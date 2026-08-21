5元喝全家咖啡！7-11、萊爾富領軍5大通路買一送一，月底省錢救星先寄杯。

全家、小七、萊爾富都有寄杯優惠！咖啡、奶茶、霜淇淋都有。編輯 鄭雅之 表示：我要先搶買一送一，根本是月底救星啊！

小資族與上班族每天最期待的超商咖啡優惠又來了！，這次全家與小七在本週末同步推出飲料寄杯優惠，無論是買一送一、無論是習慣早晨來杯美式醒腦，或是午後想喝拿鐵解饞，都能找到最劃算的省錢組合，這波優惠涵蓋實體門市與線上購物，月底省錢大作戰就靠這波寄杯優惠，大家千萬別錯過。



▲全家咖啡限時推出寄杯優惠。（攝影：編輯 鄭雅之）

▲本週末超商優惠，先推7-11特選美式買8送8、黑糖珍珠撞奶買7送7。





全家11大優惠！霜淇淋6元多一支先吃

全家便利商店在實體門市推出極具吸引力的限時優惠，活動期間「特大經典拿鐵」與「單品美式」皆享任2杯95元，算下來第二杯最低只要5元，除了現煮咖啡之外，熱門的「仙女醇奶茶」任2杯只要65元，大人小孩都愛的「霜淇淋」第二支也只要6元，另外透過線上購物軟體購買「經典巧克力飲」7杯299元或「酷繽球系列」8杯299元組合，同樣能享有超值的囤貨價格。





全家門市優惠 活動資訊

活動時間：8月21日至8月25日

優惠品項：

中杯單品拿鐵任2杯95元（原價90元，特價48元）

中杯單品美式任2杯95元（原價80元，特價48元）

特大經典拿鐵任2杯95元（原價70元，特價48元）

特大經典美式任2杯95元（原價60元，特價48元）

仙女醇奶茶任2杯65元（原價55元，特價33元）

霜淇淋第二支6元（原價49元，特價約28元）





全家APP優惠 活動資訊

優惠時間：8月14日至8月20日

優惠品項：

經典巧克力飲7杯299元（原價65元，特價43元）

慢煮焦糖拿鐵6杯299元（原價65元，特價50元）

厚濃抹茶拿鐵7杯299元（原價65元，特價43元）

酷繽球系列8杯299元（原價55元，特價37元）

霜淇淋9支299元（原價49元，特價37元）

▲全家霜淇淋第二支6元，夏日消暑必吃優惠。





7-11咖啡買一送一領軍15個優惠

7-11同樣不甘示弱地推出滿滿的咖啡好康，門市限時提供「特大杯美式」與「特大杯拿鐵」的大容量組合優惠，「大杯精品咖啡」與各式風味奶茶更有「買二送二」的超強折扣，到了夜間時段還加碼特定茶飲「買一送一」，此外線上軟體同步祭出熱門美式與拿鐵「買八送八」的劃算方案，讓咖啡愛好者隨時隨地都能輕鬆享用美味。





7-11 門市優惠 活動資訊

優惠時間：8月19日至8月23日

優惠品項：

特大杯拿鐵2杯100元（原價70元，特價50元）

特大杯美式3杯100元（原價60元，特價33元）

大杯精品美式買2送2（原價100元，特價50元）

大杯精品拿鐵買2送2（原價120元，特價60元）

梔子花奶青茶買2送2（原價60元，特價30元）

琥珀小葉奶茶買2送2（原價60元，特價30元）

黃金蕎麥茶買2送2（原價60元，特價30元）





7-11 APP優惠 活動資訊

優惠時間：8月17日至8月24日

優惠品項：

特選美式／特選拿鐵買8送8（原價80元，特價40元）

黑糖珍珠撞奶買7送7（原價60元，特價30元）

大溪地檸檬風味冰磚精品美式99元（原價130元，特價99元）





7-11 APP門市夜間買一送一

優惠時間：8月10日至9月1日，21:00-00:00，CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE

優惠品項：

周一：梔子花青茶買1送1（原價45元，特價23元）

周二：琥珀小葉奶茶買1送1（原價60元，特價30元）

周三：琥珀小葉紅茶買1送1（原價45元，特價23元）

周四：琥珀小葉奶茶買1送1（原價60元，特價30元）

周五：冰淇淋紅茶買1送1（原價65元，特價33元）

▲搶攻夜間消暑商機，7-11現萃茶好茶不打烊專案提供指定飲料天天買一送一。





萊爾富買一送一喝奶茶

萊爾富這波特別為上班族準備了超吸睛的早晨小確幸，活動期間推出「台茶18紅玉茶拿鐵」與「新減糖抹茶歐蕾」等指定茶飲第2杯0元的超殺優惠，讓大家無論是自己喝還是順手分享給同事都超划算，到了午後想消暑解熱，還能以69元的優惠價爽吃「芒果粒粒煉乳剉冰」，只要加5元更能直接升級雙倍煉乳，享受滿滿的甜蜜滋味。





萊爾富優惠 活動資訊

門市優惠時間：8月19日至9月15日

優惠品項：

台茶18紅玉茶拿鐵（大杯，原價60元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）

新減糖抹茶歐蕾（中杯，原價65元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）

芒果粒粒煉乳剉冰特價69元（原價85元），加5元可升級雙倍煉乳

▲Hi café萊爾富芒果粒粒煉乳剉冰鋪滿香甜愛文芒果果粒，淋上濃醇飛燕煉乳，一口吃到豐富果肉口感超滿足。

▲Hi café萊爾富台茶18紅玉茶拿鐵、新減糖抹茶歐蕾限時買1送1，冰熱可任選。





美廉社與全聯齊力加碼

除了兩大超商龍頭之外，美廉社也透過線上軟體推出「大杯美式」與「鮮奶拿鐵」買五送五的超狂活動，甚至連「沖繩黑糖奶茶」都有買一送一，而全聯則是在分批取功能中推出「精品美式」與「小農拿鐵」的多杯組優惠，平均單杯價格相當劃算，非常適合習慣每天來上一杯現煮咖啡的上班族長期囤貨。





美廉社咖啡優惠

優惠時間：8月19日至9月15日

優惠內容：

大杯美式買5送5（原價45元，特價23元）

特大杯美式買5送5（原價60元，特價30元）

大杯鮮奶拿鐵買5送5（原價55元，特價28元）

大杯濃萃美式買5送5（原價50元，特價25元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5（原價60元，特價30元）

大杯沖繩黑糖奶茶買1送1（原價50元，特價25元）

中杯精品迦納可可買1送1（原價55元，特價28元）





全聯咖啡優惠

優惠時間：即日起至10月1日

優惠品項：

精品美式14杯369元（原價45元，特價26元）

小農拿鐵10杯369元（原價55元，特價37元）



▲美廉社咖啡買一送一優惠。

不只要喝咖啡優惠！更多美食優惠加碼吃

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