7-11買一送一週末限定！羽衣甘藍果昔領軍3款新品，寶可夢30週年周邊也要搶

編輯 鄭雅之 表示：週末就到小七喝一杯！有飲料買二送二、泡麵買一送一很可以～

現代人生活忙碌且重視消費CP值，尋找優質的日常飲食與省錢優惠成為全民關注焦點。7-ELEVEN順應這股生活需求，限定門市推出三款天然無糖現打果昔，線上軟體更祭出划算的咖啡寄杯組合。門市同步加碼買一送一與寶可夢三十週年卡牌，一次滿足補給與購物樂趣。



▲7-11現打果昔主打100%新鮮果泥與果丁，不額外添糖即可享用水果自然甘甜。





現打果昔無糖鮮果體驗

限定門市引進的智能果昔機主打天然無負擔，新推出「紫香愛你」、「羽衣橙光」與「尚青芭芒柳」。嚴選新鮮果泥與冷凍果丁，每杯79元。「紫香愛你」融合百香果酸香與火龍果柔順感，「羽衣橙光」搭配柳橙與蘋果帶出清爽蔬菜香，「尚青芭芒柳」則以芒果甜香搭配芭樂顆粒，風味豐富。



▲每杯79元的7-11智能果昔提供紫香愛你、尚青芭芒柳與羽衣橙光，滿足外食族補充蔬果營養的需求。





超值咖啡寄杯超值優惠

迎接秋天到來，9月12日至9月20日推出秋饗食光優惠。寄杯首推「CITY CAFE大杯濃萃美式」10杯組優惠價只要330元，換算下來平均一杯只要33元非常划算。另外「CITY PRIMA中杯冰精品香椰厚拿鐵」10杯組670元現省430元，小資族趁現在囤貨寄杯最能省荷包。



▲7-11行動隨時取優惠「CITY CAFE大杯濃萃美式」10杯組優惠價只要330元。





週末限時買一送一

小資族週末搶便宜絕不能錯過，9月11日至9月13日加碼超值五六日活動。包含「百吉棒棒冰」與「雪碧無糖汽水」皆享買二送二優惠，大家最愛的「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」更祭出買二送二。另外「農心辛辣白菜風味拉麵」與「舒潔三層抽取衛生紙」也享有買一送一，囤貨超有感。



▲7-11週末9月11日至9月13日加碼優惠，指定飲品、零食、泡麵享買二送二等優惠。





寶可夢三十週年收藏熱潮

寶可夢玩家期待已久的三十週年限定商品於9月16日重磅登場。7-11門市引進「超級進化30th CELEBRATION特別卡組最初的夥伴」與「超級進化擴充包30th CELEBRATION」，收錄多款閃卡與皮卡丘插畫。搭配可隨身攜帶的「超級進化30th CELEBRATION卡框鑰匙圈最初的夥伴組合」，勢必引發搶購。



▲寶可夢卡牌集換式遊戲30週年紀念商品將於9月16日開賣，包含特別卡組與卡框鑰匙圈組合。

▲寶可夢超級進化30th擴充包每包99元，封入皮卡丘閃卡與多款經典角色收藏卡。

7-11智能果昔機新口味

售價：每杯79元

品項：紫香愛你、羽衣橙光、尚青芭芒柳

特色：100%新鮮水果製作，不額外添加果糖蔗糖





取秋饗食光優惠

優惠時間：9/12至9/20，於OPENPOINT行動隨時

優惠內容：

CITY CAFE大杯濃萃美式10杯組：優惠價330元（平均單杯33元，現省170元，限量10萬組）

CITY PRIMA中杯冰精品香椰厚拿鐵/燕麥拿鐵10杯組：優惠價670元（現省430元，限量5萬組）

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵10杯組：優惠價400元（現省200元，限量10萬組）

CITY CAFE大杯卡布奇諾10杯組：優惠價380元（現省170元，限量10萬組）

CITY TEA青梅冰茶10杯組：優惠價400元（現省200元，限量5萬組）

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯組：優惠價480元（現省270元，限量5萬組）





7-11週末優惠

活動時間：9/11至9/13

優惠推薦：

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾：買2送2

雪碧無糖汽水600ml、百吉棒棒冰：買2送2

農心辛辣白菜風味拉麵/泡麵：買1送1

舒潔三層抽取衛生紙：買1送1（買1包送2包）

CITY PRIMA精品水果冰磚咖啡：單杯99元





7-11 寶可夢30週年限定商品

開賣日：9/16開賣，限量販售

超級進化30th CELEBRATION特別卡組最初的夥伴：每組540元，限定2500家門市

超級進化擴充包30th CELEBRATION：每包99元，限定4000家門市

超級進化30th CELEBRATION卡框鑰匙圈最初的夥伴組合：每組255元，限定2500家門市

買一送一優惠不嫌多、全都要吃！

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