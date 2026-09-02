撈王插旗統一時代11個新菜必點！52度重慶麻辣鍋、免費冰粉吃到飽，再送肉盤

編輯 鄭雅之 表示：信義區又有新火鍋可以吃了！現在還送肉盤要衝～

信義區火鍋再加一！以胡椒豬肚雞湯聞名的「撈王」正式進駐台北統一時代百貨，這次特別打造全新的山野系概念，從自然木質調的用餐空間到特色菜單都全面升級。店家將時令山野蔬菜、手工手搗肉滑以及極致炙燒肉品完美融入經典煲湯，讓大家在忙碌的城市生活裡也能輕鬆品嚐自然鮮美風味，開幕期間更推出限時優惠招待特色雞肉料理。



▲撈王統一時代店推出全新山野系鍋物，將時令野菜與手搗肉滑完美融入澎湃餐桌。(摄影：鄭雅之)

▲開幕限時三天招待的百香果醃嫩雞，帶有果香酸甜開胃且鮮嫩多汁。(攝影：鄭雅之)





撈王統一時代店全新山林系風格

走進這間坐落於信義商圈的概念店，空間大量運用暖木質調與山林意象，擺脫傳統火鍋店的油膩感，打造出極具質感的城市避風港。餐桌上的食材更是講究，特別選用「川七」與「紅鳳菜」等時令野菜，還有視覺感滿分的「白玉蓮藕瀑布」。將這些鮮採食材涮入招牌粵式煲湯或麻辣鍋底，吃起來清爽解膩又十分對味。



▲撈王全新山野系概念店進駐信義區統一時代百貨，打造重慶德莊麻辣鍋與招牌粵式煲湯雙重享受。(攝影：鄭雅之)





搶先開賣手工菜必點推薦

饕客必點的手工特色菜，首推滑嫩兼具彈性口感的「手搗鮮蔬豬肉滑」，以及散發濃厚蕈菇香氣的「手搗松露薯茸豬肉滑」。喜歡清爽風味的顧客，可以嘗試帶有果香的「百香果醃嫩雞」、鮮甜交織的「翠玉秋葵蝦滑」與滑順的「魚籽魚豆花」。肉控則推薦乾冰煙霧繚繞的「煙嵐牛舌盛宴」、炙燒香氣逼人的「極上椒香火焰牛」與彈牙的「海味小卷」。



▲手搗松露薯茸豬肉滑以傳統工序現搗製作，完美融入松露香氣與扎實口感。(攝影：鄭雅之)





麻辣鍋升級重慶「德莊麻辣」

這次更重磅攜手重慶百年品牌「德莊麻辣」，推出承襲老火鍋技藝的川味麻辣鍋。店家以獨特的李氏辣度劃分，從微辣到展現重慶真功夫的52度中辣，牛油厚香與麻辣層疊交織。除了麻香夠味之外，鍋底更不能錯過全台火鍋店少見、每日僅限量20份的新鮮生鴨血，口感滑嫩順口，絕對是麻辣鍋控來店必搶的靈魂品項。



▲重慶老字號德莊麻辣底料打造川味麻辣鍋，搭配每日限量20份的新鮮生鴨血最對味。(攝影：鄭雅之)

▲全台火鍋店少見的新鮮生鴨血每日限量20份，放入麻辣鍋輕涮滑嫩順口。(攝影：鄭雅之)





自助吧甜點冰粉吃到飽

大口吃完火鍋之後，自助吧台提供DIY冰粉吃到飽，可隨心加上蜜紅豆、花生碎粒、葡萄乾與黑糖蜜等配料。單點甜點同樣精彩，金黃酥脆的「黃金洋芋春捲」附上甜濃煉乳，交織出超涮嘴的鹹甜風味。另一款熱騰騰的「流金紅糖糍粑」則是外酥內糯，淋上溫潤紅糖汁後重現經典川味，吃完直呼太滿足。



▲自助吧台提供DIY冰粉吃到飽，可自由加蜜紅豆、花生碎粒與黑糖蜜等配料解膩。(攝影：鄭雅之)

▲流金紅糖糍粑外酥內軟，沾上溫潤紅糖汁重現道地川味甜點美味。(攝影：鄭雅之)

撈王統一時代店 店家資訊

地址：臺北市信義區興雅里忠孝東路五段8號7樓

營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30 週五、週六 11:00 - 22:00

用餐時間：110分鐘





撈王統一時代店 開幕優惠

2026年9月2日至9月4日，每日前50組顧客內用餐點，即招待百香果醃嫩雞乙份（每桌限贈乙份）。







撈王統一時代店 必點推薦

白玉蓮藕瀑布：188元

手搗鮮蔬豬肉滑：298元

手搗松露薯茸豬肉滑：298元

翠玉秋葵蝦滑：298元

百香果醃嫩雞：376元

魚籽魚豆花：188元

極上椒香火焰牛：288元

煙嵐牛舌盛宴：398元

海味小卷：188元

黃金洋芋春捲：198元

流金紅糖糍粑：228元

信義區新開店都要吃！

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▲撈王煲仔飯也推出紹興雞黃金草新口味，配料豐富且米粒吸滿精華，是來店必點的經典主食。(攝影：鄭雅之)

▲極上椒香火焰牛以炙燒工序引出濃郁肉香，視覺與味覺雙重滿足。(攝影：鄭雅之)