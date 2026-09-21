找對代言人！韓蜂蜜品牌聯名小熊維尼，超萌擠壓瓶、木質攪拌棒讓吃蜂蜜超有儀式感

編輯王瀅瀅表示，只能說這品牌真的很會選代言人，有夠有說服力！

當韓國頂級蜂蜜代表，碰上世上最愛吃蜂蜜的童年明星，會有什麼火花？世界養蜂大會獲獎常客、擁有40年歷史的韓國蜂蜜品牌「安相規蜂蜜（안상규벌꿀 / Ahn Sang-gyu Honey）」，這次攜手迪士尼推出超萌的「小熊維尼系列」！本次系列將維尼化身為穿著養蜂服的可愛養蜂人，從一按肚子就能擠出蜂蜜的「維尼擠壓瓶」，到讓吃蜂蜜時光變得超有儀式感的「造型蜂蜜棒」，整套擺在桌上療癒指數爆表，絕對是維尼控不可錯過的韓國伴手禮！

▲韓國「安相規蜂蜜」攜手迪士尼推出超萌「小熊維尼系列」，將維尼化身為穿著養蜂服的可愛角色。

迪士尼維尼擠壓瓶

這款擠壓瓶絕對是整個系列的人氣王！瓶身做成穿著防護衣、戴著蜜蜂帽的小熊維尼，只要溫柔捏捏維尼的軟萌大肚子，金黃色的蜂蜜就會順暢流出。瓶裡面裝載40年傾心製作的頂級蜂蜜，並推出洋槐蜜與野生花蜜兩種風味選擇，不管是拿來搭配下午茶還是送給小朋友當禮物都超貼心。

▲黃色蜜蜂帽造型的小熊維尼擠壓瓶，只要輕按維尼肚子就能順暢擠出美味蜂蜜。

迪士尼維尼經典罐裝

偏好精緻小巧質感的人，則不能錯過這款經典罐裝。最讓人會心一笑的小巧思，莫過於玻璃罐旁附贈的立體蜜蜂造型外殼上寫著「安相規爺爺蜂蜜」的韓文字樣，因為維尼不太懂韓文而把「爺爺」寫成了帶有可愛口音的諧音，這種神還原維尼傻氣性格的小細節真的太加分。精緻的外觀不管是自用還是送禮都非常有面子。

▲精緻小巧的罐身與造型外殼，擺在廚房或餐桌上都能增添生活儀式感。

迪士尼維尼隨身條裝蜂蜜禮盒

為了滿足現代人忙碌的生活型態，品牌也推出了超方便的條裝包裝。紙盒與外袋印上了穿著養蜂服、長滿蜜蜂鬍子的維尼，滿滿的溫馨插畫非常有質感。一條條獨立包裝的洋槐蜂蜜隨身帶超方便，不管是早晨趕著出門要泡一杯蜂蜜水，還是辦公室下午茶想加進優格裡，隨手撕開就能優雅補充甜味。

▲單條獨立包裝設計方便攜帶，隨時隨地都能享受優質洋槐蜜的自然甘甜。

迪士尼維尼造型蜂蜜棒

吃蜂蜜怎麼能少了靈魂配件？這款專為小熊維尼粉絲打造的木質蜂蜜棒，頂端坐著一隻圓滾滾的小維尼，細節處理得相當精緻。用它從蜂蜜罐裡舀起蜂蜜時，金黃絲滑的蜂蜜順著木紋滴落，儀式感直接拉滿。無論是淋在剛烤好的鬆餅上，還是調配夏日冰飲，都是提升生活質感的小道具。

▲柔軟順手的木質設計，是日常調配蜂蜜飲品與點心時不可或缺的質感小道具。

目前該系列商品主要可於安相規蜂蜜官方線上商城（Beeman Official Store）購買，亦可至汝矣島旗艦店等直營實體門市選購。品牌同時不定期推出豐富的線上獨家優惠與限定禮遇，包含購買「維尼經典罐裝」即享「維尼造型蜂蜜棒半價」加購優惠，並隨機贈送米奇或米妮隨身條裝蜂蜜7入組；購買「維尼擠壓瓶」同樣可獲得隨身條裝蜂蜜禮品；若購買大尺寸「維尼經典罐裝」更直接贈送造型蜂蜜棒，有興趣的朋友不妨上網逛逛。

商品資訊

迪士尼維尼擠壓瓶（푸 스퀴즈）：67,000韓元（約台幣1,600元）

迪士尼維尼經典罐裝（디즈니 푸 클래식 에디션）：37,000韓元（約台幣880元）

迪士尼維尼隨身條裝蜂蜜禮盒（디즈니 푸 허니스틱 세트）：24,000韓元（約台幣570元）

迪士尼維尼造型蜂蜜棒（디즈니 푸 허니디퍼）：20,000韓元（約台幣480元）





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