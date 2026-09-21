高雄米其林人氣餐廳以在地美味和旬味食材推出秋季最新菜單，主廚蔡中和與2025年米其林服務大獎得主Kiky侍酒師夫婦一同打造，將傳統台式風味重新演繹。

隨著秋季到來，連續兩年獲得米其林一星殊榮的高雄極緻法式餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」重磅推出全新秋季套餐。由主廚蔡中和與2025年米其林服務大獎得主Kiky侍酒師夫婦聯手打造，以「風轉歲藏」為題，嚴選花腳蟹、澎湖一支釣白帶魚、雲林向天歌鵝肉等在地旬味食材，結合醃漬與熟成工藝，透過當代法式手法重新演繹，帶來共九道精緻奢華的秋日盛宴。

經典台味優雅變身

主廚本季特別汲取台灣傳統餐桌與經典辦桌文化的靈感，將親切熟悉的風味注入法式精緻餐飲。

季風海藏（澎湖一支釣白帶魚/高麗菜酸）

嚴選永利環保的澎湖一支釣白帶魚，低溫蒸熟保持肉質鮮甜，搭配澎湖高麗菜酸、塊根芹與芭樂，上桌後在桌邊淋上奶油泡泡與刺蔥油，再覆上青花椒白帶魚皮脆片，完美轉譯澎湖家常風味。

▲嚴選澎湖一支釣白帶魚，搭配澎湖特有的高麗菜酸、塊根芹與芭樂，淋上由高麗菜酸、蛤蠣與魚湯製成的奶油泡泡。





秋宴藏鮮（鮑魚 / 芋頭 / 澎湖扁魚）

發想自台菜辦桌靈魂芋頭海鮮羹，以綿密芋頭牛奶慕斯為底，搭配醃漬茴香頭與龍眼木燻鮑魚，桌邊淋上澎湖扁魚與珠貝熬煮的濃郁醬汁，重溫澎湖海味與經典宴席記憶。

▲芋頭牛奶慕斯為底，搭配醃漬茴香頭與龍眼木燻鮑魚，再淋上澎湖扁魚與珠貝熬煮的濃郁醬汁。

秋收食福（雲林向天歌鵝肉 / 福菜）

源自客家秋收福菜鵝肉湯，選用低碳養殖鵝肉以炭焙烏龍煙燻，搭配甘鹹福菜與蓮藕，注入溫熱炭焙烏龍鵝湯，溫潤甘醇格外暖胃。





展現大地成熟豐收感

除了熟悉的台灣底蘊，本季主菜與甜點更將秋日森林的木質香氣與色彩落實於盤中。

淬鍊珍饈（熟成鹿肉菲力 / 天奧羽牛菲力）

提供兩款主菜選擇。乾熟3天紐西蘭鹿肉菲力3,680元+10%，以杜香煙燻搭配仙楂甜菜泥與柳橙可可鹿肉汁，呈獻秋日楓紅意象。乾熟7天F1天奧羽牛菲力3,888元+10%則佐椴木香菇橄欖醬與蒜香炒山蘇，滿溢山林野趣。



▲天奧羽牛菲力佐椴木香菇橄欖醬與蒜香炒山蘇，滿溢山林野趣。

▲鹿肉菲力以杜香煙燻搭配仙楂甜菜泥與柳橙可可鹿肉汁。

秋柚蜜語&栗映秋華

前甜點以麻豆文旦與柚花葡萄柚雪酪帶來清新爽口轉折；主甜點則以糖炒栗子與森林落葉為靈感，將可可土壤脆粒、牛肝菌費南雪與樹枝造型的栗子白味噌蒙布朗相結合，苦甜甘香交織出極致的秋日大地之美。

▲栗映秋華是主甜點，以糖炒栗子與森林落葉為靈感，苦甜甘香交織出極致的秋日大地之美。





秋季套餐預訂與門市資訊總整理

地址：高雄市苓雅區憲政路 132 號

訂位電話：（07） 223-1768

營業時間：17：30～22：30

公休日：日、一

套餐售價：九道式秋季套餐每人3680 元起（另附精品茶或咖啡，需加收原價一成服務費）

餐酒搭配：侍酒師精選Pairing每位2180元/五杯





秋季美味開吃了

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