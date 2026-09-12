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台北大巨蛋甜點必吃！日本可麗餅gelato pique cafe首間複合店，4大推薦、菜單全看

大巨蛋美食遠東Garden Citygelato pique cafe甜點
2026-09-12 18:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:gelato pique cafe
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：吃完可麗餅順便買史努比聯名周邊也太幸福！

大巨蛋甜點要吃這家！日本超人氣可麗餅品牌「gelato pique cafe」正式進駐台北大巨蛋遠東Garden City。這次不僅帶著招牌法式甜點登場，更驚喜打造全台首家結合舒適居家服飾與咖啡餐飲的複合式門市。除了帶來日本爆紅的蕎麥薄餅與台灣獨家口味，更貼心推出全台首創的專屬兒童餐，加上兩公尺高的巨型熊店長坐鎮，為台北下午茶圈注入滿滿的療癒生活質感。

▲gelato pique cafe兒童餐將可麗餅縮小為迷你尺寸，搭配草莓與車車等童趣造型包裝，打造親子下午茶時光。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe兒童餐將可麗餅縮小為迷你尺寸，搭配草莓與車車等童趣造型包裝，打造親子下午茶時光。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe台北大巨蛋店設置兩公尺高的巨型熊店長打卡區，吸引不少饕客拍照留念。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe台北大巨蛋店設置兩公尺高的巨型熊店長打卡區，吸引不少饕客拍照留念。(攝影：鄭雅之)

日本爆紅蕎麥薄餅登台

走進「gelato pique cafe」台北大巨蛋店，絕對不能錯過風靡日本的蕎麥薄餅系列。研發團隊精心調配蕎麥粉比例，烘烤出帶著淡淡穀物香氣與清爽口感的薄餅皮，完美還原日籍道地風味。更針對台灣饕客的飲食喜好，特別推出全台獨家的「煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅」，將濃郁鹹鮮的鮭魚與綿密酪梨完美結合，搭配黃檸檬與醋汁提味，展現兼具健康與頂級風味的法式鹹食新選擇。

▲gelato pique cafe提供多款日式蕎麥薄餅與法式可麗餅，不論甜食或鹹食都能在台北大巨蛋門市一次滿足。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe提供多款日式蕎麥薄餅與法式可麗餅，不論甜食或鹹食都能在台北大巨蛋門市一次滿足。(攝影：鄭雅之)

甜鹹交織的精緻菜單

除了驚豔的鹹薄餅，經典甜款同樣讓人著迷。首推「野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅」，酸甜野莓與濃郁起司在口中散開，層次相當迷人，而「焦糖烤蘋果鮮奶油可麗餅」則散發溫暖的秋日堅果香氣。鹹食擁護者也可以嘗試「無花果蜂蜜藍乳酪蕎麥薄餅」，無花果的果香甜和藍紋乳酪的重口味，微甜微鹹的成熟滋味。

▲gelato pique cafe野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅，酸甜野莓與柔滑馬斯卡彭起司交織出完美法式甜點滋味。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅，酸甜野莓與柔滑馬斯卡彭起司交織出完美法式甜點滋味。(攝影：鄭雅之)

全台首創親子甜點體驗

「gelato pique cafe」台北大巨蛋店更將溫馨的生活態度延伸至親子時光，全台首度推出專為小朋友設計的兒童餐。將招牌可麗餅縮小成方便拿取的大小，提供「奶油砂糖迷你可麗餅」、「卡士達香蕉迷你可麗餅」及「火腿起司迷你可麗餅」三種口味。外包裝還能選擇草莓、車車或熊熊造型，隨餐更附贈獨家貼紙組，讓小寶貝邊吃邊發揮創意，打造充滿歡笑的專屬甜點時光。

▲gelato pique cafe全台首度推出親子兒童餐，提供迷你可麗餅搭配造型包裝紙與飲品，隨餐還附贈創意貼紙組。
▲gelato pique cafe全台首度推出親子兒童餐，提供迷你可麗餅搭配造型包裝紙與飲品，隨餐還附贈創意貼紙組。
▲gelato pique cafe生火腿羽衣甘藍蕎麥薄餅，清爽蕎麥餅皮融入鹹香生火腿與健康羽衣甘藍，展現多層次風味。
▲gelato pique cafe生火腿羽衣甘藍蕎麥薄餅，清爽蕎麥餅皮融入鹹香生火腿與健康羽衣甘藍，展現多層次風味。

兩公尺巨型熊店長駐店

為了給到訪顧客最完整的療癒體驗，「gelato pique cafe」台北大巨蛋店特別打造高達兩公尺的巨型熊店長拍照專區。這隻幾乎等身大的毛茸茸熊熊，目前在全球僅在韓國與台灣門市限定亮相。溫馨可愛的打卡空間，讓人一踏進店裡就被深深療癒，完美將品牌的質感居家生活風格從穿著延伸至美食與空間，成為台北大巨蛋最吸睛、最不可錯過的生活風格新地標。

▲gelato pique cafe複合店可以同步買到聯名周邊粉絲前往搶購。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe複合店可以同步買到聯名周邊粉絲前往搶購。(攝影：鄭雅之)
▲gelato pique cafe台北大巨蛋店打造全台首家服飾與咖啡複合式店型，提供質感的下午茶餐飲與生活體驗。
▲gelato pique cafe台北大巨蛋店打造全台首家服飾與咖啡複合式店型，提供質感的下午茶餐飲與生活體驗。

GELATO PIQUE CAFÉ 遠東Garden City店 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號三樓

gelato pique cafe遠東Garden City菜單

蕎麥薄餅系列

  • 經典火腿起司蛋蕎麥薄餅：340元
  • 無花果蜂蜜藍乳酪蕎麥薄餅：360元
  • 生火腿羽衣甘藍蕎麥薄餅：380元
  • 煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅（台灣限定）：400元

鮮奶油可麗餅系列

  • 奶油砂糖鮮奶油可麗餅：190元
  • 巧克力香蕉鮮奶油可麗餅：240元
  • 野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅：280元
  • 焦糖烤蘋果鮮奶油可麗餅：280元

專屬兒童餐

  • 迷你可麗餅三選一（奶油砂糖200元、卡士達香蕉240元、火腿起司240元）
  • 包裝紙造型三選一（草莓、車車、熊熊）
  • 附餐飲料三選一（牛奶、蘋果汁、蜜柑果汁）
  • 附贈可麗餅創意貼紙組乙份

gelato pique cafe遠東Garden City開幕優惠

  • 周邊商品優惠：開幕期間至2026年9月底止，門市周邊小物享全面9折優惠。
  • 服裝滿額禮：於服裝店舖單筆消費滿3000元，即贈Café飲料兌換券乙張（可兌換130元以內指定飲品，亦可補差額升級，需於Café搭配一份餐點使用）。

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