17個7-11省錢優惠！爆紅嫩仙草冰第2杯半價、咖啡買7送7，無咖啡蕎麥茶也有

編輯 鄭雅之 表示：有優惠就是要先吃！樓下小七咖啡、茶飲寄杯最多買20送20，根本是飲料點了吧～

7-11集結日韓人氣美食與消暑冰品，從日本風味「擔擔胡麻冷麵」、在地黑糖「關西嫩仙草冰」，到道地「首爾夜-傳統泡菜豆腐鍋」與「首爾夜-馬涼薯排骨湯」應有盡有。配合開學季更祭出飯糰第2件6折、三明治組合餐55元起、現萃茶免費加料與咖啡買20送20等超划算優惠，陪伴小資族省錢享美味。

▲關西嫩仙草冰選用關西在地仙草熬煮提香，剉纖成絲的滑嫩口感搭配沁涼冰沙，隨時隨地都能享受清爽解熱的古早味甜品。

▲OPENPOINT行動隨時取祭出CITY CAFE與CITY PRIMA限時特惠，包含精品咖啡買7送7以及開學季指定咖啡買20送20等優惠。





日系涼麵與超值早餐優惠先吃

夏天沒胃口時來到超商就能挖寶。這次推出的「擔擔胡麻冷麵」濃郁胡麻醬搭日式辣醬超開味，APP扣1點加89元即可嚐鮮。配合開學季，三角飯糰第2件6折且滿額點數10倍送，原賞三明治組合餐只要55元起，熱食區與大亨堡也有點數加倍或折價，軍人持相關證件還享全店85折超值好康。

▲原賞三明治全品項推出超值組合餐55元起優惠，搭配吉士雞肉蛋堡等熱門品項，是學生與小資族早餐的高性價比省錢選擇。





7-11就能吃道地韓式湯品

宵夜時段想吃正餐不用跑遠，7-11將韓食搬進門市。新品帶來600g大份量的「首爾夜-傳統泡菜豆腐鍋」與「首爾夜-馬涼薯排骨湯」，酸香微辣或是濃郁湯頭都超暖胃，還能自己加年糕升級。開鍋必備的「OKEGGS褐殼雞蛋4入」採用友善籠飼，通過雙重認證，讓大家吃得更安心。

▲7-ELEVEN全新推出OKEGGS褐殼雞蛋4入小規格包裝，採用德國豐富化籠飼動物福利蛋與日式洗選品質控管，通過雙重認證讓單身族開鍋補充蛋白質安心又美味。





關西仙草冰第二杯半價！加碼現萃茶免費加料

炎熱天氣最需要消暑冰品與手搖飲降降火氣。重磅登場的「關西嫩仙草冰」與「關西嫩仙草牛奶冰」，嚴選關西仙草加入黑糖提香，細緻冰沙搭配絲滑仙草超消暑，15日前享第2杯半價。現萃茶購買指定純茶與奶茶還能免費加原味珍珠或黑糖粉粿，每杯直接現省15元，隨手一杯好心情。

▲全新關西嫩仙草冰與關西嫩仙草牛奶冰消暑登場，嚴選關西仙草加入黑糖提香，搭配細緻冰沙與滑嫩仙草，限時享有任選第二杯半價優惠。





咖啡、茶飲寄杯優惠要先搶

超商咖啡控與茶飲迷這次絕對要抓準時間搶購優惠。9月1日至9月3日推出精品咖啡指定品項買7送7，隨後接棒的開學季補給站更祭出濃萃美式與厚乳拿鐵買20送20超狂組合。此外，每週一指定風味拿鐵2杯99元、週二指定質感好茶買2送2，加上每月7號茶會員日的多元折扣，不論是想補充電力提神、還是放鬆品茶都能省荷包。

▲CITY TEA現萃茶推出開學季免費加料活動，購買指定純茶或奶茶系列即可免費加原味珍珠或黑糖粉粿，每杯直接現省15元。

7-11週末優惠資訊清單

擔擔胡麻冷麵嚐鮮優惠：9月2日至9月15日於OPENPOINT APP以1點加89元兌換

軍人節全店優惠：9月2日至9月4日持軍人證、軍眷證或國防部服務證享指定商品85折

三角飯糰優惠：8月31日起任選第2件6折，消費滿77元享OPENPOINT點數10倍送

原賞三明治優惠：9月2日起全品項可搭配超值組合餐55元起

熱食區指定原型食物優惠：12月22日前所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸或烤地瓜、馬鈴薯任2件OPENPOINT點數10倍送

大亨堡優惠：9月15日前熱狗大亨堡任2件88折

關西嫩仙草冰優惠：9月2日至9月15日關西嫩仙草冰與關西嫩仙草牛奶冰任選第2杯半價，全台實體門市與外送平台foodomo同步開賣

CITY TEA現萃茶加料優惠：9月2日至9月15日買梔子花青茶、小葉紅茶、梔子花奶青或小葉奶茶免費加原味珍珠或黑糖粉粿一份，每杯現省15元

CITY PRIMA精品咖啡犒賞日：9月1日至9月3日大杯精品美式、大杯精品拿鐵、大杯精品馥芮白、中杯冰精品燕麥拿鐵同品項買7送7

開學補給站優惠：9月2日至9月11日特大濃萃美式買20送20、特大厚乳拿鐵買20送20、大杯燕麥拿鐵買20送10

開學收心季優惠：9月2日至9月11日特大美式或特大拿鐵任選15杯711元、西西里風檸檬氣泡咖啡或檸檬咖啡任選13杯711元、指定風味冰飲任選14杯711元、琥珀小葉奶茶或梔子花奶青任選21杯711元、冰淇淋紅茶16杯711元

週一馬上開心咖啡日：9月7日、9月14日、9月21日、9月28日CITY CAFE黃金榛果太妃風味拿鐵、香草焦糖風味瑪奇朵任2杯99元

週二質感好茶日：9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日使用icash Pay線上支付享CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶、香鑽水果茶任選買2送2

每月7號茶會員日品茶趣：9月7日至9月9日黑糖珍珠撞奶6杯組、黑糖粉粿蕎麥茶6杯組、青梅冰茶或一顆檸檬青或一顆檸檬紅6杯組、香鑽水果茶6杯組、黃金蕎麥茶買10送10、琥珀小葉紅茶或梔子花青茶買10送10





更多優惠要吃、要玩！

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