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星宇航空2027年進軍高雄，直飛神戶、沖繩現在開賣，南部的朋友也能搭星宇直飛日本了。

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2026-08-21 15:35文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:星宇航空
編輯 鄭雅之

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星宇航空的版圖又往前跨一步了！預計2027年1月1日起進軍高雄，首先開啟高雄直飛神戶和沖繩兩大航線，初期每日一班讓南部準備飛日本的朋友多些選擇。現在已經開賣，準備去關西和沖繩的現在在星宇官網或APP訂機票還有好康。

南台灣的旅客有福了！星宇航空宣布正式進軍高雄市場，自2027年1月1日起全新開闢「高雄－神戶」和「高雄－沖繩」兩條日本熱門航線，即日起在星宇航空官網及APP正式開賣，這是星宇航空第一次在高雄設立定期航點，大大提升了南部民眾出國的便利性，更完美串聯台北、台中與高雄三大營運據點，打造出更完整的日本旅遊航網。

▲2027年1月1日全新開闢高雄－神戶和高雄－沖繩兩條日本熱門航線，現在已經正式開賣。
▲2027年1月1日全新開闢高雄－神戶和高雄－沖繩兩條日本熱門航線，現在已經正式開賣。
▲開航初期提供每日一班的密集服務。
▲開航初期提供每日一班的密集服務。

每日一班直飛神戶與沖繩

高雄第一是開航特別選擇神戶與沖繩兩大熱門目的，而且均採用Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期提供每日一班的密集服務。
高雄－神戶（JX 360 / JX 361）：早去下午回的黃金時刻，讓南部旅客能輕鬆直達充滿港都異國風情的浪漫神戶，還能順遊安排大阪、京都、奈良等關西熱門景點。
高雄－沖繩（JX 362 / JX 363）：傍晚出發、晚去晚回適合下班後直接飛往海島放鬆度假，盡情體驗琉球文化、陽光沙灘與周邊跳島行程。
隨著高雄航點的加入，旅客未來還有機會靈活搭配北中南不同點進出的多元玩法，讓日本深度旅遊的行程規劃變得更加自由無阻。

▲日本首批世界文化遺產之一的姬路城，選擇從高雄出發直飛神戶，可以盡情玩遍日本關西。
▲日本首批世界文化遺產之一的姬路城，選擇從高雄出發直飛神戶，可以盡情玩遍日本關西。
▲沖繩最具代表性的吉祥物與守護神風獅爺，可以從高雄直飛沖繩就能帶回來當伴手禮，
▲沖繩最具代表性的吉祥物與守護神風獅爺，可以從高雄直飛沖繩就能帶回來當伴手禮，

星宇聯名卡購票最高折扣2000元

歡慶高雄新航線開賣，星宇航空針對南部旅客送出超狂的限時購票折扣與團體旅遊優惠。
自由行機票折扣：即日起～9/30凡持玉山星宇航空聯名卡在星宇航空官網或 App購買高雄出發的機票，可享有最高2,000元折扣（限量 1000 份）。
團體旅遊折扣：刷玉山星宇航空聯名卡參加大型團體行程，可享團費折抵1,000 元優惠（詳情可洽南部各大合作旅行社）。

星宇航空開闊了台灣南部市場，將擴展高雄出發的國際航網，想要搶先體驗五星級精品航空服務的南部朋友，趕快把出遊計畫排起來吧！

▲慶祝高雄開將開航，現在預購星宇航空也大方的推出折扣，準備去日本玩的南部朋友快下單吧！
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