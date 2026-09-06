縮小版更可愛！迷你可樂販賣機、黑松柑仔店會發光有音效，7-11、全家限量搶

編輯 鄭雅之 表示：最近又開始流行回憶殺，可樂、黑松超可愛迷你販賣機、復古店舖都好欠買誒～

可樂迷與復古控注意！7-ELEVEN與全家超商同步推出令人尖叫的懷舊微縮周邊，從9月2日起驚喜開搶。全家獨家推出聲光效果滿分的「可口可樂迷你自動販賣機」，按壓不僅會亮燈還自帶趣味音效；7-ELEVEN則祭出細節感拉滿的「黑松柑仔店微場景盲盒」，還原60年代經典雜貨店，招牌還能拆下當磁鐵。兩款超接地氣的掌上型辦公室紓壓神器，只要購買指定飲品加價即可輕鬆帶回家，絕對是今年秋天必收的限定夢幻逸品。



▲9月2日至9月29日，指定可口可樂飲料任4件加219元，送可口可樂迷你自動販賣機。





迷你可口可樂販賣機有音效還會發光！

迷你可口可樂販賣機 購買辦法

▲全家限定可口可樂迷你自動販賣機，具備經典曲線瓶發光與按壓音效功能。





黑松柑仔店微場景盲盒！剉冰機可以轉

可樂迷一定要衝！全家限定推出的「可口可樂迷你自動販賣機」驚喜登場，直接把經典販賣機等比例縮小，化身超吸睛的桌上型夢幻擺飾。這款限量周邊不只造型吸睛，更主打超強聲光效果，按壓按鈕不僅會亮燈，還會發出趣味音效，簡直讓人玩到停不下來！活動自9月2日至9月29日限時開跑，只要在全家購買指定可口可樂飲品任4件，再加價219元就能直接抱回家，數量有限，想收藏的粉絲絕對要手刀搶起來。9月2日至9月29日，指定可口可樂飲料任4件加219元，送可口可樂迷你自動販賣機。

黑松將童年記憶縮小成辦公室紓壓神器，自9月2日起於超商推出限定「黑松柑仔店微場景盲盒」。凡購買2件指定飲料並加價299元即可入手，全套共有4款微縮場景，集齊能組裝出一整間充滿60年代復古氛圍的經典雜貨店。



▲微縮零件細節滿分，包含迷你黑松汽水玻璃瓶與可轉動的懷舊彈珠台。



盲盒店鋪細節滿分，不僅還原小冰箱、電視機、糖果罐與小豬撲滿，連剉冰機與彈珠台都能手動旋轉操作。經典「黑松瓶蓋招牌」更能拆下作為造型磁鐵使用，搭配「FIN水寶」與「茶花水豚」吉祥物，讓收藏迷能自由擺放、發揮創意打造專屬懷舊角落。





黑松微縮柑仔店盲盒 販售資訊

活動通路：7-ELEVEN

活動時間：9/2至9/29

活動辦法：購買黑松指定品項任2件，即可加價299元兌換限量黑松柑仔店微場景盲盒任一款。

盲盒款式（共4款）：

經典雜貨櫃台

涼水補貨區

童玩與糖果區

懷舊剉冰機/彈珠台

▲涼水補貨區精心還原60年代黑松小冰箱與復古電風扇，充滿童年回憶。

▲全套4款組合而成的黑松柑仔店微場景盲盒，重現懷舊雜貨店日常氛圍。





更多療癒小物要收藏！

推薦閱讀：哈利波特迷衝台中！25週年快閃店PARK2登場，7大打卡點與70款限定周邊搶先看

推薦閱讀：動物方城市SKZOO台北快閃店！台灣獨家周邊新光A11開賣，入場送限定明信片

推薦閱讀：扭蛋控快衝！萬代「美吉吊飾」限時代幣降價優惠開跑，全台四間門市款式地址一次看