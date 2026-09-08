大苑子買一送一要喝！限定「蜜桃小姐」3款飲料新品開喝，0元多一杯檸檬春烏龍

編輯 鄭雅之 表示：飲料控大苑子買一送一券先領起來！優惠小確幸要喝到～

手搖飲料控千萬別錯過這波秋天最吸引人的鮮果熱潮，以水果茶聞名的「大苑子」於9月陸續推出梨山水蜜桃「蜜桃小姐」、冷壓「荔枝玫瑰在一起」與咀嚼系「荔枝椰椰」，滿足大家對花果香與Q彈口感的期待。為了回饋粉絲，本月加入會員還能獲得買一送一優惠券，超划算。

▲使用梨山水蜜桃特調的「蜜桃小姐」，粉嫩色澤與自然果香成為9月最受矚目的水果特調。 ▲咀嚼系手搖飲必喝「荔枝椰椰」，濃郁荔枝果香結合翡翠綠茶與Q彈椰果，帶來多重豐富口感。





低溫冷壓技術推出荔枝玫瑰特調

帶有豐富香氣的「荔枝玫瑰在一起」，特別選用黑葉荔枝搭配玫瑰，並透過低溫高壓技術保留鮮果與花香層次，喝起來風味協調順口，前往全台門市購買指定品項還可以享有59元加購價，非常適合喜歡高質感果香手搖飲的消費者隨手帶一瓶。

▲大苑子推出瓶裝新品「荔枝玫瑰在一起」，採用低溫冷壓技術鎖住黑葉荔枝果香與玫瑰花香。





水蜜桃果茶與咀嚼系經典登場

除了冷壓瓶裝飲品之外，夏季限定的水蜜桃飲料則是推出「蜜桃小姐」，嚴選梨山水蜜桃搭配春烏龍茶，展現酸甜回甘的優雅韻味。而早一步於8月底開賣的「荔枝椰椰」則結合濃郁荔枝、翡翠綠茶與Q彈椰果，這兩款人氣果茶同步滿足喜歡清爽果香或豐富咀嚼感的飲料控。

▲大苑子強勢推出秋季水果系話題新品，包含高人氣「蜜桃小姐」與「梨山水蜜桃雪沙」，滿足蜜桃控的喜愛。





九月會員專屬買一送一省錢攻略

想省荷包的飲料控一定要善用品牌會員福利，9月份只要成功加入會員就能直接獲得「台灣檸檬春烏龍」買一送一優惠券以及50元折價券，另外也可以選擇使用99點黃金點數或99元升級為尊寵會員，不僅每月享有2杯免費飲品招待，購買指定商品還能獲得20%點數回饋。

▲咀嚼系手搖飲必喝「荔枝椰椰」，濃郁荔枝果香結合翡翠綠茶與Q彈椰果，帶來多重豐富口感。









大苑子 新品資訊

荔枝玫瑰在一起（250mL）：全台門市及大苑子鮮果商城販售，門市售價70元，搭配指定飲品享加購價59元。

蜜桃小姐（L）：售價85元。

荔枝椰椰（L）：售價75元。

備註：實際販售品項、供應狀況及優惠方式依各門市現場公告為準。





大苑子 9月會員優惠資訊

新加入會員優惠：贈送台灣檸檬春烏龍（L）買一送一優惠券乙張、50元折價券。

尊寵會員升級方案：使用99點黃金點數或99元即可升級，享有每月2杯飲品招待，指定商品消費可再獲20%黃金點數回饋。

備註：活動詳情、適用品項及商品券使用方式依大苑子官方公告為準。





飲料控要喝的新品、優惠！

推薦閱讀：星巴克5大優惠先喝買一送一！3款夏威夷果燕麥新飲料、杜拜巧克力千層加碼推

推薦閱讀：CoCo買一送一要喝！30元「茉香凍奶綠」先喝，這8款任搭兩杯才99元

推薦閱讀：4公升飲料超過癮！迷客夏「蘭韻夢金萱」炙燒慕斯濃郁加倍，買5送1揪人喝