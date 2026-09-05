小時候摺的星星能隨身帶了！韓國超夯「星星罐吊飾」原料來自廢塑膠，送禮自用都浪漫

以前的星星罐居然能隨身攜帶！編輯王瀅瀅表示，就算是每天為自己摺一顆，也非常有意義啊。

還記得小時候風靡一時的摺紙星星嗎？把一條條繽紛的長條紙摺成立體小星星，再裝進玻璃許願瓶裡，是許多千禧世代成長過程中的共同記憶。近來這股Y2K懷舊風潮在韓國社群悄悄復甦，韓國文創品牌NoPlasticSunday推出了一款名為「許願星星罐」的韓國DIY鑰匙圈套組，將充滿溫度的傳統手作許願瓶，轉化為可以隨身攜帶的潮流質感小吊飾，在社群上掀起超高討論度。

▲韓國文創品牌將懷舊許願瓶縮小成星形鑰匙圈，打造兼具生活質感與紀念價值的DIY套組。

小時候的星星罐變吊飾了！摺完星星自己帶著走

這款許願星星罐鑰匙圈套組內容相當豐富，內含一個半透明星形罐本體匙圈、七十張摺星星專用色紙，以及一份英文字母貼紙。使用者可以自由發揮創意，在星星罐表面貼上專屬文字或姓名縮寫，打造個人化風格。

▲許願星星罐材料包內含多款繽紛配件與字母貼紙，讓大家輕鬆拼貼出專屬的英文名稱。

用法也多元且充滿生活儀式感，不管是每天摺一顆星星安靜回想當天的時光，或是想幫珍貴的朋友加油打氣時把心意摺進去送給對方，甚至是和好友聚在一起聊天時共同完成，都非常有意思。值得一提的是，外盒包裝上還貼心印有圖解的摺紙星星九大步驟教學，即便是早已忘記摺法的人也能輕鬆上手。

▲包裝外盒貼心附上圖解摺紙教學，即便是早已忘記摺法的人也能快速重溫手作樂趣。

廢塑膠變身超美許願罐，這個永續理念給滿分

而這款充滿溫度的商品，是來自韓國永續文創品牌NoPlasticSunday。品牌的創立初衷源於「一週之中至少過一天沒有塑膠垃圾日常」這項理念，致力於透過回收廢棄塑膠材料，搭配當代設計感，讓永續生活選擇變得更輕鬆有趣。透過這款商品，品牌巧妙地將塑膠再利用價值與千禧世代的童年懷舊情感結合，讓日常配件不再只是裝飾，更承載了滿滿的心意與許願的儀式感。

▲ NoPlasticSunday堅持環保永續理念，將回收廢棄塑膠重新賦予夢幻美感與全新生命。

值得注意的是，官方也特別說明因為採用100%回收塑膠再製，每款星星罐表面可能會帶有些微的大理石紋路差異、微小黑點或注塑接縫，但正是這些不完美的小痕跡，讓每一個許願罐都獨一無二。目前這款許願星星罐售價21,000韓元（約台幣483元），除了可以在NoPlasticSunday官方網站下單外，也能找找韓國代購平台看有沒有機會入手。

▲品牌巧妙融合環保價值與懷舊情感，讓日常配件不僅好看更承載了滿滿的心意與許願儀式感。





看更多韓國潮流小物

推薦閱讀：斷貨女王又來了！張員瑛全新第二代「折疊櫻桃梳」可愛翻，掛在包上秒變超潮Y2K掛飾。

推薦閱讀：BLACKPINK聯名國寶翻車？10週年周邊被韓網友戲稱「陰間美學套組」，粉紅月亮瓶撞臉骨灰罐。

推薦閱讀：貼手機就能加持財運？韓年輕人瘋搶KPOP偶像同款「幸運小烏龜」，8種顏色寓意一次看。





