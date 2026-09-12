台北大巨蛋甜點必吃！日本可麗餅gelato pique cafe首間複合店，4大推薦、菜單全看

編輯 鄭雅之 表示：吃完可麗餅順便買史努比聯名周邊也太幸福！

大巨蛋甜點要吃這家！日本超人氣可麗餅品牌「gelato pique cafe」正式進駐台北大巨蛋遠東Garden City。這次不僅帶著招牌法式甜點登場，更驚喜打造全台首家結合舒適居家服飾與咖啡餐飲的複合式門市。除了帶來日本爆紅的蕎麥薄餅與台灣獨家口味，更貼心推出全台首創的專屬兒童餐，加上兩公尺高的巨型熊店長坐鎮，為台北下午茶圈注入滿滿的療癒生活質感。

▲gelato pique cafe兒童餐將可麗餅縮小為迷你尺寸，搭配草莓與車車等童趣造型包裝，打造親子下午茶時光。(攝影：鄭雅之) ▲gelato pique cafe台北大巨蛋店設置兩公尺高的巨型熊店長打卡區，吸引不少饕客拍照留念。(攝影：鄭雅之)





日本爆紅蕎麥薄餅登台

走進「gelato pique cafe」台北大巨蛋店，絕對不能錯過風靡日本的蕎麥薄餅系列。研發團隊精心調配蕎麥粉比例，烘烤出帶著淡淡穀物香氣與清爽口感的薄餅皮，完美還原日籍道地風味。更針對台灣饕客的飲食喜好，特別推出全台獨家的「煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅」，將濃郁鹹鮮的鮭魚與綿密酪梨完美結合，搭配黃檸檬與醋汁提味，展現兼具健康與頂級風味的法式鹹食新選擇。

▲gelato pique cafe提供多款日式蕎麥薄餅與法式可麗餅，不論甜食或鹹食都能在台北大巨蛋門市一次滿足。(攝影：鄭雅之)





甜鹹交織的精緻菜單

除了驚豔的鹹薄餅，經典甜款同樣讓人著迷。首推「野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅」，酸甜野莓與濃郁起司在口中散開，層次相當迷人，而「焦糖烤蘋果鮮奶油可麗餅」則散發溫暖的秋日堅果香氣。鹹食擁護者也可以嘗試「無花果蜂蜜藍乳酪蕎麥薄餅」，無花果的果香甜和藍紋乳酪的重口味，微甜微鹹的成熟滋味。

▲gelato pique cafe野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅，酸甜野莓與柔滑馬斯卡彭起司交織出完美法式甜點滋味。(攝影：鄭雅之)





全台首創親子甜點體驗

「gelato pique cafe」台北大巨蛋店更將溫馨的生活態度延伸至親子時光，全台首度推出專為小朋友設計的兒童餐。將招牌可麗餅縮小成方便拿取的大小，提供「奶油砂糖迷你可麗餅」、「卡士達香蕉迷你可麗餅」及「火腿起司迷你可麗餅」三種口味。外包裝還能選擇草莓、車車或熊熊造型，隨餐更附贈獨家貼紙組，讓小寶貝邊吃邊發揮創意，打造充滿歡笑的專屬甜點時光。

▲gelato pique cafe全台首度推出親子兒童餐，提供迷你可麗餅搭配造型包裝紙與飲品，隨餐還附贈創意貼紙組。 ▲gelato pique cafe生火腿羽衣甘藍蕎麥薄餅，清爽蕎麥餅皮融入鹹香生火腿與健康羽衣甘藍，展現多層次風味。





兩公尺巨型熊店長駐店

為了給到訪顧客最完整的療癒體驗，「gelato pique cafe」台北大巨蛋店特別打造高達兩公尺的巨型熊店長拍照專區。這隻幾乎等身大的毛茸茸熊熊，目前在全球僅在韓國與台灣門市限定亮相。溫馨可愛的打卡空間，讓人一踏進店裡就被深深療癒，完美將品牌的質感居家生活風格從穿著延伸至美食與空間，成為台北大巨蛋最吸睛、最不可錯過的生活風格新地標。

▲gelato pique cafe複合店可以同步買到聯名周邊粉絲前往搶購。(攝影：鄭雅之) ▲gelato pique cafe台北大巨蛋店打造全台首家服飾與咖啡複合式店型，提供質感的下午茶餐飲與生活體驗。

GELATO PIQUE CAFÉ 遠東Garden City店 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號三樓





gelato pique cafe遠東Garden City菜單

蕎麥薄餅系列

經典火腿起司蛋蕎麥薄餅：340元

無花果蜂蜜藍乳酪蕎麥薄餅：360元

生火腿羽衣甘藍蕎麥薄餅：380元

煙燻鮭魚酪梨蕎麥薄餅（台灣限定）：400元

鮮奶油可麗餅系列

奶油砂糖鮮奶油可麗餅：190元

巧克力香蕉鮮奶油可麗餅：240元

野莓馬斯卡彭鮮奶油可麗餅：280元

焦糖烤蘋果鮮奶油可麗餅：280元

專屬兒童餐

迷你可麗餅三選一（奶油砂糖200元、卡士達香蕉240元、火腿起司240元）

包裝紙造型三選一（草莓、車車、熊熊）

附餐飲料三選一（牛奶、蘋果汁、蜜柑果汁）

附贈可麗餅創意貼紙組乙份





gelato pique cafe遠東Garden City開幕優惠

周邊商品優惠：開幕期間至2026年9月底止，門市周邊小物享全面9折優惠。

服裝滿額禮：於服裝店舖單筆消費滿3000元，即贈Café飲料兌換券乙張（可兌換130元以內指定飲品，亦可補差額升級，需於Café搭配一份餐點使用）。

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