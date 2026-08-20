2026國際展覽來台7大推薦清單！編輯鄭亦庭表示：史博館埃及木乃伊特展、忠泰環形大屋頂必衝。

2026必看展覽推薦清單！今年除了華山吉伊卡哇特展、松菸伊藤潤二展人氣爆棚，全台更有許多國際大展讓你免出國、在台灣就能看到，包括史博館埃及木乃伊特展、奇美博物館「大英博物館埃及之王法老特展」，以及中正紀念堂波特羅特展，忠泰美術館更重現「萬博環形大屋頂」1:5大型模型，7 大國際展覽絕對要朝聖。



▲2026必看7大國際大展來台！埃及木乃伊、萬博環形大屋頂，免出國爽逛。





2026埃及木乃伊特展

真的埃及木乃伊來台！國立歷史博物館6/18起推出《埃及木乃伊—永生傳說》特展，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，以木乃伊真跡為首，彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶，到聖甲蟲等百件文物，通通都來台北史博館展出，這次《埃及木乃伊》展覽於史博館1、2樓展出至9/28，讓大家不用飛出國，就能欣賞埃及木乃伊，特展周邊更有各種古埃及樣式的保溫瓶、吊飾、明信片、古埃及神明毛絨娃娃等，逛完史博館埃及木乃伊特展，絕對要帶回家。

歷史博物館特展埃及木乃伊—永生傳說 展覽資訊

▲歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展亮點！展出佛羅倫斯國立考古博物館珍貴木乃伊棺木、陪葬品、石碑文物。(攝影：鄭亦庭)





2026大英博物館埃及之王法老特展來台

奇美博物館 埃及之王：法老特展 活動資訊

▲現場展示古埃及文物，包括霍尼佛的金字塔頂石，也可以近距離看到精緻的雕刻工藝。(攝影：鄭雅之)





2026富邦美術館美國逛托雷多美術館珍藏展

古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I

展覽地點：奇美博物館(臺南市仁德區成功里文華路二段66號)展覽日期：2026 年 1 月 29 日至 2027 年 1 月 10 日全文介紹： 埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。 托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。

展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)

展覽日期：2026/7/18-2026/10/19



全文介紹：信義區富邦美術館新展覽！免飛美國逛托雷多美術館珍藏展，林布蘭 透納52幅真跡來台。



▲美國托雷多美術館精選52件館藏真跡登台，完整呈現歐洲16至19世紀繪畫發展的重要軌跡。(攝影：鄭亦庭)





2026藤本壯介建築展海外首站在台北

藤本壯介建築展：原初．未來．森 展覽資訊

日本關西萬博環形大屋頂來台！忠泰美術館開館十週年首檔系列展覽與日本東京森美術館合作，將東京建築大展《藤本壯介建築展：原初．未來．森》搬到台北，展期自8月15日至2027年1月3日，現場甚至將2025年知名作品大阪關西萬博「環形大屋頂」以1：5大型局部建築模型呈現，觀眾可以走進空間中，讓大家彷彿身在萬博現場打卡，展出至明年絕對要來朝聖打卡。

展覽日期：2026.8.15(六)-2027.1.3(日)

展覽地點：主展區忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)

衛星展區建國啤酒廠成品倉庫(臺北市中山區松江路25巷40號)

開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)



全文介紹：日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。



▲日本關西萬博環形大屋頂來台！《藤本壯介建築展》海外巡迴首站在台北忠泰美術館登場。(攝影：鄭亦庭)





2026中正紀念堂波特羅特展首次來台

圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊

台北展覽圓滾滾風必拍！拉丁美洲藝術大師費爾南多・波特羅以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，被譽為20世紀最具代表性的世界級藝術巨匠之一，這次首度在台灣舉辦大型特展《滾潤的魔法 波特羅特展》，即日起在中正紀念堂開展，現場展出多達118件波特羅作品，不論是人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的豐滿比例，呈現過目難忘的可愛視覺，暑假台北展覽逛起來。

展覽地點：國立中正紀念堂1展廳

展覽日蓻：即日起-10.11



全文介紹：波特羅特展首次來台！中正紀念堂8大展區118件圓滾滾作品，胖胖馬克杯周邊一次看。



▲中正紀念堂新展覽！《滾潤的魔法 波特羅特展》即日起至10/11展出，圓滾滾公主 橘貓等。(攝影：鄭亦庭)





2026台北科教館奇想世界特展

A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊

2026台北科教館展覽必拍巨型珍奶打卡牆！來自西班牙的百萬IG創作者Anna & Daniel《A World of Wonder 奇想世界》特展台灣站現場帶來超過70件經典作品，結合巨型裝置藝術互動體驗，讓大家能走入作品中打卡，珍珠奶茶、鮭魚壽司、花朵打卡點必拍，展覽即日起至9月28日在國立臺灣科學教育館展出，超好拍打卡系台北展覽假日就揪人來拍。

展覽地點：國立臺灣科學教育館7 樓東側特展區(臺北市士林區士商路 189 號)

展覽日期：即日起~2026/09/28

展覽時間：10:00~18:00(17:30 停止售票)



全文介紹：2026台北科教館展覽必拍！奇想世界特展超過70組作品，巨型珍珠奶茶 鮭魚壽司床要拍。



▲台灣限定珍奶打卡點必拍！巨型珍奶打卡區可以站在奶茶裡、手拿珍珠拍照打卡。(攝影：鄭亦庭)





2026波隆那世界插畫大獎展

華山波隆那世界插畫大獎展 展覽資訊

2026波隆那插畫展在華山！有著「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那世界插畫大獎展》，即日起至9月28日在華山西4館、西5館連兩館展出，本次華山波隆那插畫展集結全球78位藝術家、共390幅作品，規劃四大主題展區，帶領大眾了解多元的當代插畫，非常適合爸媽帶小朋友、或跟親友一起來，沈浸在充滿童趣的插畫世界中，暑假華山展覽開逛。展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)

展覽日期：即日起9月28日（一）

展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）



全文介紹：2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。



▲華山波隆那插畫展！第四展區「世界的故事」以開放的世界地圖、行李箱呈現，各國插畫家交織成巨大的敘事地圖。(攝影：鄭亦庭)

近期台北快閃店、台北展覽推薦

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