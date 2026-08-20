粉絲必收25週年限定！哈利波特推出金探子3D一卡通、錄取通知信旅行周邊。

哈利波特上映25週年，台灣限定推出金探子與巧克力蛙立體一卡通等5款周邊。資深編輯李維唐指出，這次將經典元素結合旅行配件，大幅提升了收藏價值與日常實用性。

每天打開門踏入通勤或旅遊的人潮裡，如果能悄悄帶上一點魔法意象，生活似乎就會變得有趣起來。為了紀念電影哈利波特神秘的魔法石上映25週年，華納兄弟探索全球消費品特別與品牌Be come true展開合作，創作出5款散發奇幻質感的日常生活配件。這些設計將大眾熟悉的魔法經典轉化為隨身小物，讓人在日常步調中也能隨時體驗魔法世界的浪漫驚喜。

▲哈利波特台灣限定全新周邊大合照，包含立體造型一卡通與日常旅遊配件。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理



嗶卡通勤時的魔法小驚喜，金探子與巧克力蛙造型一卡通

在這次問世的5款生活配件裡，兩款立體造型一卡通無疑成為廣受矚目的焦點。金探子造型一卡通吊飾精緻重現了魁地奇比賽中那顆關鍵的金色小球與細致展翼，機關更特別加入可旋轉的動態設計，每一次在捷運刷卡感應，都像在空中捕捉金探子。另一款巧克力蛙造型一卡通吊飾則還原了原著中經典零食的外盒包裝，外盒能自由打開，裡面還附贈一張讓人期待的巫師卡，把拆開魔法零食的歡樂過程完美融入日常通勤時光。

▲金探子造型一卡通吊飾放在手心中的實體大小，展現精緻金色球體與動態展翼細節。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理

▲巧克力蛙造型一卡通吊飾配件與多款經典巫師角色卡片擺設呈現。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理

點亮旅行儀式感的風格配件，霍格華茲錄取通知信與9又4分之3月台

搭上夏季出遊熱潮，這系列周邊也為準備遠行的旅人帶來3款充滿儀式感的生活用品。霍格華茲錄取通知信造型行李吊牌結合了經典信封圖樣與紅色封蠟印章設計，掛在行李箱上相當顯眼。霍格華茲錄取通知信造型帽則將這份經典視覺延伸為好搭配的街頭穿搭單品。此外，出門必備的9又4分之3月台造型行李束帶融合了標誌性的月台圖騰與實用防護功能，陪伴大家在夏日假期中開啟屬於自己的冒險旅程。

▲9¾月台造型行李束帶實際綁在行李箱上的效果，兼具高辨識度與防護功能。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理

▲霍格華茲錄取通知信造型行李吊牌與 9¾ 月台造型行李束帶，展現滿滿魔法旅行儀式感。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理

預購開賣時間與多元通路購買指南

準備把這些質感小物收入囊中的粉絲，不妨記下2,026年8月25日11點00分的開賣時間。全系列官方授權周邊將在Be come true官方網站以及7 ELEVEN門市同步展開限時預購。全家便利商店與其他授權經銷通路的具體預購時間與辦法，則會在後續另行發布相關公告。喜愛哈利波特的巫師與麻瓜們可以抓緊收藏機會，為自己的日常注入滿滿魔法能量。

▲霍格華茲錄取通知信造型帽黑白兩色實體展示，細緻還原寄給哈利波特的信封地址刺繡。圖／Be come true提供；窩客島編輯李維唐整理

哈利波特上映25週年台灣限定授權周邊預購活動

活動時間：2,026年8月25日 11點00分起開放限時預購

活動內容：

金探子造型一卡通吊飾：還原金色球體與展翼姿態，具備可旋轉動態結構設計。

巧克力蛙造型一卡通吊飾：還原經典零食包裝外觀，外盒可開啟並附贈巫師卡一張。

霍格華茲錄取通知信造型行李吊牌：結合經典信封樣式與紅色封蠟印章元素。

霍格華茲錄取通知信造型帽：延伸信封意象設計為日常潮流穿搭配件。

9¾月台造型行李束帶：結合標誌性月台圖騰與防護束帶設計。

Be come true 官方網站：2,026年8月25日 11點00分起線上同步開放預購。

7-ELEVEN 門市：2,026年8月25日 11點00分起全台門市同步限時預購。

全家便利商店及授權經銷通路：具體預購時間與相關購買辦法請留意官方後續公告。









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