全台首度亮相！日本金澤頂級無菜單「鮨珠姬」進駐台北大巨蛋，10席預約制板前開箱，奢享石川黑雜蝦與極上旬味

來自日本金澤的完全預約制無菜單日料「鮨珠姬」正式插旗台北大巨蛋「遠東Garden City」7樓。資深美食編輯李維唐表示：「鮨珠姬嚴選豐洲直送鮮魚與百年高野醋，將北陸極致旬味與金澤文化完美帶入板前，展現出無可比擬的頂級餐飲質感。」

下班後或是週末約會想找個地方好好犒賞自己，渴望來一場極緻優雅的舌尖旅行嗎？大巨蛋商圈現在有了最新讓人心動的美味選擇，來自日本金澤的頂級板前無菜單日料「鮨珠姬」全台首度亮相，正式進駐台北大巨蛋「遠東Garden City」7樓，午間套餐價格為2,000元加10%服務費，晚間套餐則為3,000元加10%服務費。全店採完全預約制，吧檯僅設有10席珍貴座位。承襲德川家康孫女珠姬公主連結加賀與金澤的深厚歷史底蘊，店內特別選用豐洲市場直送鮮魚與質感九谷燒器皿，更攜手同集團的高級迴轉壽司「金澤美味壽司」，為台北饕客帶來最講究的北陸旬味饗宴。

▲靈魂醋飯搭配上新鮮魚料，職人專注地將每一貫握壽司精準遞到面前，臨場感十足。圖 / 編輯 李維唐 攝 ▲一整盒滿滿嚴選自日本的頂級海鮮食材，從色澤金黃的雲丹到油脂豐厚的鮪魚大腹應有盡有，澎湃程度讓人一眼就淪陷。圖 / 編輯 李維唐 攝

嚴選北海道七星米與百年高野醋成就完美醋飯

靈魂醋飯選用北海道七星米，粒粒分明且甜味平衡，在口中散發著令人著迷的自然甘甜。搭配創業於大正10年的高野醋釀造所米醋，釀造所選用石川縣產米與白山伏流水，先釀成日本酒再發酵為米醋。調配出的專用壽司醋酸味溫和圓潤，能完美襯托米飯甘甜與魚料鮮味，每一口都能感受到職人對細節的極致追求與滿滿愛意。

▲板前靈魂就在於職人的講究手法，專注將每一貫壽司捏出恰到好處的鬆緊度與完美口感。圖／鮨珠姬提供；窩客島整理 ▲職人一手握出完美比例的握壽司，直接奉上手的溫度與極緻鮮味，帶有優雅的紅潤油脂光澤超誘人。圖 / 編輯 李維唐 攝

秋季先付與冷卸清酒桃子鮑魚交織奢華開場

晚間套餐由秋季先付拉開序幕，細緻清甜的蟹肉搭配法蓮草與秋茸胡麻白和，再佐以滑順柔嫩的玉米琥珀豆腐，甘甜風味在舌尖綻放令人無法抗拒。隨後登場的秋季限定冷卸清酒搭配桃子與鮑魚更是一絕，熟成清酒圓潤飽滿，果香清甜與彈嫩鮑魚的海味彼此呼應，交織出讓人一吃就徹底沉醉的奢華層次。

▲絕美的精緻器皿裡盛裝著細緻蟹肉、法蓮草與胡麻白和，還有滑順柔嫩的玉米琥珀豆腐，一入口就能感受到山野與海味交織出的清甜與優雅美感。圖 / 編輯 李維唐 攝



洄游秋鰹與真鯛葛打潮汁綻放旬味魅力

入秋後洄游的「戻り鰹」油脂飽滿，魚肉鮮味與脂香濃郁得令人感動，搭配茗荷、大葉、芽蔥與橙醋，爽朗酸香完美平衡豐富脂香。椀物「真鯛葛打・蕪菁・菊仕立潮汁」則以葛粉薄薄包覆真鯛，完美鎖住魚肉柔嫩與鮮甜，清澈湯汁帶有菊花優雅香氣，溫柔撫慰著每一位饕客的味蕾。

▲粉嫩透光的鮪魚肉質帶有均勻分布的細緻油脂，光看那個柔嫩感就覺得能在舌尖瞬間化開。圖 / 編輯 李維唐 攝

石川黑雜蝦與極上雲丹開啟壽司高潮

進入握壽司階段，劍先烏賊釋放自然甘甜，中腹展現均衡脂香，來自石川的名產黑雜蝦更以濃郁甘味帶來北陸海域特有的鮮甜衝擊。燒皿選用柚庵醬汁醃漬香烤的秋季鰆魚，肉質豐潤並散發清涼柚香。接續登場的北寄貝爽脆甘甜，油脂豐盈的秋刀魚與肉質緊實的白甘層層遞進。焚合喜知次細火慢煮出深邃鮮味，再由柔滑綿密的雲丹在舌尖入口即化，帶出極具震撼力的華麗旬味，讓人讚嘆連連。

▲來自石川的名產黑雜蝦質地極致細緻，擺在黑石盤上更顯彈牙誘人，入口瞬間釋放濃郁甘甜。圖 / 編輯 李維唐 攝 ▲看著職人細膩地將醬汁刷在滿滿的濃郁雲丹上，金黃綿密的質感光看就讓人忍不住流口水。圖 / 編輯 李維唐 攝

大腹白蔥手卷與無花果最中冰淇淋優雅收尾

壽司尾聲由「大腹白蔥手卷」帶來令人屏息的高潮，入口即化的大腹油脂結合白蔥微辛與酥脆海苔，豐富層次在口中爆炸開來，幸福感瞬間油然而生。隨後品嚐融合栗子自然甘甜的厚燒玉子，以及吸附醇厚味噌香氣的湯葉味噌湯。最後以酥脆最中餅皮包裹的無花果冰淇淋作結，清雅果香與冰涼甜香交織出輕盈細膩的收尾，為這場無可挑剔的極致饗宴畫下完美句點。

▲一口咬下香酥的最中餅皮，裡頭滿滿的無花果果香與冰淇淋完美交融，清甜滑順不膩口，完全是幸福感爆棚的甜點結尾。圖 / 編輯 李維唐 攝







秋季無菜單靈魂講究

嚴选北海道七星米：米粒口感適中、黏度與甜味平衡，搭配專用壽司醋，承托魚料鮮味與油脂。

百年高野醋釀造所：嚴選石川縣產米與白山伏流水，自家釀酒後發酵成米醋，帶出圓潤柔和的酸香。

日本豐洲直送鮮魚與九谷燒器皿：選用新鮮旬魚並搭配質感九谷燒等器皿，呈現視覺與味覺雙重享受。

秋季極緻旬味菜單亮點

秋季先付：蟹肉搭配法蓮草與秋茸胡麻白和，佐以滑順玉米琥珀豆腐開場。

冷卸清酒 × 桃子鮑魚：秋季限定熟成冷卸清酒，搭配清甜桃子果香與彈嫩鮑魚（晚間限定）。

秋鰹（戻り鰹）：洄游秋鰹油脂豐厚，搭配茗荷、大葉與橙醋，爽朗平衡脂香。

真鯛葛打潮汁：葛粉薄包真鯛鎖住肉質柔嫩，加入秋季蕪菁與菊花，湯頭清澄淡雅。

石川名產黑雜蝦握壽司：細緻蝦肉帶有濃郁甘味，展現北陸海域特色。

鰆魚柚庵燒：柚庵醬汁充分醃漬後香烤，魚肉豐潤帶有清爽柚香。

極上雲丹握壽司：綿密柔滑的雲丹在舌尖化開，綻放深邃甘甜海味。

大腹白蔥手卷：油脂豐富的大腹結合白蔥微辛感與酥脆海苔，完美收尾壽司段落。

栗子厚燒玉子：將秋季栗子的自然甘甜融於柔和蛋香中。

無花果最中冰淇淋：果香搭配滑順冰淇淋與酥脆最中餅皮，帶來輕盈完美的甜點收尾。

鮨珠姬（完全預約制板前無菜單日料）

午間時段：12:00～15:00（最後入店 13:00）

晚間時段：18:00～21:30（最後入店 19:00）

席次配置：吧檯座位僅 10 席

套餐價位：午間套餐 2,000 元＋10% 服務費；晚間套餐 3,000 元＋10% 服務費

採完全預約制，需提前透過官方指定的線上預約系統或電話進行訂位登記。

門市地址：台北市信義區忠孝東路四段515號（台北大巨蛋 遠東Garden City 7樓餐廳樓





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