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松菸文具市集3天開逛！臺灣文畫季近百攤台日品牌，貓貓主題紙膠帶、文具一次逛

2026臺灣文畫季松菸松菸文具展台北展覽
2026-09-11 17:30文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季貓咪主題超好買，編輯鄭亦庭表示：近百攤台日文具品牌一次逛，錢錢要代夠。

松菸文具市集近百攤一次逛！2026臺灣文畫季即日起至9月13日於台北松菸1號、2號倉庫登場，本屆規模擴大至98個台日文具、插畫與紙品品牌，更有23家日本品牌首次來台參展，今年以「貓的世界旅行」為主題，從紙膠帶、印章、手帳周邊、貼紙，到原創插畫、各式設計雜貨都有，台北文具控快衝松菸買爆。

▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲2026臺灣文畫季以「貓的世界旅行」為主題，現場有各種超萌貓咪文具小物。(攝影：鄭亦庭)
▲2026臺灣文畫季以「貓的世界旅行」為主題，現場有各種超萌貓咪文具小物。(攝影：鄭亦庭)

2026臺灣文畫季雙主視覺周邊

2026臺灣文畫季特別邀請台灣插畫家wwiinngg、日本插畫家ob1toy打造雙主視覺，現場更開賣16款主視覺限定周邊，包括刺繡別針、標籤貼紙、PET 割型膠帶、捲式便利貼、扭蛋印章與護照筆記本等，通通都能在日本區買到，讓粉絲們一次買齊，而2位插畫家的專屬攤位「wwiinngg」與「オビワンレトロ郵便」也都在日本館登場。
▲2026台灣文畫季雙主視覺周邊！推出刺繡別針、標籤貼紙、便條紙等16款周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲2026臺灣文畫季雙主視覺周邊！推出刺繡別針、標籤貼紙、便條紙等16款周邊。(攝影：鄭亦庭)

臺灣文畫季33家日本品牌一次逛

臺灣文畫季日本區位在松菸1號倉庫，33家日本品牌一次逛，包括Papier Platz、星燈社、柴尾 -Shibao-、きのこ社等人氣品牌，而近年日本掀起立體貼紙熱潮也來到松菸展場，人氣品牌BGM帶來晶透感十足的「きゅるるん」立體貼紙，喫茶甜點與黑貓主題搭配膨潤觸感，貼貼紙帳、手機殼裝飾都很適合，WORLD CRAFT則帶來「ぷっくりシール」膨膨貼紙、如迷你標本般的透明立體貼紙，以及貼紙收集冊。
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！星燈社、柴尾 -Shibao-、きのこ社等人氣品牌必逛。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣文畫季33家日本品牌來台！星燈社、柴尾 -Shibao-、きのこ社等人氣品牌必逛。(攝影：鄭亦庭)

日本百年文具品牌來台必買

臺灣文畫季日本區更有日本百年文具品牌來台，像是1835 年創業、以美濃和紙聞名的「古川紙工」，現場從Memo紙到全新鑰匙圈筆記本，直接讓文具控買到剁手；日本百年燙金專門品牌「ROKKAKU」則有精緻燙金手帳、書籤等文具；今年邁入106 週年的「Maruman」，以及擁有百年製印歷史的「SANBY」等，從紙品、印章到經典書寫用品一次逛個夠，另外，日本區採統一櫃檯結帳，先將想購買商品放入進場處發放的購物袋中，至出口總結帳櫃台統一結帳。
▲日本百年文具品牌來台！1835 年創業、以美濃和紙聞名的「古川紙工」，一系列文具小物超欠買。(攝影：鄭亦庭)
▲日本百年文具品牌來台！1835 年創業、以美濃和紙聞名的「古川紙工」，一系列文具小物超欠買。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季必買推薦！日本百年燙金專門品牌「ROKKAKU」，帶來精緻燙金手帳、書籤、明信片等。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣文畫季必買推薦！日本百年燙金專門品牌「ROKKAKU」，帶來精緻燙金手帳、書籤、明信片等。(攝影：鄭亦庭)

台灣區65家原創品牌一次逛

臺灣文畫季台灣區集結65家原創品牌，包含台灣區主視覺創作者wwiinngg，帶來捲式便利貼、圖鑑貼紙、筆記本等，樂意Loidesign等品牌也帶來紙膠帶、印章，此外，還有食物貓貓、台灣特有動物插畫明信片、書籤等，從插畫IP、手帳書寫、紙膠帶到印章、紙品設計小物，文具控一次收。
▲台灣文畫季台灣區！65家原創品牌推薦必買超可愛台灣動物書籤。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣文畫季台灣區！65家原創品牌推薦必買超可愛台灣動物書籤。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季台灣區！65家原創品牌插畫IP、手帳書寫、紙膠帶到印章、紙品設計小物一次逛。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣文畫季台灣區！65家原創品牌插畫IP、手帳書寫、紙膠帶到印章、紙品設計小物一次逛。(攝影：鄭亦庭)

手帳的世界主題特展

2026臺灣文畫季展覽特別打造「2027手帳桌掛曆・期間限定展」，集結12位手帳迷心中的超人氣創作者，包括Meow Illustration、Amily Shen、dodolulu、自己印紙膠帶、什物等，呈現2027年度手帳、桌曆與掛曆的最新作品，從封面設計、紙質選用到排版巧思，讓文具控們搶先看2027年手帳靈感。
▲台灣文畫季打造2027手帳桌掛曆期間限定展，集結12位人氣創作者手帳、桌曆等。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣文畫季打造2027手帳桌掛曆期間限定展，集結12位人氣創作者手帳、桌曆等。(攝影：鄭亦庭)
▲2026臺灣文畫季現場也有2處集章區，來松菸逛展記得帶小本本來蓋。(攝影：鄭亦庭)
▲2026臺灣文畫季現場也有2處集章區，來松菸逛展記得帶小本本來蓋。(攝影：鄭亦庭)

2026臺灣文畫季  展覽資訊

展覽地點：山文創園區 1號、2號倉庫(台北市信義區光復南路133號)
展覽期間：2026年9月11日~9月13日

開放時間：
9月11日、9月12日
10:00–13:00(買家、媒體相關人士、VVIP)
13:00–20:00(除上述外，一般觀眾亦可入場)
19:00 停止售票，19:30 最後入場

9月13日
10:00–18:00(一般觀眾入場)
17:00 停止售票／17:30 最後入場

票價：
現場當日票：成人 NT$200／兒童 NT$150（限活動當日現場購買、限當日使用；6歲以上未滿12歲可購買兒童票）
身心障礙優惠票：NT$100（限現場販售，須出示證明；必要陪同者限一位可同價購票）
VVIP 專屬限定票：NT$690（7/13 起限量販售，限 9/11、9/12 指定日期使用；各日票數有限，售完為止恕不追加）

免費入場資格：未滿6歲且身高115公分以下兒童、65歲以上年長者（兒童須由一位成人持票陪同入場；入場時須出示相關證明，未攜帶證件之兒童以現場身高判定）

逛展提醒
日本區採「統一櫃檯結帳」：請將欲購買商品放入進場處發放的購物袋中，至出口總結帳櫃台結帳換袋離場。
台灣區可於各攤位前直接購買。

2026台北人氣展覽也要跟上

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更多 2026臺灣文畫季 照片：

▲台灣文畫季33家日本品牌來台！日本插畫家ob1toy貼紙組、筆記本等文具周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！日本插畫家ob1toy貼紙組、筆記本等文具周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！星燈社、柴尾 -Shibao-、きのこ社等人氣品牌必逛。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！柴尾 -Shibao帶來貓咪吊飾、壓克力立牌等周邊小物。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸文具市集連逛3天！2026臺灣文畫季近百攤台日文具品牌，紙膠帶、印章、手帳周邊一次收。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！日本人氣BGM立體貼紙、貼紙組等周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲台灣文畫季33家日本品牌來台！日本人氣BGM立體貼紙、貼紙組等周邊。(攝影：鄭亦庭)

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