台北蔬食控快衝！養心沙龍9月新菜登場，必吃大火快炒炒麵、爆汁油燜茭白筍與聯名辣松露蘿蔔糕

迎接九月入秋，位於新店裕隆城的養心沙龍推出全新季節菜單，主軸回歸食材最單純的味道。選用猴頭菇、杏鮑菇、茭白筍、高野豆腐與當季蔬菜等原形食材，透過大火快炒、油燜、醬燒與炙燒等中式技法展現自然香氣。資深編輯李維唐表示，養心沙龍這次新菜不刻意複製葷食樣貌，而是透過與 BAGANHOOD 的跨界聯名及中西融合工序，將原形食材的自然甘甜與鮮美發揮至極致。

微涼的9月初秋悄然降臨，隨之而來的是對溫暖日常餐桌的無限渴望。走進位於新店裕隆城的養心沙龍，柔和的空間光影交織出優雅紓壓的美學氛圍。今年入秋，養心沙龍推出全新季節菜單，主軸回歸食材最純粹的原貌，捨棄繁複的過度加工，大量選用猴頭菇、杏鮑菇、茭白筍、日本高野豆腐及當季時蔬。透過主廚鄭達鴻細緻的火候掌握，結合大火快炒、油燜、醬燒與炙燒等熟悉的中式底蘊，讓植物本味在舌尖綻放優雅而飽滿的層次。

▲養心沙龍於九月推出全新季節菜單，大量選用猴頭菇、杏鮑菇、茭白筍與當季蔬菜等原形食材，透過快炒、油燜、醬燒與炙燒等中式技法，呈現多款兼具豐富口感與色香味的家常蔬食美學。圖／養心沙龍提供；窩客島整理



火候大考驗！經典炒麵與客家酸香重新定義家常味

一道看似簡單的家常料理，最能體現廚藝實力。「豉油皇炒麵」以極致大火快炒逼出誘人鑊氣與濃郁醬香，大片厚實的猴頭菇與香菇完整鎖住飽滿汁水，鹹香勁道的麵體交織著爽脆青江菜，每一口都是滿滿的幸福感。偏好酸爽開胃體驗的饕客，則不能錯過「酸菜薑絲炒肚片」，選用來自花蓮後山、以純淨溪水古法天然醃漬的酸菜，絕無人工添加物，搭配以杏鮑菇巧思呈現的素肚片，大火炒出純淨酸香與薑絲辛香，交織出酸中帶甘的層次感。

季節時蔬滋味飽滿！油燜茭白筍與濃醬紫茄極致下飯

當季的天然甘甜，是秋天給予餐桌最好的禮物。「油燜茭白筍」展現經典江浙菜工序，外層微微軟嫩、內裡依然保有多汁爽脆的鮮甜，醇厚醬汁與微甜糖香在收汁瞬間緊緊依附在筍塊上，讓人停不下筷子。「醬燒敏豆紫茄」則運用濃赤醬汁將紫茄與敏豆完美燒製，紫茄吸滿濃郁醬汁後質地柔軟綿密，入口即化，飽滿的鹹甜風味絕對是搭配白飯的首選。

創意風味撞擊！高野豆腐遇上沙茶胡麻與牽絲起司球

除了經典中式工序，菜單中也注入令人驚喜的味覺創意。「沙茶胡麻高野豆腐」特別選用日本高野豆腐，質地比一般凍豆腐更加柔軟細緻，經過炙燒的胡麻與特調沙茶醬汁徹底滲入豆腐孔洞中，咀罩間能感受到醇厚燻香與黃豆原有的純淨香氣。「莫札瑞拉起司球」則是聚會分享的絕佳點心，金黃酥脆的外皮包裹著熱熔牽絲的莫札瑞拉起司，柔軟富彈性的質地釋放出優雅乳香，為餐桌添上一絲俏皮與歡樂。

跨界聯名美學！攜手BAGANHOOD解構港點西式新樣貌

本季菜單最大亮點，莫過於養心沙龍與知名蔬食品牌BAGANHOOD的跨界合作。「腰果醬酪梨口袋餅」選用BAGANHOOD招牌醬料搭配口袋餅，滑順酪梨如奶油般在口中化開，散發濃郁堅果香氣，口感清爽且富有豐富層次。「辣松露蘿蔔糕」則為人氣港點注入法式浪漫，將微辣醬底結合松露的迷人氣息與奶霜般綿密質地，覆蓋在外酥內嫩的蘿蔔糕上，碰撞出東西方飲食文化完美融合的質感新風味。

秋季專屬驚喜！會員限定單筆滿2,000元享新菜招待6選1

養心沙龍主廚鄭達鴻師傅表示，希望透過原形食材的呈現與中西料理技法的撞擊，讓蔬食不再只是偶然的選擇，而是融入日常生活的精緻美好。為了迎接九月新菜上市，養心沙龍於2026年9月1日至9月30日推出會員專屬尊榮優惠，活動期間加入會員並領取優惠券，單筆消費滿2,000元即可免費享有「新菜招待6選1」，邀請大家與三五好友一同感受秋日蔬食帶來的精緻饗宴。

▲養心沙龍攜手 BAGANHOOD 跨界聯名推出腰果醬酪梨口袋餅與辣松露蘿蔔糕等創新料理，同步呈獻豉油皇炒麵、酸菜薑絲炒肚片、油燜茭白筍與醬燒敏豆紫茄等多道展現極致火候的季節新菜。圖／養心沙龍提供；窩客島整理





限時一個月！滿額享養心沙龍「新菜招待 6 選 1」

活動期間：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

活動對象：養心沙龍會員

活動內容：加入會員並領取優惠券，單筆消費滿 2,000 元，即享「新菜招待 6 選 1」優惠。

養心沙龍9 月全新季節菜單亮點

經典中菜蔬食化

豉油皇炒麵：大火快炒逼出醬香，以厚實猴頭菇與香菇搭配爽脆青江菜與勁道麵體。

酸菜薑絲炒肚片：選用花蓮後山古法天然醃漬酸菜，搭配杏鮑菇製成的素肚片與薑絲大火快炒。

當季時蔬家常料理

油燜茭白筍：採用江浙「油燜」工序大火收汁，口感外軟內爽脆。

醬燒敏豆紫茄：濃赤鹹甜醬汁裹附軟綿紫茄與敏豆，風味濃郁下飯。

創意味覺組合

沙茶胡麻高野豆腐：選用質地細緻的日本高野豆腐，汲取炙燒胡麻與沙茶秘製醬汁。

莫札瑞拉起司球：金黃酥炸外皮包覆熱熔牽絲起司，散發濃郁乳香。

BAGANHOOD 跨界聯名港點與蔬食

腰果醬酪梨口袋餅：BAGANHOOD 招牌腰果堅果醬搭配滑順酪梨與口袋餅。

辣松露蘿蔔糕：外酥內嫩港式蘿蔔糕淋上微辣松露奶霜風味醬底。

門市地址：新北市新店區中興路三段 70 號 2 樓（新店裕隆城 2 樓）

訂位/服務電話：(02) 8665-5188

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