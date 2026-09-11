松菸文具市集3天開逛！臺灣文畫季近百攤台日品牌，貓貓主題紙膠帶、文具一次逛

松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季貓咪主題超好買，編輯鄭亦庭表示：近百攤台日文具品牌一次逛，錢錢要代夠。
松菸文具市集近百攤一次逛！2026臺灣文畫季即日起至9月13日於台北松菸1號、2號倉庫登場，本屆規模擴大至98個台日文具、插畫與紙品品牌，更有23家日本品牌首次來台參展，今年以「貓的世界旅行」為主題，從紙膠帶、印章、手帳周邊、貼紙，到原創插畫、各式設計雜貨都有，台北文具控快衝松菸買爆。
2026臺灣文畫季雙主視覺周邊2026臺灣文畫季特別邀請台灣插畫家wwiinngg、日本插畫家ob1toy打造雙主視覺，現場更開賣16款主視覺限定周邊，包括刺繡別針、標籤貼紙、PET 割型膠帶、捲式便利貼、扭蛋印章與護照筆記本等，通通都能在日本區買到，讓粉絲們一次買齊，而2位插畫家的專屬攤位「wwiinngg」與「オビワンレトロ郵便」也都在日本館登場。
臺灣文畫季33家日本品牌一次逛臺灣文畫季日本區位在松菸1號倉庫，33家日本品牌一次逛，包括Papier Platz、星燈社、柴尾 -Shibao-、きのこ社等人氣品牌，而近年日本掀起立體貼紙熱潮也來到松菸展場，人氣品牌BGM帶來晶透感十足的「きゅるるん」立體貼紙，喫茶甜點與黑貓主題搭配膨潤觸感，貼貼紙帳、手機殼裝飾都很適合，WORLD CRAFT則帶來「ぷっくりシール」膨膨貼紙、如迷你標本般的透明立體貼紙，以及貼紙收集冊。
日本百年文具品牌來台必買臺灣文畫季日本區更有日本百年文具品牌來台，像是1835 年創業、以美濃和紙聞名的「古川紙工」，現場從Memo紙到全新鑰匙圈筆記本，直接讓文具控買到剁手；日本百年燙金專門品牌「ROKKAKU」則有精緻燙金手帳、書籤等文具；今年邁入106 週年的「Maruman」，以及擁有百年製印歷史的「SANBY」等，從紙品、印章到經典書寫用品一次逛個夠，另外，日本區採統一櫃檯結帳，先將想購買商品放入進場處發放的購物袋中，至出口總結帳櫃台統一結帳。
台灣區65家原創品牌一次逛臺灣文畫季台灣區集結65家原創品牌，包含台灣區主視覺創作者wwiinngg，帶來捲式便利貼、圖鑑貼紙、筆記本等，樂意Loidesign等品牌也帶來紙膠帶、印章，此外，還有食物貓貓、台灣特有動物插畫明信片、書籤等，從插畫IP、手帳書寫、紙膠帶到印章、紙品設計小物，文具控一次收。
手帳的世界主題特展2026臺灣文畫季展覽特別打造「2027手帳桌掛曆・期間限定展」，集結12位手帳迷心中的超人氣創作者，包括Meow Illustration、Amily Shen、dodolulu、自己印紙膠帶、什物等，呈現2027年度手帳、桌曆與掛曆的最新作品，從封面設計、紙質選用到排版巧思，讓文具控們搶先看2027年手帳靈感。
2026臺灣文畫季 展覽資訊展覽地點：山文創園區 1號、2號倉庫(台北市信義區光復南路133號)
展覽期間：2026年9月11日~9月13日
開放時間：
9月11日、9月12日
10:00–13:00(買家、媒體相關人士、VVIP)
13:00–20:00(除上述外，一般觀眾亦可入場)
19:00 停止售票，19:30 最後入場
9月13日
10:00–18:00(一般觀眾入場)
17:00 停止售票／17:30 最後入場
票價：
現場當日票：成人 NT$200／兒童 NT$150（限活動當日現場購買、限當日使用；6歲以上未滿12歲可購買兒童票）
身心障礙優惠票：NT$100（限現場販售，須出示證明；必要陪同者限一位可同價購票）
VVIP 專屬限定票：NT$690（7/13 起限量販售，限 9/11、9/12 指定日期使用；各日票數有限，售完為止恕不追加）
免費入場資格：未滿6歲且身高115公分以下兒童、65歲以上年長者（兒童須由一位成人持票陪同入場；入場時須出示相關證明，未攜帶證件之兒童以現場身高判定）
逛展提醒
日本區採「統一櫃檯結帳」：請將欲購買商品放入進場處發放的購物袋中，至出口總結帳櫃台結帳換袋離場。
台灣區可於各攤位前直接購買。
2026台北人氣展覽也要跟上
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