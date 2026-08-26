7-11蠟筆小新加價購！蠟筆小新抱枕毯、磁吸迴力車開箱，11款周邊一次看。

編輯 鄭雅之 表示：買啦！哪次不買！

廣受大小朋友喜愛的搗蛋鬼蠟筆小新再度攻陷小七！這次特別與7-11推出萌獸變身主題的限量集點活動，精心設計多款融合兔子貓咪以及小白造型的限量生活小物。不管是每天陪伴日常的餐瓷周邊，或是出門在外非常方便實用的配件，通通都能在超商輕鬆入手，絕對讓所有粉絲忍不住想要直接整套帶回家。



▲7-11蠟筆小新植絨立體公仔收納盒，觸感柔軟兼具居家擺飾功能。(攝影：鄭雅之)

▲7-11蠟筆小新大頭造型收納桶，附帶拆卸背帶便利隨身攜帶。(攝影：鄭雅之)





7-11蠟筆小新萌獸變身

將於9月2日開始正式登場的7-11蠟筆小新萌獸變身加價購，這次最吸引人眼球的莫過於4款變裝造型的「造型迴力車」，每一款車身都能透過磁吸功能串聯在一起，放在桌上隨時拿起來擺弄非常療癒。喜歡生活質感的人，一定要收「造型陶瓷碟盤組」與「陶瓷碗四入組」，盤面上印著小新變身成貓咪與小白的逗趣模樣，放在餐桌上用餐心情頓時大好，拿來放飾品鑰匙也很適合，徹底把可愛風格完美融入在日常飲食與收納之中。



▲7-11快閃購推蠟筆小新萌獸變身造型迴力車，可磁吸串聯極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)





居家必備療癒小物

對於租屋族與上班族來說，療癒居家用品絕對不能少！這次推出的「造型抱枕毯」包含貓咪款與兔子款，收納起來是個超萌立體抱枕，攤開來立刻變成溫暖的空調毯。而質感柔軟的「造型吸水髮帶」，彈性設計讓人配戴起來完全沒有壓迫感。此外，還有「植絨立體公仔收納盒」與「立體造型浴巾毛巾組」，讓人在家裡的每個角落都能隨時被可愛的小新與小葵溫柔包圍。



▲7-11蠟筆小新造型抱枕毯，柔軟質感是居家辦公必備好物。(攝影：鄭雅之)





出門隨身配件與收納推薦

出門在外也需要小新來幫忙加油打氣，「迷你絨毛零錢包」隨附便利掛勾，掛在包包上輕巧又好拿取。「大頭造型收納桶」不僅能拿來存錢擺飾，搭配可拆卸背帶之後還能直接背著出門。如果家裡需要大掃除，「上掀式摺疊收納箱」與「短門簾」就是空間改造的絕佳神隊友，不僅輕量好收納還可以自由上下堆疊，輕鬆解決雜物亂擺的困擾並打造出滿滿的生活儀式感。



▲7-11推出的蠟筆小新迷你絨毛零錢包，小巧可愛便利掛勾隨身帶著走。(攝影：鄭雅之)

▲7-11蠟筆小新上掀式摺疊收納箱，可上下堆疊靈活整理生活空間。(攝影：鄭雅之)

7-11蠟筆小新萌獸變身加價購 活動資訊

會員當筆購活動：2026年9月2日00:00起至2026年11月3日23:59止，UNIOPN會員消費、繳費或寄取件即可加價購磁吸造型迴力車，全台限定5000間門市現貨開賣。

門市快閃購活動：2026年9月2日15:00起至2026年9月13日23:59止，消費不限金額報會員手機即可直接加價購。

小7集點卡活動：2026年9月14日15:00起至2026年11月3日23:59止，使用6點加價購，僅販售快閃購剩餘數量。





7-11蠟筆小新萌獸變身加價購周邊商品

造型迴力車單入：249元

造型迴力車四入套組：999元

迷你絨毛零錢包：199元

造型吸水髮帶（小新款、小白款）：249元

短門簾：349元

上掀式摺疊收納箱（貓咪款、小白款）：349元

造型陶瓷碟盤組：399元

造型抱枕毯（貓咪款、兔子款）：599元

立體造型浴巾毛巾組：599元

陶瓷碗四入組：699元

大頭造型收納桶：799元

植絨立體公仔收納盒：899元





強強聯名話題周邊要搶！

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看更多7-11蠟筆小新萌獸變身周邊

▲7-11蠟筆小新造型陶瓷碟盤組，高溫耐熱且方便微波清洗。(攝影：鄭雅之)

▲7-11蠟筆小新陶瓷碗四入組，收納實用且圖案童趣滿分。(攝影：鄭雅之)

▲7-11蠟筆小新立體造型浴巾毛巾組，吸水力強收納後可當布偶擺飾。(攝影：鄭雅之)