換一碗熱氣騰騰、入口即化且帶有濃郁黑糖香氣的粉圓豆花，或是金黃酥脆、咬下滿是肉汁的香腸，簡直是視覺與味覺的雙重饗宴。如果選擇天燈祈願行套票，還能親手在天燈寫下祝福，看著紅彤重重的火光緩緩升空，感受山城獨有的浪漫氛圍。山城樂活遊套票市價519元，優惠價285元，天燈祈願行套票市價779元，優惠價410元，讓大家用極甜的價格享受到滿滿好康。

▲金黃色澤的木柵平溪線透明御守，透光照耀著十分瀑布的磅礴水景，絕對是這次出遊最值得收藏的精緻小禮物。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

▲透光質感極佳的九份金瓜石線透明御守，拿在手上對著山城海景隨手擺拍都美到不行，放在手機鏡頭前記錄旅程更添夢幻氛圍。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

品味九份茶文化與金瓜石黃金歲月，慢旅時光浪漫展開

喜愛細膩質感生活與山海風光的旅人，絕對不能錯過九份金瓜石線的奢華體驗。水金九山城慢旅套票不僅包含專屬交通卡與老街消費券，還直接包含黃金博物館門票，走進博物館觸摸沉穩厚重的黃金磚，感受歲月沉澱的歷史質感。走累了就前往九份山城茶樓，揀一個臨窗的好位置，端起一盞剛沖泡好的烏龍茶，茶湯澄澈香氣餘韻悠長，搭配精緻微甜的古早味茶點，看著山海交會處的雲霧繚繞，時間彷彿在此刻靜止。原價694元的水金九時光慢旅套票只要299元，原價954元的山城品味行套票也只要515元，用不到一半的價格就能享受宛如雜誌封面般的優雅下午茶時光。

▲來到九份必吃的就是這一碗，滿滿 Q 彈芋圓跟地瓜圓堆疊在碗裡，搭配眼前遼闊的山海景致一起入口，口感跟視覺都獲得極大滿足。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

兩天一夜深度的山城慢旅，質感民宿與淡蘭古道雙重享受

如果一天玩不夠，深度兩日遊套票更是這次必搶的隱藏版黑馬。淡蘭古道山城樂活遊套票結合北北基好玩卡交通暢遊二日券、商圈抵用券與民宿住宿抵用，原價1,209元，優惠價只要515元，讓你在綠意盎然的古道森林裡呼吸新鮮空氣，夜晚再入住充滿人文氣息的山城民宿。九份山海樂活遊套票則包含了茶樓體驗、在地美食與民宿抵用，原價1,604元，優惠價805元，夜晚當觀光客散去，走在紅燈籠高掛且青石板路微濕的老街上，享受專屬於自己的山城寧靜，極具生活質感。

▲要優雅出遊不費力，直接搭上這台亮眼紅白彩繪的台灣好行965公車，一路睡到九份老街下車，輕鬆解鎖懷舊老街與品茶之旅。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



限量的專屬質感周邊好禮，打造最有感的新北山城之旅

除了豐富的交通與美食體驗，今年觀光局更特別為台灣好行設計了多款限量質感禮品。包含時下最流行的透光透明御守、文青風質感帆布袋以及復古可愛的冰箱磁貼小燈箱，隨套票隨機贈送，手感精緻且極具收藏價值。木柵平溪線與九份金瓜石線分別串聯了32家與33家在地店家，使用期限一路延長至2027年6月30日，無論是想安排一日小旅行還是兩天一夜的度假行程，隨時都能輕鬆出發，享受最道地的新北山城魅力。

▲這次套票送的專屬帆布袋質感超級好，上面印著簡約細膩的山城插畫，出門隨手一背就文青感十足，實用度直接給滿分。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理





新北市「台灣好行」主題套票發售

發行單位： 新北市政府觀光旅遊局

發行數量： 國內、外限量 4,000 套

優惠折扣： 全套票售價均低於 6 折，部分套票低於 45 折（近 4 折）

使用期限： 即日起至 2027 年 6 月 30 日止

銷售平台： Klook、易遊網、太陽網等國內外通路

套票路線與方案內容

木柵平溪線（共 4 款套票，串聯 32 家特色店家）

「山城樂活遊」套票： 市價 519 元，優惠價 285 元。包含專屬交通卡（含 150 元儲值金）、100 元商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。

「天燈祈願行」套票： 市價 779 元，優惠價 410 元。包含天燈施放體驗、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。

「淡蘭古道、山城樂活遊」二日套票： 市價 1,209 元，優惠價 515 元（低於 45 折）。包含北北基好玩卡交通暢遊二日券、商圈消費抵用券、住宿抵用及美食兌換。

「國際暢遊」套票： 市價 500 元，優惠價 250 元。包含專屬交通卡、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。

九份金瓜石線（共 4 款套票，串聯 33 家特色店家）

「水金九、九份時光慢旅」套票： 市價 694 元，優惠價 299 元（低於 45 折）。包含專屬交通卡（含 150 元儲值金）、九份老街消費抵用券、美食兌換、黃金博物館門票及旅遊好禮。

「山城品味行」套票： 市價 954 元，優惠價 515 元。包含交通、消費抵用、九份茶樓品茶及茶點體驗。

「九份山海樂活遊」二日套票： 市價 1,604 元，優惠價 805 元。包含二日交通、消費抵用、茶樓體驗、美食及民宿抵用券。

「國際暢遊」套票： 市價 550 元，優惠價 225 元（低於 45 折）。包含專屬交通卡、商圈消費抵用券、美食兌換券及專屬好禮。

專屬贈品與特色

專屬造型交通卡： 搭配天燈造型或紅燈籠造型之專屬悠遊卡。

限量周邊好禮： 隨套票搭配贈送流行透明御守、特色帆布袋、冰箱磁貼小燈箱等，數量有限送完為止。

旅遊區域涵蓋： 深坑、平溪、十分、九份及金瓜石等新北山城景點。

剛搶完全新登場的新北台灣好行旅遊套票，還想知道今年還有哪些熱門品牌推出跨界聯名商品或話題新品嗎？

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