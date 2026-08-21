泰國頂級飯店下殺6折！Chatrium集團線上旅展開搶，曼谷與二世谷夢幻渡假村每晚1,900泰銖起。

Chatrium集團推出年度線上旅展促銷，針對泰國曼谷、普吉島與日本二世谷等熱門地點提供6折起的住宿優惠。窩客島資深編輯李維唐表示，這次促銷涵蓋官網直訂與禮券兌換，忠誠會員還能疊加折扣，是近期規劃海外高CP值渡假相當值得關注的搶購契機。

在忙碌的生活步調中，安排一趟充滿儀式感的旅行是許多人療癒身心的最佳選擇。隨著海外旅遊與城市微旅行熱潮不減，精明旅人總會在第一時間關注頂級飯店集團的年度限定優惠。知名旅宿品牌Chatrium集團於第79屆泰國旅遊展（Thai Teaw Thai）期間，正式推出令人期待的專屬渡假專案與超值禮遇。本次活動集結旗下Chatrium與Maitria兩大品牌，囊括泰國曼谷、普吉島、考艾、莊他武里，以及海外熱門目的地日本二世谷與緬甸仰光。無論是嚮往城市宅渡假（Staycation）、海濱渡假、高爾夫之旅，還是海外賞雪行程，都能在這個夏天輕鬆規劃下一段美好假期。

▲Chatrium二世古察殿度假村客房擁有寬爽溫馨的木質客廳與大面採光落地窗，可盡情欣賞銀白雪景。 圖／Chatrium二世古察殿度假村提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Chatrium二世古察殿度假村TEMPORADA餐廳氣氛優雅，提供質感奢華的酒吧與精緻餐飲體驗。 圖／Chatrium二世古察殿度假村提供；窩客島編輯李維唐整理

曼谷河畔與海外雪景奢華飯店首選，線上訂房6折起

想要以優惠價格體驗奢華旅宿的旅人，絕不能錯過官網直訂的專屬禮遇。即日起至2026年8月25日止，只要透過Chatrium及Maitria參展飯店的官方網站直接預訂，即可享有2026年9月1日至2027年3月31日期間的住宿優惠。內容包含最優房價6折保證，Chatrium忠誠會員還能再拿額外12%折扣，且優惠全面適用於所有房型。



在曼谷地區，旅人可以自由選擇現代典雅的Chatrium Grand Bangkok、坐擁昭披耶河畔風光的經典地標Chatrium Hotel Riverside Bangkok、空間寬敞舒適的Chatrium Residence Sathon Bangkok，或是位於素坤逸黃金地段的Emporium Suites by Chatrium。若偏好充滿活力的都市風格，風格獨特的Maitria Rama 9 Bangkok – A Chatrium Collection與Maitria Sukhumvit 18 Bangkok – A Chatrium Collection則是絕佳選擇。而在海外目的地部分，日本Chatrium Niseko Japan帶來獨特的季節特色住宿體驗，緬甸仰光的Chatrium Royal Lake Yangon則提供20%折扣並可疊加會員額外12%折扣。

▲坐落於雪山環繞之間的Chatrium二世古察殿度假村，夜幕低垂時展現浪漫夢幻的冬日雪景。 圖／Chatrium二世古察殿度假村提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Chatrium曼谷大酒店Premier Room房型擁有寬敞臥室與大面景觀窗，俯瞰繁華都市綠意景致。 圖／Chatrium曼谷大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

實體旅展現場優惠與Megatix線上禮券購買全攻略

除了官網直接預訂之外，多元便利的預訂管道讓全球旅客都能輕鬆搶購。第79屆泰國旅遊展於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Centre）盛大登場，即日起至2026年8月23日展覽期間，賓客可親臨Chatrium展位（攤位編號J14及J15）選購現場專屬禮券。現場推出的住宿券每晚淨價只要1,900泰銖起，並備有美饌饗宴、養生及家庭渡假套裝行程與高爾夫球專屬優惠。如果不方便親臨現場，全球旅客也可在即日起至8月25日期間，透過Megatix線上平台全面搶購泰國境內Chatrium及Maitria旗下參展飯店的專屬禮券。所有透過線上選購的禮券，兌換有效期限皆長達至2027年3月31日止，讓行程安排更具彈性。此外，試營運中的Chatrium Phuket Rawai亦同步推出每晚4,999泰銖起的特別線上優惠。

▲Chatrium曼谷河畔酒店總統套房主臥室空間大氣奢華，私人陽台可將漫天霞光與河畔夜景盡收眼底。 圖／Chatrium曼谷河畔酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



泰國渡假村與星級美饌饗宴，打造專屬旅人生活美學

一趟完美的假期，住宿與美食體驗缺一不可。Chatrium集團旗下多元的餐飲陣容，為饕客準備了豐富驚喜。包含Savio、River Barge、Silver Waves by Boon、Cloud 36、Albricias、The Emporia，以及Journey Café & Bar等眾多指標性餐廳，均能滿足對美饌的細緻追求。對於喜愛大自然與戶外活動的旅人，可以前往Lacol Khao Yai – A Chatrium Collection欣賞考艾秀麗山水，或是造訪位於莊他武里府索伊道的Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi享受錦標賽級別的高爾夫揮桿樂趣。Chatrium集團以真誠關懷締造非凡體驗，不論是泰國境內避暑還是跨國旅程，都能讓每一段渡假時光留下深刻且美好的回憶。

▲Chatrium曼谷河畔酒店總統套房衛浴配置全景景觀浴缸，邊泡澡邊享受夕陽與城市夜景。 圖／Chatrium曼谷河畔酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





Chatrium集團第79屆泰國旅遊展限時優惠整理

活動期間：即日起至 2026 年 8 月 25 日止

入住期限：2026 年 9 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日止

優惠內容：

全房型享最優房價 6 折保證

Chatrium 忠誠會員享額外 12% 折扣

重點飯店與海外特惠

普吉島據點：Chatrium普吉島拉威度假酒店試營運線上優惠每晚 4,999 泰銖起

仰光據點：Chatrium皇家湖酒店享 20% 折扣，可再疊加忠誠會員額外 12% 折扣

實體旅展限定優惠

活動期間：即日起至 2026 年 8 月 23 日止

活動地點：曼谷詩麗吉王后國家會議中心（攤位編號 J14 及 J15）

優惠內容：

現場住宿券每晚淨價 1,900 泰銖起

推出限量美饌饗宴、養生及家庭度假套裝，以及高爾夫專屬優惠

Megatix 線上禮券發售

活動期間：即日起至 2026 年 8 月 25 日止

兌換期限：即日起至 2027 年 3 月 31 日止

優惠內容：開放在線購買泰國境內 Chatrium 與 Maitria 旗下飯店之住宿與餐飲禮券

搶完飯店住宿優惠之後，不妨接著看看近期還有哪些不能錯過的熱門旅遊話題與限時折扣。

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