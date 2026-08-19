香蕉買回家秒變黑？Threads瘋傳「1神招」放7天依然金黃，網讚終於可以買一整串。

每次想買整串香蕉都怕沒吃完就壞？編輯王瀅瀅表示，這個方法你絕對要試試！

台灣夏季高溫又濕熱，剛買回家的水果常常沒放幾天就面臨壞掉過熟的命運，其中最讓人頭痛的莫過於香蕉。許多人都有這種經驗，整串香蕉買回家還來不及吃完，果皮就已經迅速冒出大量黑斑，甚至質地變軟無法食用。不過，最近有網友在Threads上公開了自己的香蕉保存獨門秘訣，影片一出立刻在網路上引發熱烈討論與轉載，讓不少深受「香蕉過熟」所苦的民眾直呼看到了希望。

▲網友在Threads分享香蕉保存秘訣引發熱烈轉載，吸引大批民眾跟風實測。

保鮮膜加保鮮盒，網友實測驚呼「真的沒變黑」

這名網友分享的方法其實相當簡單且容易上手，只要把熟度剛剛好、呈現金黃色的香蕉切除蒂頭，接著將香蕉以保鮮膜包裹，最後再將香蕉一根根放入保鮮盒裡放入冰箱冷藏。經過實測，這個小技巧能非常顯著地延緩香蕉變黑與變軟的速度，即使冰在冰箱裡放滿整整一周，拿出來時依然保持著鮮黃的外觀。許多看了影片並親自嘗試的網友紛紛留言大讚「長知識了」、「以後不怕買太多香蕉了」。

▲切除蒂頭後用保鮮膜包覆並放入保鮮盒冷藏，能大幅延長香蕉的保鮮期限。

專家傳授挑香蕉技巧，冷熱天保存方式大不同

事實上，農業部過去就曾分享過許多關於香蕉保存與挑選的實用小知識。香蕉屬於更年性水果，市面上販售的綠中帶黃香蕉多半已進行過催熟，買回家常溫擺放1到2天即可達到全黃的最佳食用狀態。農業部建議選購時不必迷信大就是好，挑選長度約15至20公分、重量120至160公克且稜角分明、飽滿度適中的中等香蕉最為合適。

此外，農糧署也在臉書專頁分享了不同情境下的香蕉保存秘訣，提醒民眾香蕉的最佳保存溫度介於13至20度之間，且已成熟的香蕉應避免與蘋果擺放在一起，以免加速成熟。在天氣熱時，可以將香蕉懸空或拱面朝上擺放以減少外力擠壓，並放置於陰涼、乾燥且通風的地方；天氣冷時則可以用紙巾或報紙包覆後置於乾燥通風處保存。

▲挑選香蕉時宜選擇長度15至20公分、稜角分明且重量適中的中等果指。

黑斑香蕉別急著丟！變身甜點或冷凍保存更威

當香蕉剛好成熟時，可用保鮮膜將整果包覆後存放在冰箱蔬果層，大約能保存1周且果皮不變黑、風味不變；若是香蕉已經過熟，則可將外皮剝掉，把果肉用保鮮膜包覆或放入保鮮盒中進行冷凍保存；或是直接作為烘焙料理的天然原料，做成香蕉麵包或香蕉冰淇淋都非常美味。此外，拿取香蕉時也要溫柔對待，建議用手握住蒂頭果軸處，避免直接抓握果身導致果肉受壓碰撞，就能大大減少斷指脫落與損傷壞掉的機會。

▲已經出現黑斑的過熟香蕉可以剝皮冷凍，或是做成香蕉麵包與冰淇淋等美味甜點。

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