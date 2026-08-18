四代目菊川鰻魚飯插旗大巨蛋！半價鰻魚飯搶先吃，遠東Garden City美食必吃。

編輯 鄭雅之表示：日本星級鰻魚飯有半價優惠，我要先衝去吃！

廣受鰻魚飯控喜愛的日本米其林指南餐盤推薦名店「うなぎ四代目菊かわ」，近期正式插旗台北大巨蛋遠東Garden City。隨著指標娛樂地標崛起，開設全台第8間分店並升級奢華店型，不僅貼心規劃隱密包廂，更主打整尾鰻魚會席料理。預計將在9月4日起試營運，祭出滿千送百與半價優惠，是鰻魚飯控朝聖首選。



▲加入會員即可享有經典鰻丼套餐半價優惠，現場還能直接兌換享用。(攝影：鄭雅之)

▲うなぎ四代目菊かわ進駐遠東Garden City大巨蛋店，日系高檔料亭風格呈現奢華質感。(攝影：鄭雅之)





遠東Garden City必吃星級鰻魚飯

想要找個不被打擾的精緻聚會場所，這間位於遠東Garden City的新店型絕對能滿足需求。全店以日系低調奢華風格呈現，外觀宛如高檔料亭，店內更備有3間4人包廂，無論商務宴客或親友聚會都很合適。餐點最大亮點是一次能吃到蒲燒與白燒雙重風味的一整尾鰻魚會席料理，讓人在百貨內輕鬆享有非日常的頂級饗宴。



▲預約制鰻魚會席料理包含先付、前菜、刺身與燒物等多道精緻佳餚。(攝影：鄭雅之)





鰻魚飯控必吃奢華會席料理

預約制的會席料理備有「瑞菊饗宴」與「菊華御膳」兩款選擇，以8品規格鋪陳上桌。前菜集結「鰻肝」、「鰻骨」與「鰻兜唐揚」，燒物推出厚實的「鰻魚玉子燒」。最受矚目的食事「鰻魚蓋飯加鮭魚卵、特製清湯」則是在蒲燒鰻魚蓋飯上鋪滿晶瑩剔透的鮭魚卵，帶來宛如珠寶盒般的奢華視覺與鮮美口感，讓人一口接一口。



▲主食鰻魚蓋飯加鮭魚卵搭配特製清湯，鋪滿鮮美鮭魚卵交織出宛如珠寶盒般的奢華饗宴。(攝影：鄭雅之)





うなぎ四代目菊かわ 遠東Garden City大巨蛋店

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號8樓

電話：02-8768-1191

營業時間：週日到週四11:00-15:00與17:00-21:30、週五到週六11:00-15:00與17:00-22:00





優惠資訊

會員專屬禮：加入會員即可享有「鰻丼套餐」半價優惠券，原價960元，服務費另計，可現場立即兌換。

滿額加碼禮：試營運當月消費滿1000元送100元折價券1張，單筆消費最多贈9張共計900元。





大巨蛋遠東Garden City必吃！

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▲遠東Garden City大巨蛋店主打8品鰻鱼會席料理，可一次品嚐蒲燒與白燒雙重風味。(攝影：鄭雅之)

▲店內貼心備有3間4人隱密包廂，非常適合信義區商務聚餐或精緻約會。(攝影：鄭雅之)