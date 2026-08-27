告別97歲圓點女王！草間彌生經典作品地圖一次看，嘉義故宮南院隱藏版南瓜石雕必拍。

編輯王瀅瀅表示，喜歡草間彌生的朋友除了國內打卡點可先逛一輪外，有機會也不妨去日本朝聖！

日本前衛當代藝術大師草間彌生（Yayoi Kusama）告別了她傳奇的97歲人生，這位以標誌性波點與圓點南瓜征服世界的藝術巨擘，留給全球藝術迷的經典創作依然在世界各角落閃耀。想一睹圓點女王的藝術風采，其實不必遠赴國外，光是台灣就有許多珍貴的典藏雕塑作品與限定展覽值得造訪，像是台北三創生活園區的戶外經典《南瓜》雕塑，或是嘉義故宮南院免費開放的大型石雕《南瓜精靈》。同時，包含日本松本市美術館、東京新宿草間彌生美術館、香港啟德雙子匯以及美國洛杉磯The Broad博物館等國際知名據點，也持續展示著她筆下無邊無際的波點宇宙。

▲當代藝術大師草間彌生以獨特圓點風靡全球，逝世後留下的珍貴作品依然在世界各地綻放光彩。（圖：草間彌生美術館）

深植人心招牌圓點，其實是療癒自己的神奇解藥

1929年出生於日本長野的草間彌生，童年經歷過戰爭導致的糧食匱乏，當時作為主食的南瓜因此成為她心中溫暖且不可或缺的創作題材。十歲那年，她罹患了神經性視聽障礙，眼前的世界全被一層密密麻麻的斑點網格所覆蓋，那些幻聽與幻覺一度讓她痛苦不堪，但她選擇將心靈的困頓轉化為藝術，透過不斷重複的圓點包覆物體表面，將內心的不安幻化為撫慰大眾的力量。她曾坦言若不是為了藝術自己早已選擇離開，這份對創作的執著，也讓她的視覺語言擁有極高的辨識度與感染力。

▲童年經歷的幻覺與戰時經歷，讓南瓜與圓點成為草間彌生療癒自我並撫慰大眾的神奇解藥。（圖：松本市美術館）

台北街頭就有！打卡台灣這幾處捕獲大師作品

想在台灣親眼欣賞草間彌生的創作，目前有幾處絕佳據點。首先是屏東縣立美術館展出的《當繁花盛開-日本當代藝術展》，集結了包含草間彌生在內的重量級當代藝術家作品，此特展展期一路進行至2026年8月30日止，提醒想造訪的民眾把握檔期。此外，屏東農業科技園區也典藏著她在台灣的第一件公共藝術作品《我的未來坐在岩石上》，活潑的鮮豔雕塑與綠地相互呼應，展現出獨特的生命力。

在戶外公共藝術方面，位於嘉義的故宮南院戶外園區免費開放參觀大型花崗石與馬賽克打造的《南瓜精靈》，這座高176公分、長400公分的石雕極為珍貴，圓潤俏皮的形態結合草間彌生標誌性的波點，宛如擁有靈魂般與藍天大地自由對話。若身處北部，台北三創生活園區市民大道側的戶外徒步區同樣設置了經典的波點《南瓜》雕塑，隨時等待著路過的行人前來駐足欣賞。

▲嘉義故宮南院的石雕作品《南瓜精靈》與台北三創徒步區的《南瓜》，提供民眾免費打卡欣賞大師采風。（圖：國立故宮博物院南部院區）

飛日本朝聖大師藝術故鄉！松本市美術館典藏《幻之華》

若計畫前往日本展開一趟大師作品朝聖之旅，長野縣的松本市美術館絕對是第一首選。身為草間彌生的出生地，這裡典藏了她最豐富的早期至近代作品，從建築外牆、自動販賣機到公車全都換上紅圓點裝束，館外佇立著巨型戶外雕塑《幻之華》，館內更於2026年6月23日至9月27日推出期間限定特集展示《草間彌生 魂のおきどころ》，能親眼震撼體驗沉浸式裝置《靈魂之光》與經典作品《巨大南瓜》。

▲十和田市現代美術館的雕塑群《愛はとこしえ十和田でうたう》，為永久常設的戶外公共藝術。（圖：十和田市現代美術館）

而位於東京新宿的草間彌生美術館，則是全球首座專為她打造的白色簡約場館，採完全預約制，館內沒有固定不變的常設展區，而是每年定期更換2至3次不同的主題企劃展，行前需特別注意官網釋出的展期資訊與預約購票時間。此外，香川縣直島海邊突堤上的黃南瓜與碼頭邊可走入內部的赤南瓜，更是將自然風光與當代藝術完美融合的必訪地標。其他像是青森十和田市現代美術館的戶外廣場雕塑群、新潟十日町「農舞台」梯田間的巨型花卉《花咲ける妻有》，都展示著她無窮無盡的創作能量。

▲新潟十日町「農舞台」梯田間的巨型花卉《花咲ける妻有》，展期2026/4/25–11/8。（圖：越後妻有 大地藝術祭 官方網站）

這裡也別錯過！香港巨型墨綠南瓜＆洛杉磯超美鏡屋

跨出日本來到香港，九龍啟德全新地標雙子匯1期崇光啟德店露天廣場，特別呈現了草間彌生的代表作《南瓜》。這座高達3米的藝術作品以鮮明墨綠色為主調搭配黑色圓點，圓潤飽滿且同時散發出詼諧與莊嚴氣質，作為全港首個常設戶外公開展示，為繁忙的城市空間注入了治癒與和平的生命力。

▲香港啟德雙子匯露天廣場常設展出高達3米的墨綠色波點《南瓜》，為全港首個常設戶外公開展出。。（圖：香港旅遊發展局）

▲走向世界的草間彌生以無限波點治癒心靈，從台灣在地雕塑到全球展館，邀請大師迷一同踏上追思朝聖之旅。（圖：草間彌生美術館）

將視線轉向美洲，位於美國洛杉磯的布勞德博物館（The Broad）則永久典藏了兩座著名的「無限鏡室（Infinity Mirror Rooms）」作品。其中一樓的《Infinity Mirrored Room — The Souls of Millions of Light Years Away》為走入式沉浸空間，透過極致的鏡面反射與LED燈光造就無限延伸的幻境，體驗時間為1分鐘且需提前於官網預約免費定時門票；而三樓的《Longing for Eternity》則是以窺視孔觀賞的45秒體驗裝置，現場排隊即可欣賞。兩座作品均以璀璨的幾何光影，引領觀眾走進草間彌生終其一生所追尋的無邊宇宙。

全球草間彌生經典作品＆展覽據點地圖 台灣展覽與公共藝術據點 屏東縣立美術館《當繁花盛開-日本當代藝術展》：屏東縣屏東市中正路69號（展期至 2026/8/30 止）。

屏東農業科技園區《我的未來坐在岩石上》：屏東縣長治鄉神農路1號（戶外綠地公共藝術，免費參觀）。

嘉義故宮南院《南瓜精靈》：嘉義縣太保市故宮大道888號（戶外園區花崗石雕塑，免費參觀）。

台北三創生活園區《南瓜》：台北市中正區市民大道三段2號（市民大道側戶外徒步區，免費參觀）。 日本展覽與公共藝術據點 松本市美術館：長野縣松本市中央4-2-22（2026/6/23–9/27推出期間限定特集展示《草間彌生 靈魂的歸宿》）。

草間彌生美術館：東京都新宿區弁天町107（完全預約制，每年定期更換2-3次主題企劃展）。

香川直島波點南瓜：香川縣香川郡直島町（黃南瓜於琴彈地突堤、赤南瓜於宮浦港碼頭，全天免費開放）。

十和田市現代美術館：青森縣十和田市西二番町10-9（戶外廣場雕塑群免費參觀）。

十日町市「農舞台」《花咲ける妻有》：新潟縣十日町市松代3743-1（2026/4/25–11/8期間限定開放，每週二、三公休，國定假日除外）。 香港與美國展示據點 香港啟德雙子匯1期《南瓜》：香港九龍啟德協調道12號（崇光啟德店露天廣場，全港首個常設戶外公開展示）。

美國洛杉磯布勞德博物館（The Broad）：221 S Grand Ave, Los Angeles, CA（永久典藏兩座「無限鏡室」；一樓走入式體驗需提前於官網預約免費門票，三樓窺視孔裝置現場排隊參觀）。



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