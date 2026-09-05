台北火鍋控私房清單！黑毛屋本家「飛魚旨湯鍋」秋季限定，4人同行再送日本A5和牛

編輯 鄭雅之 表示：台北火鍋控揪吃鍋了！四人同行再多一盤日本A5和牛誒～

初秋時節正是品嚐當令海鮮的最佳時刻，知名日式頂級鍋物品牌「黑毛屋本家」自9月1日起至11月30日推出限定「飛魚旨湯鍋」。全台門市精選九州傳統工藝製作的飛魚高湯，巧妙搭配當季最肥美的白帶魚，從精緻前菜到靈魂主鍋展現豐富層次，套餐售價1680元起，四人同行還能享有價值780元的好禮三選一。

▲黑毛屋本家秋季限定推出飛魚旨湯鍋，套餐集結日本A5和牛、肥美白帶魚與水章魚等豐富海陸食材，每套1680元起。 ▲以飛魚乾搭配昆布細火慢熬，融入蕪菁甜味與日本大蔥清香，打造澄澈甘甜的九州經典飛魚出汁。





金黃高湯堆疊海陸頂級極致風味

這款高湯展現出日式職人對食材的極致追求，精選秋初盛產的飛魚經由炙燒與乾燥後，細火慢熬出澄澈甘甜的金黃湯底。清雅淡香高湯中更融入蕪菁的自然甜味，比起一般魚乾湯頭更加純淨不油膩，不僅完美襯托「日本A5和牛」的豐厚脂香，還能將「日本生食級干貝」與「水章魚」的天然鮮甜提升至全新境界。

▲精選海陸食材盤包含極品日本A5和牛、新鮮白帶魚、水章魚與生食級干貝，完美呈現秋日奢華旬味。





肥美當令白帶魚呈獻一魚兩吃

秋天的白帶魚油脂飽滿且肉質極為細緻，店家特別以一魚雙饌的烹調巧思打造不同滋味。前菜「鹽昆布醋漬白帶魚・峨螺」運用酸甜醋香與昆布旨味清爽開胃，主鍋則將鮮嫩白帶魚片放入金黃湯底中輕涮，再沾取特製「魷魚醬油」享用，濃郁醬香與魚肉甘甜交織出極具層次的風味，讓舌尖沉浸在滿滿的海味享受之中。

▲將肥美白帶魚放入飛魚旨湯中輕涮，沾取特製魷魚醬油享用，提升魚肉鮮甜與風味層次。





吸飽精華的讚岐烏龍麵很推

當各式頂級海陸食材在鍋中交融之後，湯頭風味變得格外醇厚，這時放入傳承傳統踩麵工藝的「讚岐弦腰烏龍麵」最為對味。Q彈麵條能緊緊鎖住全鍋濃縮精華，每一口都滑順飽滿。搭配餐酒則推薦帶著清爽柑橘香氣的「鹿兒島懷舊文旦飴沙瓦」，單杯售價180元，藉由清新酸甜氣息為這趟秋日美食饗宴畫下完美句點。

▲主鍋尾聲放入傳承踩麵工藝的讚岐弦腰烏龍麵，Q彈麵條吸飽海陸精華湯頭，搭配珍珠菇滑順收尾。 ▲佐餐推薦鹿兒島懷舊文旦飴沙瓦，以傳統糖果為靈感調製，清新柑橘香氣酸甜解膩，單杯售價180元。

黑毛屋本家秋季限定飛魚旨湯鍋

銷售期間：2026年9月1日至11月30日

販售門市：全台黑毛屋本家門市

套餐價格：每套1680元起，需另加10％服務費

套餐內容：季節湯、季節醬料、季節野菜盤、先付、手工肉丸、日本和牛、海鮮盤、飛魚旨湯鍋、讚岐弦腰烏龍麵、甜點及茶

四人套餐加碼優惠：四人套餐每人2140元，另加10％服務費，含前菜升級與波士頓龍蝦。隨餐加贈美味三選一，價值最高780元，可自由選擇日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬或海鮮拼盤乙份

特色餐酒推薦：鹿兒島懷舊文旦飴沙瓦，單杯售價180元





新品、新開店都要吃！

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看更多黑毛屋本家秋季限定鍋

▲黑毛屋本家四人套餐每人2140元，搭配波士頓龍蝦與極品肉品，澎湃海陸陣容打造聚餐首選。 ▲四人套餐隨餐加贈美味三選一，自由選擇日本A5和牛、伊比利豬或海鮮拼盤，最高贈送價值780元好禮。

▲開胃先付鹽昆布醋漬白帶魚搭配峨螺與日本大蔥，酸甜醋香與昆布旨味清爽開啟秋季餐序。