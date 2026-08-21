5元喝全家咖啡！7-11、萊爾富領軍5大通路買一送一，月底省錢救星先寄杯。

全家、小七、萊爾富都有寄杯優惠！咖啡、奶茶、霜淇淋都有。編輯 鄭雅之 表示：我要先搶買一送一，根本是月底救星啊！
小資族與上班族每天最期待的超商咖啡優惠又來了！，這次全家與小七在本週末同步推出飲料寄杯優惠，無論是買一送一、無論是習慣早晨來杯美式醒腦，或是午後想喝拿鐵解饞，都能找到最劃算的省錢組合，這波優惠涵蓋實體門市與線上購物，月底省錢大作戰就靠這波寄杯優惠，大家千萬別錯過。
全家11大優惠！霜淇淋6元多一支先吃
全家便利商店在實體門市推出極具吸引力的限時優惠，活動期間「特大經典拿鐵」與「單品美式」皆享任2杯95元，算下來第二杯最低只要5元，除了現煮咖啡之外，熱門的「仙女醇奶茶」任2杯只要65元，大人小孩都愛的「霜淇淋」第二支也只要6元，另外透過線上購物軟體購買「經典巧克力飲」7杯299元或「酷繽球系列」8杯299元組合，同樣能享有超值的囤貨價格。
全家門市優惠 活動資訊
活動時間：8月21日至8月25日
優惠品項：
- 中杯單品拿鐵任2杯95元（原價90元，特價48元）
- 中杯單品美式任2杯95元（原價80元，特價48元）
- 特大經典拿鐵任2杯95元（原價70元，特價48元）
- 特大經典美式任2杯95元（原價60元，特價48元）
- 仙女醇奶茶任2杯65元（原價55元，特價33元）
- 霜淇淋第二支6元（原價49元，特價約28元）
全家APP優惠 活動資訊
優惠時間：8月14日至8月20日
優惠品項：
- 經典巧克力飲7杯299元（原價65元，特價43元）
- 慢煮焦糖拿鐵6杯299元（原價65元，特價50元）
- 厚濃抹茶拿鐵7杯299元（原價65元，特價43元）
- 酷繽球系列8杯299元（原價55元，特價37元）
- 霜淇淋9支299元（原價49元，特價37元）
7-11咖啡買一送一領軍15個優惠
7-11同樣不甘示弱地推出滿滿的咖啡好康，門市限時提供「特大杯美式」與「特大杯拿鐵」的大容量組合優惠，「大杯精品咖啡」與各式風味奶茶更有「買二送二」的超強折扣，到了夜間時段還加碼特定茶飲「買一送一」，此外線上軟體同步祭出熱門美式與拿鐵「買八送八」的劃算方案，讓咖啡愛好者隨時隨地都能輕鬆享用美味。
7-11 門市優惠 活動資訊
優惠時間：8月19日至8月23日
優惠品項：
- 特大杯拿鐵2杯100元（原價70元，特價50元）
- 特大杯美式3杯100元（原價60元，特價33元）
- 大杯精品美式買2送2（原價100元，特價50元）
- 大杯精品拿鐵買2送2（原價120元，特價60元）
- 梔子花奶青茶買2送2（原價60元，特價30元）
- 琥珀小葉奶茶買2送2（原價60元，特價30元）
- 黃金蕎麥茶買2送2（原價60元，特價30元）
7-11 APP優惠 活動資訊
優惠時間：8月17日至8月24日
優惠品項：
- 特選美式／特選拿鐵買8送8（原價80元，特價40元）
- 黑糖珍珠撞奶買7送7（原價60元，特價30元）
- 大溪地檸檬風味冰磚精品美式99元（原價130元，特價99元）
7-11 APP門市夜間買一送一
優惠時間：8月10日至9月1日，21:00-00:00，CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE
優惠品項：
- 周一：梔子花青茶買1送1（原價45元，特價23元）
- 周二：琥珀小葉奶茶買1送1（原價60元，特價30元）
- 周三：琥珀小葉紅茶買1送1（原價45元，特價23元）
- 周四：琥珀小葉奶茶買1送1（原價60元，特價30元）
- 周五：冰淇淋紅茶買1送1（原價65元，特價33元）
萊爾富買一送一喝奶茶
萊爾富這波特別為上班族準備了超吸睛的早晨小確幸，活動期間推出「台茶18紅玉茶拿鐵」與「新減糖抹茶歐蕾」等指定茶飲第2杯0元的超殺優惠，讓大家無論是自己喝還是順手分享給同事都超划算，到了午後想消暑解熱，還能以69元的優惠價爽吃「芒果粒粒煉乳剉冰」，只要加5元更能直接升級雙倍煉乳，享受滿滿的甜蜜滋味。
萊爾富優惠 活動資訊
門市優惠時間：8月19日至9月15日
優惠品項：
- 台茶18紅玉茶拿鐵（大杯，原價60元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
- 新減糖抹茶歐蕾（中杯，原價65元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
- 芒果粒粒煉乳剉冰特價69元（原價85元），加5元可升級雙倍煉乳
美廉社與全聯齊力加碼
除了兩大超商龍頭之外，美廉社也透過線上軟體推出「大杯美式」與「鮮奶拿鐵」買五送五的超狂活動，甚至連「沖繩黑糖奶茶」都有買一送一，而全聯則是在分批取功能中推出「精品美式」與「小農拿鐵」的多杯組優惠，平均單杯價格相當劃算，非常適合習慣每天來上一杯現煮咖啡的上班族長期囤貨。
美廉社咖啡優惠
優惠時間：8月19日至9月15日
優惠內容：
- 大杯美式買5送5（原價45元，特價23元）
- 特大杯美式買5送5（原價60元，特價30元）
- 大杯鮮奶拿鐵買5送5（原價55元，特價28元）
- 大杯濃萃美式買5送5（原價50元，特價25元）
- 大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5（原價60元，特價30元）
- 大杯沖繩黑糖奶茶買1送1（原價50元，特價25元）
- 中杯精品迦納可可買1送1（原價55元，特價28元）
全聯咖啡優惠
優惠時間：即日起至10月1日
優惠品項：
- 精品美式14杯369元（原價45元，特價26元）
- 小農拿鐵10杯369元（原價55元，特價37元）
不只要喝咖啡優惠！更多美食優惠加碼吃
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