長榮每週14班直飛德州！一次攻略NASA太空中心與絕美大彎國家公園，走進牛仔歷史區品嚐道地煙燻牛胸肉。

隨著長榮航空提供每週14班直飛航班，德州已成為美洲深度遊首選。資深編輯李維唐表示：「德州融合了壯麗自然與牛仔文化，極具生活感與探索價值，是台灣旅客不可錯過的渡假地。」

當旅行不再滿足於打卡式走馬看花，尋求具備文化厚度與生活感的地點，成為許多旅人規劃假期的核心思維。長榮航空自2015年6月開啟台北直飛休士頓航線後，於2025年10月延伸開航台北至達拉斯沃斯堡航線，並在同年底提升為每日一班。如今每週提供14班往返航班，大幅縮短了台灣與這片南方大地的距離。身為美國本土面積最大的州，德州約為台灣19倍大，32,000,000人口生活於橫跨七大地理區的土地上，交織出極具特色的飲食、音樂與日常步調。

▲帕洛杜洛峽谷為美國第二大峽谷，以壯闊的峽谷地景與獨特的紅岩地貌聞名，是探索德州西部自然風光的必訪景點。圖／德州旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理



走進西部歷史文化，感受牛仔競技與趕牛秀的真實震撼

想體會老派美式生活的豪爽，沃斯堡（Fort Worth）Stockyards國家歷史區是極具代表性的起點。這裡每天定時上映德州長角牛趕牛秀，漫步在古老的街道間，能看見牛仔身著皮革馬褲與靴子的俐落身姿。若造訪聖安東尼奧牛仔競技展（San Antonio Stock Show & Rodeo），更能近距離觀賞騎士在競技場上展現的牛仔精神（Rodeo）。觀眾席上的掌聲與場內的動態張力，展現出西部文化歷久彌新的生命力。

▲牛仔競技（Rodeo）是德州最具代表性的文化活動之一，旅客可在聖安東尼奧牛仔競技展近距離感受精彩刺激的西部牛仔精神。圖／德州旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理

探索星際夢想起點，走訪休士頓NASA太空中心

德州的多元性不僅止於曠野，更延伸至人類對宇宙的想像。位於休士頓的休士頓太空中心（Space Center Houston）作為NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）的官方遊客中心，收藏了眾多退役火箭、太空船與國際太空站展覽組件。旅人在這裡可以近距離觀察太空科技發展的歷程，感受科技發展與人類探索夢想交織而成的獨特氛圍。

馳騁傳奇66號公路，踏訪帕洛杜洛峽谷的紅岩壯景

被譽為「美國母親之路」的66號公路（Route 66）全長約3,940公里，橫跨美國八州。雖然德州路段僅約286公里，卻集結了極具特色的地標景觀。從阿馬里洛（Amarillo）充滿裝置藝術風格的凱迪拉克牧場（Cadillac Ranch），到大德州牛排牧場餐廳（The Big Texan Steak Ranch），處處洋溢著公路旅行的復古風情。自阿馬里洛延伸出發，還能前往全美第二大峽谷帕洛杜洛峽谷（Palo Duro Canyon），欣賞紅岩地貌在日照變化下呈現的自然紋理。

▲大彎國家公園以壯麗的沙漠與峽谷景觀聞名，是德州最具代表性的自然地標之一，也是戶外探險與觀星的熱門目的地。圖／德州旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理



時間堆疊的美食藝術，品嚐低溫慢燻德州BBQ

在在地生活美學中，德州燒烤（Texas BBQ）是一門極講究耐心的烹飪工藝。選用橡木或山核桃木進行長達數小時的低溫慢燻，使木柴香氣均勻滲入肉質。其中最具代表性的煙燻牛胸肉（Brisket），經過長時間熟成後呈現外層香濃、內裡鮮嫩多汁的口感。從達拉斯沃斯堡、休士頓到奧斯汀與聖安東尼奧，尋訪備受饕客推崇的燒烤名店，成了探索在地飲食文化不可或缺的一環。

▲德州BBQ以煙燻牛胸肉、豬肋排與手工香腸聞名全球。圖／德州旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理

世界現場音樂之都與星空下的國家公園野生探索

音符與自然，構成了德州的另一種生活風貌。首府奧斯汀（Austin）享有「世界現場音樂之都（Live Music Capital of the World®）」的美譽，超過250個音樂表演場地涵蓋鄉村、藍調、搖滾與爵士等風格。喜愛戶外的旅人，則能將腳步延伸至大彎國家公園（Big Bend National Park）與瓜達洛普山國家公園（Guadalupe Mountains National Park）。無論是在瓜達洛普峰（Guadalupe Peak）下健行露營，或是在無光害環境中觀賞夜空，都能體驗到曠野生活的寧靜。

走進Texas Hill Country，微醺於全美第二大葡萄酒產區

除了公路與美食，德州同時也是全美第二大葡萄酒產區，擁有超過500家酒莊與8個美國法定葡萄酒產區。其中熱門的品酒區域Texas Hill Country，串聯起弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）等特色小鎮。葡萄園與丘陵地形交織出優雅的鄉村風光，旅人能在此停下腳步品嚐在地酒莊釀造的葡萄酒，體驗別具一格的微醺生活度假步調。

輕鬆串聯五大名城，開啟深度的美洲生活之旅

因應長榮航空每日直飛達拉斯沃斯堡國際機場（DFW）與休士頓喬治·布希洲際機場（IAH）的便利性，旅行社業者亦順勢推出「德州豪情五城8日」等團體主題行程。路線完整涵蓋達拉斯（Dallas）、牛仔之城沃斯堡（Fort Worth）、首府奧斯汀（Austin）、歷史名城聖安東尼奧（San Antonio）與休士頓（Houston），將牛仔文化、城區探索、購物樂趣與自然風光融為一體，提供渴望深度體驗北美風情的旅人更豐富多元的旅行靈感。

▲弗雷德里克斯堡是德州知名的葡萄酒產區之一，擁有超過百家酒莊與葡萄園。圖／德州旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理



探索美國，從德州開始！ 每日直飛德州深度旅遊推廣

活動時間：長榮航空台北-休士頓航線每日一班開航中；台北-達拉斯沃斯堡航線於2025年10月開航，並於同年底增至每日一班（每週共14班直飛往返）。

活動內容：

德州旅遊局針對台灣市場推出深度旅遊推廣，結合長榮航空直飛優勢串聯德州七大地理區與五大代表城市（達拉斯、沃斯堡、奧斯汀、聖安東尼奧、休士頓）。旅行社業者同步推出「德州豪情五城8日」主題團體行程，帶領旅客體驗七大必訪特色：