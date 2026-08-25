0.5公分積水就能養蚊子！雨後落實「巡倒清刷」四步驟，杜絕積水死角防堵病媒蚊。

大雨過後千萬要處理積水問題！編輯王瀅瀅表示，就算只是一點點積水也不能輕忽！

連日豪雨過後，全國各地陸續傳出淹水與積水災情。隨著雨過天晴與氣溫回升，這種高溫濕熱的環境正是病媒蚊迅速孳生與繁殖的最愛。衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）特別提醒，雨後積水若未及時處理，極易引發登革熱等傳染病疫情；民眾應主動巡視居家環境並徹底清除積水，從源頭杜絕病媒蚊，才能有效防範登革熱並守護全家人的健康。

▲連日豪雨導致多處積水，濕熱環境易成為病媒蚊迅速繁殖的溫床。

0.5公分積水就能養蚊子！清理家園自身防護也要做好

許多人常忽略的小細節往往最可怕！疾管署表示就算只有0.5公分的微小積水，就足以讓蚊子在雨後一週內將孑孓羽化成蚊，擾人清夢。大雨過後若不清理積水與汙泥，極易引發鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等疫情。也建議民眾清理家園時請佩戴防水手套、橡膠長靴與口罩，並注意飲食衛生。

▲僅0.5公分的微小積水就能養蚊子，清理家園時務必多加留意。

落實「巡倒清刷」四步驟，杜絕病媒蚊積水死角

除了積水，戶外的草叢、灌木叢或雜物背面，以及戶內的陰暗角落、家具下方、窗簾後方與地下室，都是蚊蟲偏好的棲息場所。平時應澈底落實「巡、倒、清、刷」四步驟，定期巡視水耕花瓶、冷氣集水盒、儲水桶、廢棄輪胎及盆栽墊盤等處，將積水倒掉並刷洗去除蟲卵；若有廢棄浴缸或水族箱等大型廢棄容器，也可主動聯繫清潔隊協助清運，確保家戶內外不留任何積水死角。

▲戶外草叢與室內陰暗角落皆為蚊蟲藏匿處，應落實「巡倒清刷」四步驟。

今年已有本土登革熱疫情！出現疑似症狀儘速就醫

疾管署提醒，國內今年已出現登革熱本土病例，加上高溫與雨後積水更利於病媒蚊活動，大家絕不能掉以輕心。民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、噁心嘔吐、腹瀉或出疹等疑似登革熱症狀，務必儘速就醫，並主動告知醫師是否有污水泥接觸史與相關活動史，以利及早診斷通報與治療。

▲今年已有本土登革熱病例，雨後高溫利於病媒蚊活動千萬不可掉以輕心。





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