撈王插旗統一時代11個新菜必點！52度重慶麻辣鍋、免費冰粉吃到飽，再送肉盤

編輯 鄭雅之 表示：信義區又有新火鍋可以吃了！現在還送肉盤要衝～
信義區火鍋再加一！以胡椒豬肚雞湯聞名的「撈王」正式進駐台北統一時代百貨，這次特別打造全新的山野系概念，從自然木質調的用餐空間到特色菜單都全面升級。店家將時令山野蔬菜、手工手搗肉滑以及極致炙燒肉品完美融入經典煲湯，讓大家在忙碌的城市生活裡也能輕鬆品嚐自然鮮美風味，開幕期間更推出限時優惠招待特色雞肉料理。
撈王統一時代店全新山林系風格
走進這間坐落於信義商圈的概念店，空間大量運用暖木質調與山林意象，擺脫傳統火鍋店的油膩感，打造出極具質感的城市避風港。餐桌上的食材更是講究，特別選用「川七」與「紅鳳菜」等時令野菜，還有視覺感滿分的「白玉蓮藕瀑布」。將這些鮮採食材涮入招牌粵式煲湯或麻辣鍋底，吃起來清爽解膩又十分對味。
搶先開賣手工菜必點推薦
饕客必點的手工特色菜，首推滑嫩兼具彈性口感的「手搗鮮蔬豬肉滑」，以及散發濃厚蕈菇香氣的「手搗松露薯茸豬肉滑」。喜歡清爽風味的顧客，可以嘗試帶有果香的「百香果醃嫩雞」、鮮甜交織的「翠玉秋葵蝦滑」與滑順的「魚籽魚豆花」。肉控則推薦乾冰煙霧繚繞的「煙嵐牛舌盛宴」、炙燒香氣逼人的「極上椒香火焰牛」與彈牙的「海味小卷」。
麻辣鍋升級重慶「德莊麻辣」
這次更重磅攜手重慶百年品牌「德莊麻辣」，推出承襲老火鍋技藝的川味麻辣鍋。店家以獨特的李氏辣度劃分，從微辣到展現重慶真功夫的52度中辣，牛油厚香與麻辣層疊交織。除了麻香夠味之外，鍋底更不能錯過全台火鍋店少見、每日僅限量20份的新鮮生鴨血，口感滑嫩順口，絕對是麻辣鍋控來店必搶的靈魂品項。
自助吧甜點冰粉吃到飽
大口吃完火鍋之後，自助吧台提供DIY冰粉吃到飽，可隨心加上蜜紅豆、花生碎粒、葡萄乾與黑糖蜜等配料。單點甜點同樣精彩，金黃酥脆的「黃金洋芋春捲」附上甜濃煉乳，交織出超涮嘴的鹹甜風味。另一款熱騰騰的「流金紅糖糍粑」則是外酥內糯，淋上溫潤紅糖汁後重現經典川味，吃完直呼太滿足。
撈王統一時代店 店家資訊
地址：臺北市信義區興雅里忠孝東路五段8號7樓
營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30 週五、週六 11:00 - 22:00
用餐時間：110分鐘
撈王統一時代店 開幕優惠
- 2026年9月2日至9月4日，每日前50組顧客內用餐點，即招待百香果醃嫩雞乙份（每桌限贈乙份）。
撈王統一時代店 必點推薦
- 白玉蓮藕瀑布：188元
- 手搗鮮蔬豬肉滑：298元
- 手搗松露薯茸豬肉滑：298元
- 翠玉秋葵蝦滑：298元
- 百香果醃嫩雞：376元
- 魚籽魚豆花：188元
- 極上椒香火焰牛：288元
- 煙嵐牛舌盛宴：398元
- 海味小卷：188元
- 黃金洋芋春捲：198元
- 流金紅糖糍粑：228元
信義區新開店都要吃！
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