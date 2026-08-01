長榮每週14班直飛德州！一次攻略NASA太空中心與絕美大彎國家公園，走進牛仔歷史區品嚐道地煙燻牛胸肉。

隨著長榮航空提供每週14班直飛航班，德州已成為美洲深度遊首選。資深編輯李維唐表示：「德州融合了壯麗自然與牛仔文化，極具生活感與探索價值，是台灣旅客不可錯過的渡假地。」
當旅行不再滿足於打卡式走馬看花，尋求具備文化厚度與生活感的地點，成為許多旅人規劃假期的核心思維。長榮航空自2015年6月開啟台北直飛休士頓航線後，於2025年10月延伸開航台北至達拉斯沃斯堡航線，並在同年底提升為每日一班。如今每週提供14班往返航班，大幅縮短了台灣與這片南方大地的距離。身為美國本土面積最大的州，德州約為台灣19倍大，32,000,000人口生活於橫跨七大地理區的土地上，交織出極具特色的飲食、音樂與日常步調。
走進西部歷史文化，感受牛仔競技與趕牛秀的真實震撼
想體會老派美式生活的豪爽，沃斯堡（Fort Worth）Stockyards國家歷史區是極具代表性的起點。這裡每天定時上映德州長角牛趕牛秀，漫步在古老的街道間，能看見牛仔身著皮革馬褲與靴子的俐落身姿。若造訪聖安東尼奧牛仔競技展（San Antonio Stock Show & Rodeo），更能近距離觀賞騎士在競技場上展現的牛仔精神（Rodeo）。觀眾席上的掌聲與場內的動態張力，展現出西部文化歷久彌新的生命力。
探索星際夢想起點，走訪休士頓NASA太空中心
德州的多元性不僅止於曠野，更延伸至人類對宇宙的想像。位於休士頓的休士頓太空中心（Space Center Houston）作為NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）的官方遊客中心，收藏了眾多退役火箭、太空船與國際太空站展覽組件。旅人在這裡可以近距離觀察太空科技發展的歷程，感受科技發展與人類探索夢想交織而成的獨特氛圍。
馳騁傳奇66號公路，踏訪帕洛杜洛峽谷的紅岩壯景
被譽為「美國母親之路」的66號公路（Route 66）全長約3,940公里，橫跨美國八州。雖然德州路段僅約286公里，卻集結了極具特色的地標景觀。從阿馬里洛（Amarillo）充滿裝置藝術風格的凱迪拉克牧場（Cadillac Ranch），到大德州牛排牧場餐廳（The Big Texan Steak Ranch），處處洋溢著公路旅行的復古風情。自阿馬里洛延伸出發，還能前往全美第二大峽谷帕洛杜洛峽谷（Palo Duro Canyon），欣賞紅岩地貌在日照變化下呈現的自然紋理。
時間堆疊的美食藝術，品嚐低溫慢燻德州BBQ
在在地生活美學中，德州燒烤（Texas BBQ）是一門極講究耐心的烹飪工藝。選用橡木或山核桃木進行長達數小時的低溫慢燻，使木柴香氣均勻滲入肉質。其中最具代表性的煙燻牛胸肉（Brisket），經過長時間熟成後呈現外層香濃、內裡鮮嫩多汁的口感。從達拉斯沃斯堡、休士頓到奧斯汀與聖安東尼奧，尋訪備受饕客推崇的燒烤名店，成了探索在地飲食文化不可或缺的一環。
世界現場音樂之都與星空下的國家公園野生探索
音符與自然，構成了德州的另一種生活風貌。首府奧斯汀（Austin）享有「世界現場音樂之都（Live Music Capital of the World®）」的美譽，超過250個音樂表演場地涵蓋鄉村、藍調、搖滾與爵士等風格。喜愛戶外的旅人，則能將腳步延伸至大彎國家公園（Big Bend National Park）與瓜達洛普山國家公園（Guadalupe Mountains National Park）。無論是在瓜達洛普峰（Guadalupe Peak）下健行露營，或是在無光害環境中觀賞夜空，都能體驗到曠野生活的寧靜。
走進Texas Hill Country，微醺於全美第二大葡萄酒產區
除了公路與美食，德州同時也是全美第二大葡萄酒產區，擁有超過500家酒莊與8個美國法定葡萄酒產區。其中熱門的品酒區域Texas Hill Country，串聯起弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）等特色小鎮。葡萄園與丘陵地形交織出優雅的鄉村風光，旅人能在此停下腳步品嚐在地酒莊釀造的葡萄酒，體驗別具一格的微醺生活度假步調。
輕鬆串聯五大名城，開啟深度的美洲生活之旅
因應長榮航空每日直飛達拉斯沃斯堡國際機場（DFW）與休士頓喬治·布希洲際機場（IAH）的便利性，旅行社業者亦順勢推出「德州豪情五城8日」等團體主題行程。路線完整涵蓋達拉斯（Dallas）、牛仔之城沃斯堡（Fort Worth）、首府奧斯汀（Austin）、歷史名城聖安東尼奧（San Antonio）與休士頓（Houston），將牛仔文化、城區探索、購物樂趣與自然風光融為一體，提供渴望深度體驗北美風情的旅人更豐富多元的旅行靈感。
探索美國，從德州開始！ 每日直飛德州深度旅遊推廣
活動時間：長榮航空台北-休士頓航線每日一班開航中；台北-達拉斯沃斯堡航線於2025年10月開航，並於同年底增至每日一班（每週共14班直飛往返）。
活動內容：
德州旅遊局針對台灣市場推出深度旅遊推廣，結合長榮航空直飛優勢串聯德州七大地理區與五大代表城市（達拉斯、沃斯堡、奧斯汀、聖安東尼奧、休士頓）。旅行社業者同步推出「德州豪情五城8日」主題團體行程，帶領旅客體驗七大必訪特色：
- 牛仔文化：造訪沃斯堡Stockyards國家歷史區觀賞每日趕牛秀，或於聖安東尼奧牛仔競技展體驗Rodeo競技賽事。
- NASA太空探索：參觀休士頓太空中心，近距離欣賞火箭與國際太空站展覽。
- 66號公路：行經阿馬里洛、凱迪拉克牧場，並可延伸至帕洛杜洛峽谷探險。
- Texas BBQ德州燒烤：品嚐以橡木或山核桃木低溫慢燻的煙燻牛胸肉（Brisket）。
- 現場音樂文化：造訪「世界現場音樂之都」奧斯汀，體驗豐富的酒吧音樂演出。
- 國家公園探險：前往大彎國家公園觀星，或於瓜達洛普山國家公園健行。
- 德州葡萄酒品嚐：前往Texas Hill Country與弗雷德里克斯堡小鎮走訪在地酒莊。